De Samsung Galaxy A34 is de nieuwe upgrade van de Samsung Galaxy A33 die vorig jaar uitkwam. Het nieuwe model is een slag groter en is voorzien van een nieuw design. Geen camera-eiland, maar los uitstekende lenzen zoals de nieuwe Galaxy S23-serie. Verder heeft de Samsung A43 de volgende specificaties:

De Pixel 7a is de nieuwe upgrade van de Google Pixel 6a van vorig jaar. Het nieuwe toestel krijgt hetzelfde design als zijn grote broers de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Verder is het toestel weer verbeterd op verschillende punten zoals de camera en het display. Dit zijn de belangrijkste specs:

6,1 inch amoled-display met 90Hz

64 MP hoofdcamera, 12 MP groothoeklens

8 MP selfiecamera

Tensor G2-processor

4410 mAh accu met 18W snelladen

8GB geheugen en 128GB aan opslag of 8GB geheugen en 256GB opslag

Updates t/m Android 17 en 5 jaar beveiligingsupdates

Een Google Pixel 7a met abonnement of toch als los toestel?

De Pixel 7a wordt waarschijnlijk weer een populair toestel omdat het een redelijk betaalbaar model is met goede specs. Dit in combinatie met het beste updatebeleid zorgt er voor dat het een heel interessant toestel is.

De adviesprijs zal naar verwachting rond de 449 euro liggen. Hierdoor is het interessant om het toestel in combinatie met abonnement af te sluiten. Je hoeft dan niet de prijs in één keer af te tikken. Wel krijg je te maken met een BKR-registratie. Dit kan van invloed zijn op de hoogte van toekomstige leningen. Houd hier rekening mee als je bijvoorbeeld in de markt bent voor een hypotheek.

Als voor de combinatie met een abonnement kiest kan je het toestel ook in één keer afbetalen. In dat geval ga je dus geen lening aan en betaal je het toestel, net als dat je het los zou kopen, in één keer. Je profiteert dan vaak wel van toestelkorting die wordt gegeven in combinatie met een abonnement.

Is de Pixel 7a het goedkoopst met abonnement

In de meeste gevallen is een abonnement met toestel voordeliger doordat providers en shops extra korting geven op het toestel. Bij de Pixel 7a zal dit mogelijk ook het geval zijn, maar hoeveel is altijd de vraag. Mogelijk kan je goedkoper uit zijn door het toestel los te kopen in combinatie met een sim only-abonnement. Dit is heel erg afhankelijk van de grootte van je sim only-abonnement en je gekozen provider.

Er zijn uiteindelijk vele factoren die van invloed zijn op wat voor jouw de beste optie is. Het is dus heel belangrijk om alle mogelijkheden goed te verkennen en prijzen te vergelijken.

Google Pixel 7a aanbiedingen: vergelijk alle abonnementen

Het goedkoopste Pixel 7a abonnement staat natuurlijk bovenaan in onze prijsvergelijker, maar dat hoeft voor jou niet de beste optie te zijn. Standaard staan de filters op 2GB data en 50 minuten met een maximale maandprijs van 75 euro. Wil je meer data of een lagere maandprijs, gebruik dan de filter om het om het aanbod te selecteren dat aan jouw wensen voldoet.

Zodra je de beste deal hebt gevonden, handel je alles verder af bij onze partner shop. Op dit moment is de Pixel 7a alleen nog niet verkrijgbaar. Het vergelijken van abonnementen zal dus nog even moeten wachten. Zodra het toestel in de verkoop is zal je hier alle mogelijke abonnementen kunnen vergelijken en de beste deal scoren.