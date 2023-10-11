De Google Pixel 8 Pro kopen: dit zijn de beste deals

Wil jij de Google Pixel 8 Pro kopen? Dan zit je hier goed. Met onze prijsvergelijker is het namelijk een fluitje van een cent om de beste deal van dit moment te vinden. Zo bespaar je mogelijk nog wat op je aankoop. Naast onze prijsvergelijker vind je hier ook wat nuttige informatie over het toestel.

Dit moet je weten als je de Google Pixel 8 Pro wil

De Google Pixel 8 Pro is de grotere broer van de reguliere Google Pixel 8 en komt met een wat groter scherm. Zoals je al zou verwachten is de Pro-versie een tikkeltje beter dan die instapversie. Naast het grotere scherm heeft hij wat meer werkgeheugen en betere camera’s. Ook is de accu groter, waardoor hij langer meegaat. Dit high end toestel behoort tot de top van de markt en mag met recht een vlaggenschip van Google worden genoemd.

Is de Google Pixel 8 Pro geschikt voor jou?

De Google Pixel 8 Pro met abonnement is geschikt voor mensen die veel verwachten van hun smartphone en daar ook wat meer voor willen betalen. Je gebruikt hem dan ook veel en voor verschillende doeleinden, van netwerken en entertainment tot ontspanning en productiviteit.

Ook ben je waarschijnlijk al fan van de verschillende diensten die Google aanbiedt. Als smartphonefotograaf is dit helemaal de telefoon voor jou, want de Google Pixel 8 Pro heeft één van de beste camerasets in een smartphone van dit moment.

Wanneer kies je voor een Google Pixel 8 Pro als los toestel?

Als je de Google Pixel 8 Pro als los toestel koopt, dan betaal je het hele aanschafbedrag in één keer. Niet leuk voor je spaarrekening, maar daarna heb je er geen omkijken meer naar. Je hebt niet te maken met een maandelijkse afbetaling of BKR-registratie. Je bent immers geen lening aangegaan.

Ga je toch voor een abonnement?

Als je voor een Google Pixel 8 Pro met abonnement kiest, dan hoef je niet in één keer het hele bedrag te betalen. Dat doet je spaarrekening wat minder pijn, maar betekent wel dat je vaste maandelijkse lasten erbij krijgt. Ook krijg je wel te maken met een BKR-registratie, want die krijg je in Nederland al vanaf 250 euro. Daar ga je met deze smartphone sowieso overheen.

Zo kun jij de beste deal vinden met de prijsvergelijker

In de prijsvergelijker staat de laagste prijs altijd als eerste weergegeven. Die beste aanbieding heb je dus meteen gevonden. Let er wel op dat dit ook altijd om de minst uitgebreide versie gaat, dus met de minste opslagcapaciteit en dergelijke.

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