Google Pixel 8 los toestel kopen? Hier vind je de goedkoopste aanbieding

Let op: de Google Pixel 8 is nog niet te koop. Informatie over de smartphone is gebaseerd op aannames, lekken en geruchten. Naar verwachting wordt het toestel op 4 oktober op het Google-evenement gepresenteerd.

Wat je moet weten als je de Google Pixel 8 los toestel kopen wil

De Google Pixel 8 is een high-end smartphone met een relatief compact scherm en prima camera’s. Ook draait het op een kale versie van Android, waar we erg over te spreken zijn. De Google Pixel-serie staat bekend om zijn uitstekende camera’s die ook dit jaar weer een beetje beter zijn dan bij de voorganger. Ook de andere specs zijn uitstekend. Zo heb je een mooi scherm en een goede processor, waar ook de zwaardere taken moeiteloos mee afgehandeld kunnen worden.

Dit type persoon koopt de Google Pixel 8 los toestel

Je koopt de Google Pixel 8 toestel als je op zoek bent naar een smartphone in het hogere segment. Je bent fan van de diensten van Google en wil graag een toestel met goede camera’s en uitstekende specificaties. Uiteraard betaal je ook iets meer voor een high-end-toestel dan voor een midrange-telefoon. Je gebruikt hem veel en voor verschillende doeleinden, dus een goede ervaring is belangrijk voor je.

Kies je voor een los toestel of toch een abonnement?

Als je een Google Pixel 8 los toestel koopt, dan betaal je het hele bedrag in één keer. Dat geeft nu een tik aan je spaarrekening, maar daarna ben je wel van alle kosten af. Je houdt dan maandelijks meer geld over om andere leuke dingen mee te doen. Door hem te combineren met een sim only-abonnement, geniet je toch nog van alle voordelen die een abonnement met zich meebrengt.

Google Pixel 8 met abonnement

Als je toch voor een Google Pixel 8 met abonnement kiest, betaal niet in één keer het hele aanschafbedrag. In plaats daarvan los je maandelijks af op je toestel. Je moet dan wel rekening houden met een BKR-registratie. Die krijg je in Nederland al bij leningen van meer dan 250 euro. Daar merk je niet veel van, behalve als je binnenkort ook een hypotheek wil aanvragen. Het bedrag dat je mag lenen kan daardoor lager uitvallen.

