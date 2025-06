De Google Pixel 8a is de betaalbaarste smartphone van de Pixel 8-serie. Hij draait op dezelfde Tensor-chip als de duurdere vlaggenschepen, maar is in een kleiner jasje gestoken. Het toestel meet namelijk 6,1 inch en daarmee is hij relatief compact.

Ook zit je met de camera’s goed. De Pixel 8a beschikt over een 64 megapixel-hoofdcamera, maar er is ook een groothoeklens. Hoeveel updates je krijgt is nog niet bekend, maar zowel de Pixel 8 als de 8 Pro worden voorzien van zeven jaar aan updates.

Waarom de Google Pixel 8a met abonnement vergelijken?

De Google Pixel 8a is met veel verschillende abonnementen in huis te halen, zodat er zeker eentje is die bij je past. Elke provider heeft een eigen selectie aan bundels en hanteert andere prijzen voor de Pixel 8a. Verder zijn er ook nog webwinkels, zoals Belsimpel en Mobiel.nl, die nóg meer combinaties aanbieden. Vaak zijn ze ook nog eens goedkoper in combinatie met een abonnement dan de provider zelf.

Het is dus zeker je tijd waard om een vergelijker in te zetten om de prijzen van de Google Pixel 8a met elkaar te vergelijken. Zo bespaar je eenvoudig en scoor je de beste deal.

Waar moet ik op letten bij een Google Pixel 8a met abonnement?

Kies je voor een abonnement, dan bepaal je zelf hoeveel je per maand voor de telefoon gaat aflossen. Wil je het volledige bedrag in één keer aflossen of betaal je liever per maand een bedrag? Hierbij moet je wel rekening houden met een BKR-registratie.

Verder moet je bepalen hoe lang je aan het contract vast wil zitten. Meestal kies je daarbij tussen één of twee jaar. Een abonnement van een jaar is vaak net iets duurder, aangezien je het toestel in een kortere tijd terugbetaalt. Je maandlasten komen daardoor wat hoger uit.

Dan zijn er tal van verschillende bundels. Schat in hoeveel data en belminuten jij per maand ongeveer gebruikt en maak op basis daarvan een keuze. Kom je elke maand te kort dan lopen de kosten snel op. Maar, het is natuurlijk ook zonde van je geld als je altijd veel data overhoudt.

De snelheid van je verbinding is niet voor elke provider hetzelfde. De ene aanbieder laat je al op 5G-snelheden internetten, terwijl andere providers nog op een 4G-netwerk opereren. Ook de dekking kan per provider anders zijn, al zijn de verschillen niet meer enorm groot tegenwoordig.

Als laatste is het ook goed om te weten dat je in aanmerking komt voor voordelen op het moment dat je al klant bent KPN, Odido, Ziggo, Budget Alles in 1 of Youfone. Meestal krijg je extra korting, maar er zijn nog meer voordelen. Denk aan extra data, tv-pakketten of abonnementen op streamingdiensten.

De Google Pixel 8a met abonnement of los kopen: wat is het goedkoopst?

Dat hangt van je situatie af. Ben je bereid het hele bedrag in één keer te betalen of ben je liever een vast bedrag per maand kwijt? Ga je voor de laatste optie, dan ga je vanaf een krediet van 250 euro een lening aan en leidt tot een BKR-registratie. Dat is voor de meeste mensen geen probleem, tenzij je in de markt bent voor een hypotheek. Het bedrag dat je mag lenen kan daardoor wat lager uitvallen.

Kies je er voor om het hele bedrag in één keer te betalen met een losse Pixel 8a, dan biedt dat je meer vrijheid. Je kan hierbij namelijk voor elk gewenste sim only-abonnement gaan. Dat aanbod is flink groter en de verschillende bundels zijn vaak ook goedkoper. Een losse 8a kan daardoor dus soms goedkoper zijn met een sim only-abonnement.

Maar combineer je de aankoop van de Pixel 8a met een abonnement, dan kan dat vaak grote toestelkorting opleveren. Zowel providers als webwinkels geven je op deze manier voordeel. Bovendien profiteer je van extra data, korting op je maandbedrag, korting op streamingdiensten of extra tv-zenders als je al internet en/of tv van dezelfde provider hebt.

Wil je jouw Google Pixel 8a bij je abonnement aanschaffen, maar een BKR-registratie voorkomen? Betaal dan in één keer het volledige aankoopbedrag. Je ontvangt de toestelkorting en overige voordelen, maar loopt geen BKR-registratie op.

Neem dus je internet- en tv-provider, je persoonlijke wensen en je huidige situatie mee in je overwegingen. Via bovenstaande vergelijker check je direct wat voor jou de beste deal is.

Hoe vind ik het goedkoopste Google Pixel 8a abonnement dat bij mij past?

Om het goedkoopste Google Pixel 8a abonnement te vinden, pak je onze prijsvergelijker erbij. Gebruik de filters voor prijs, belminuten, aantal MB’s en meer om het aanbod te selecteren dat aan je wensen voldoet. Vul hierbij ook de provider van het internet op je thuisadres in, zodat de vergelijker ook rekening kan houden met eventuele extra voordelen.

De goedkoopste deal staat altijd bovenaan, maar dit hoeft niet de beste deal voor jou te zijn. Kijk goed naar de verschillen tussen de abonnementen om de juiste keuze te maken. Soms krijg je veel extra door maar een klein beetje extra te betalen.