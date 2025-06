De Google Pixel 9 Pro Fold is een vouwtelefoon en onderdeel van de gloednieuwe Pixel 9-serie, samen met de reguliere Pixel 9, de geavanceerde en compacte Pixel 9 Pro en de grotere Pixel 9 Pro XL. Aan de buitenkant werk je met een 6,3 inch scherm, maar klap je hem open dan ontvouwt zich een 8 inch-scherm. Je hebt dus een compacte tablet in handen die ideaal is voor multitasken. Bovendien wordt je volledig in je series en films gezogen.

Waarom de Google Pixel 9 Pro Fold met abonnement vergelijken?

Er zijn talloze mogelijkheden als je op zoek gaat naar een Google Pixel 9 Pro Fold met abonnement. Kies je voor onbeperkt internet, juist maar 2GB data of ergens daartussenin?

Wat betreft provider zijn er ook weer veel opties en het bestellen kan bij die provider zelf, maar ook via een webwinkel. Bij een webwinkel is de telefoon vaak een stukje goedkoper. Pak bovenstaande vergelijker erbij om de beste prijs te vinden.

Waar moet ik op letten bij een Google Pixel 9 Pro Fold met abonnement?

Ga je voor een abonnement en spreid je de betalingen voor de telefoon over een langere periode? Dan ga je een lening aan en wordt je in het BKR-register opgenomen. Dat gebeurt al op het moment dat je een lening van 250 euro of meer aangaat. Dit kan ongunstig zijn als je bijvoorbeeld een hypotheek gaat afsluiten bij je bank, dus houdt daar rekening mee.

Daarnaast zijn er eenjarige abonnementen en abonnementen die twee jaar lopen. Die laatste zijn vaak voordeliger, omdat de toestelbetaling over een langere periode gespreid kan worden. Abonnementskosten zijn vaak ook lager.

Heb je internet op je adres van KPN, Odido, Ziggo, Budget Alles-in-1 of Youfone? Kies dan ook voor je mobiele abonnement voor deze provider, want dan profiteer je van extra kortingen.

Google Pixel 9 Pro Fold met abonnement of los kopen: wat is het goedkoopst?

Dat ligt aan jou: wil je de telefoon in één keer afbetalen of per maand een vast bedrag betalen? Kies je voor het laatste, dan ga je een lening aan en krijg je een BKR-registratie. Dit wordt erbij gepakt als je ergens anders ook een lening wil afsluiten, dus houdt daar rekening mee.

Wil je een zo goedkoop mogelijk abonnement, koop dan een losse Google Pixel 9 Pro Fold met een sim only-abonnement. Je abonnementskosten houdt je zo het laagst, maar je betaalt wel meer voor de telefoon.

Sluit je direct bij aankoop van de Pixel 9 Pro Fold een abonnement af, dan is er vaak veel voordeel te behalen. Providers en webwinkels, zoals Belsimpel en Mobiel.nl, geven flinke toestelkortingen. Ga je voor één van de grote drie providers (KPN, Odido of Vodafone), dan is het bijna altijd goedkoper om direct een abonnement af te sluiten. Bovendien profiteer je van klantvoordeel op het moment dat je thuis internet van de provider hebt.

Het is ook mogelijk om in één keer het toestelbedrag af te betalen als je een abonnement aangaat. Zo krijg je wel de toestelkorting, maar niet de BKR-registratie. Of kies voor een gedeeltelijke afbetaling en betaal de rest over de gehele looptijd. Er is veel mogelijk.

Bekijk alle opties rustig. Kijk hoeveel je in totaal betaalt als je gaat voor een abonnement met telefoon of als je kiest voor een losse Pixel 9 Pro Fold met sim only. In de vergelijker hierboven zie je direct wat voor jou de beste deal is.

Hoe vind ik de goedkoopste Google Pixel 9 Pro Fold met abonnement dat bij mij past?

Dat doe je door onze prijsvergelijker hierboven erbij te pakken. Via de filters geef je precies aan wat je wensen zijn. Geef daarbij aan hoeveel GB’s je graag in je bundel zou willen, hoeveel je belt en wat je per maand kwijt wil zijn. Vergeet ook zeker niet je internetprovider aan te geven. Wie weet krijg je klantvoordeel.

Helemaal bovenaan zie je vervolgens wat de beste aanbieding is. Bekijk de verschillen goed, want het wil niet zeggen dat dit voor jou de beste deal is. Goed om te onthouden is dat je vaak veel extra krijg door iets meer te betalen.