De Google Pixel 9 Pro XL is één van de vier telefoons uit de nieuwe Pixel 9-serie. Hij is het beste dat Google tot nu toe gemaakt heeft. Met de extra telelens zoom je tot vijf keer optisch in en hij laadt het snelste op van alle Pixel-smartphones. Je hebt de beschikking tot een groot 6,7 inch-scherm om comfortabel series en films te kijken.

Waarom de Google Pixel 9 Pro XL met abonnement vergelijken?

Niet iedereen heeft een abonnement met onbeperkt internet nodig of heeft genoeg aan een bundel met 2GB data. Doordat er ook nog eens veel verschillende providers zijn, zijn er ontzettend veel combinaties mogelijk. Daarnaast is het mogelijk je aankoop te doen bij een partij zoals Belsimpel of Mobiel.nl, waar de telefoon vaak een stukje goedkoper is.

Om de beste deal te vinden die past bij jouw wensen, is het handig om een vergelijker erbij te pakken. Zo weet je zeker dat je de laagste prijs betaalt.

Waar moet ik op letten bij een Google Pixel 9 Pro XL met abonnement?

Ga je voor een abonnement en spreid je de betalingen voor de telefoon over een langere periode? Dan ga je een lening aan en wordt je in het BKR-register opgenomen. Dat gebeurt al op het moment dat je een lening van 250 euro of meer aangaat. Dit kan ongunstig zijn als je bijvoorbeeld een hypotheek gaat afsluiten bij je bank, dus houdt daar rekening mee.

Daarnaast zijn er eenjarige abonnementen en abonnementen die twee jaar lopen. Die laatste zijn vaak voordeliger, omdat de toestelbetaling over een langere periode gespreid kan worden. Abonnementskosten zijn vaak ook lager.

Heb je internet op je adres van KPN, Odido, Ziggo, Budget Alles-in-1 of Youfone? Kies dan ook voor je mobiele abonnement voor deze provider, want dan profiteer je van extra kortingen.

Google Pixel 9 Pro XL met abonnement of los kopen: wat is het goedkoopst?

Dat is afhankelijk van jouw wensen. Betaal je liever het bedrag voor de telefoon in één keer of wil je ‘m in maandelijkse bedragen betalen? Houdt bij die laatste optie rekening met een BKR-registratie.

Een losse Google Pixel 9 Pro XL met sim only-abonnement geeft meer vrijheid. Er zijn meer prijsvechters die een abonnement bieden, waardoor je abonnementskosten wat lager uitvallen.

In combinatie met een abonnement is er echter vaak veel voordeel te behalen. Providers en webwinkels geven dan flinke toestelkortingen. Kies je altijd voor KPN, Odido of Vodafone, dan ben je in negen van de tien gevallen goedkoper uit door direct een abonnement af te sluiten. Bovendien profiteer je van klantvoordeel en krijg je korting op je abonnement als je meerdere abonnementen van de provider hebt.

Het is ook mogelijk om in één keer het toestelbedrag af te betalen als je een abonnement aangaat. Zo krijg je wel de toestelkorting, maar niet de BKR-registratie.

Overweeg alle opties, overweeg een los toestel met een sim only-abonnement en reken na wat je kwijt bent als je kiest voor de Pixel 9 Pro XL met abonnement. Via bovenstaande vergelijker zie je in één oogopslag wat voor jou de beste deal is.

Hoe vind ik de goedkoopste Google Pixel 9 Pro XL met abonnement dat bij mij past?

Daar komt onze prijsvergelijker om de hoek kijken. Geef via de filters aan waarnaar je op zoek bent (prijs, belminuten, GB’s, etc.). Je krijgt dan alleen het aanbod te zien dat past bij jouw wensen en behoeften. Vergeet ook niet aan te geven wat je internetprovider is voor thuis. Je krijgt betere deals van deze provider te zien.

Bovenaan de lijst zie je vervolgens altijd wat de beste deal is. Dit betekent echter niet dat het de allerbeste deal voor jou is. Bekijk de verschillen goed om tot de juiste keuze te komen. Goed om te onthouden is dat je vaak veel extra krijgt op het moment dat je maar een klein beetje meer betaalt.