De Honor 20 Lite is een betaalbare smartphone die bijna identiek is aan de Huawei P30 Lite. Dit komt omdat Honor een submerk is van Huawei. Omdat de fabrikant inzet op een scherpe prijs/kwaliteitsverhouding, kost de Honor 20 Lite tientallen euro’s minder dan de P30 Lite. De smartphone heeft een groot scherm, veel opslaggeheugen en drie camera’s op de achterkant. Check hier alle informatie over de Honor 20 Lite.

De Honor 20 Lite is met zijn adviesprijs van 299 euro vriendelijk geprijsd, maar biedt toch flinke specificaties. Hieronder vind je de de belangrijkste plus- en minpunten van het toestel.

Vlotte smartphone voor weinig geld

De plastic behuizing van de Honor 20 Lite huisvest een 6,2 inch lcd-display met een full-hd-resolutie. Het beeld oogt daarom scherp. Het scherm neemt bijna de hele voorkant in beslag, al zit onderin wel een zwarte balk. Bovenin is een kleine notch voor de 32 megapixel frontcamera. Op de achterkant is een driedubbele camera geplaatst. Je vindt er ook een vingerafdrukscanner.

Opvallend is dat de smartphone gebruikmaakt van een micro-usb-aansluiting. Deze verouderde oplaadpoort wordt nauwelijks nog gebruikt; bijna alle midrange toestellen zijn overgestapt op het nieuwere usb-c. Met usb-c laadt de batterij sneller op en kan je de kabel op twee manieren aansluiten in plaats van één.

De Honor 20 Lite draait op een Kirin 710-processor, een chipset die in meer midrange Huawei- en Honor-smartphones aanwezig is. Onder andere de Huawei P Smart (2019) en Huawei P30 Lite gebruiken deze chipset die prima prestaties biedt. Alle populaire apps draaien zonder problemen. Alleen zwaardere games zullen soms voor haperingen zorgen. Het wisselen tussen apps gaat soepel dankzij de ruime hoeveelheid werkgeheugen (4GB). Het opslaggeheugen is met 128GB bovendien erg royaal. De meeste smartphones in dit prijssegment moeten het doen met 64GB geheugen.

Een andere fijne feature is de dual-sim-ondersteuning. Je kan twee simkaarten in de Honor 20 Lite stoppen en hoeft dus geen tweede toestel mee te nemen. De Honor-smartphone heeft een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting en een nfc-chip voor bijvoorbeeld contactloos betalen. Ondersteuning voor het snelle 5GHz wifi ontbreekt echter, wat ongebruikelijk is in deze prijsklasse.

Drukke EMUI-software

De Honor 20 Lite draaide bij zijn release op Android 9.0 (Pie) met de MagicUI-schil van Honor. Die is op een paar minimale aanpassingen na identiek aan de EMUI-schil van Huawei, het moederbedrijf van Honor. EMUI is een softwareschil met veel mogelijkheden, wat fijn is omdat je je toestel volledig kan personaliseren. Daarnaast biedt EMUI allerlei functies om je accuduur te verlengen en de prestaties van de processor te verbeteren. Handig, maar de softwareschil oogt en werkt heel anders dan de standaard Android-software van Google.

Daarnaast staan er op een Honor-smartphone allerlei extra apps van Huawei en commerciële partijen. De meeste apps kun je gelukkig verwijderen. Als je een opgeruimde Android-schil zoekt, kan je een Honor-toestel beter links laten liggen.

Hetzelfde geldt voor als je waarde hecht aan een duidelijk updatebeleid. Honor garandeert namelijk geen softwareondersteuning voor zijn toestellen. Het is daarom niet helder hoelang en hoe vaak de Honor 20 Lite beveiligingsupdates krijgt. Ook zegt de fabrikant niet of de smartphone een update krijgt naar Android Q, dat in de herfst van 2019 verschijnt. Moederbedrijf Huawei hanteert een duidelijker updatebeleid, wat ook geldt voor merken als Samsung, Nokia en Xiaomi.

Drie camera’s met veel functies

Op de achterkant van de Honor 20 Lite zitten drie camera’s. De primaire lens heeft een resolutie van 24 megapixel. Een 8 megapixel groothoeklens maakt wijde beelden, wat handig is als je een groot gebouw of mooi landschap wilt vastleggen. De derde camera is een 2 megapixel dieptesensor die gebruikt wordt bij het maken van portretfoto’s.

Deze smartphone koop je als… je een betaalbare smartphone zoekt met uitgebreide cameramogelijkheden en vlotte hardware.