Honor 600 kopen met Hollandsnieuwe abonnement

Ontdek welk Hollandsnieuwe abonnement in combinatie met de Honor 600 aan jouw wensen voldoet en het goedkoopst is. Je hebt al een Honor 600 met Hollandsnieuwe abonnement vanaf € 19,00 per maand met € 15,00 eenmalige bijbetaling voor je toestel. Vergelijk hier alle Hollandsnieuwe aanbiedingen en prijzen van onze betrouwbare aanbieders Belsimpel en Media Markt en vind eenvoudig de beste Honor 600 deal met Hollandsnieuwe abonnement.
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10 GB
Minimale minuten
100 min
Maximale toestel bijbetaling
€ 750,00
Combinatievoordeel
Zonder BKR
Toon alleen abonnementen met een telefoonkrediet van maximaal 250 euro. Boven dit bedrag dien je een inkomenstoets in te vullen en wordt de lening geregistreerd bij het BKR. Meer info