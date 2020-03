Dit moet je weten over de OnePlus 8 Pro

De nog niet officieel verschenen OnePlus 8 Pro is de uitgebreide variant van het vlaggenschip de OnePlus 8. Net als de normale variant beidt de 8 Pro een amoled-scherm met hoge ververssnelheid en snelle processor. Maar voor dit toestel voegt OnePlus er extra camera’s aan toe en maakt het het scherm nog een fractie groter. De OnePlus 8 Pro volgt de OnePlus 7 Pro en de later gepresenteerde OnePlus 7T Pro op.

Specificaties OnePlus 8 Pro

Dubbele camera aan de voorkant

6,65 inch amoled-scherm

Mogelijk erg hoge ververssnelheid van 120Hz

Vierdubbele camera, hoofdcamera met 60 megapixel-resolutie

Snelle Snapdragon 865-chipset

Draadloos opladen

5G, dus klaar voor de toekomst

Mooie scherm, hoge ververssnelheid

Meest opvallend aan de OnePlus 8 Pro is het scherm. In de eerste plaats omdat deze natuurlijk het overgrote deel van de voorkant van het toestel bestrijkt. Met 6,65 inch diagonaal is het ruim aan de maat en de amoled-techniek zorgt voor heldere kleuren en hoge contrastwaarden.

Daarnaast is de hoge ververssnelheid iets dat opvalt in dit toestel. OnePlus geeft zijn toestellen tegenwoordig standaard een scherm met ververssnelheid van 90Hz. Er gaan echter geruchten dat deze Pro-variant een een scherm krijgt dat op 120Hz ververst. Dat betekent dat bewegende beelden en animaties erg vloeiend weergegeven worden.

Iets anders dat opvalt in het scherm is de dubbele frontcamera. De OnePlus 7 Pro, die dit toestel een jaar voorging, had nog een selfiecamera die uit de behuizing schoof. De OnePlus 7 had een kleine notch in het scherm. In dit geval kiest OnePlus ervoor om de camera te verwerken in een gat in de rechter bovenhoek van het scherm. Het gaat daarbij om een dubbele camera, een opzet die we eerder zagen bij de Samsung Galaxy S10 Plus.

Vierdubbele camera voor Pro-variant

Waar de OnePlus 8 al goed voorzien is met een driedubbele camera, doet deze Pro-versie daar nog een schepje bovenop. Naast de 60 megapixel-hoofdcamera, de 16 megapixel-groothoekcamera en de 13 megapixel-zoomcamera heeft dit toestel nog een extra camera. Het vierde exemplaar is een ToF-camera. Deze Time-of-Flight-sensor maakt een 3D-scan van de omgeving om zo mooie diepte-effecten mogelijk te maken.

De OnePlus 8 Pro is ook op andere gebieden goed uitgerust. Zo heeft het een Snapdragon 865-chipset die door Qualcomm is gemaakt voor highend-smartphones. Ook beschikt het toestel over een forse accu met een capaciteit van 4000 mAh die draadloos opgeladen kan worden. Ook is het toestel klaar voor 5G, hoewel dat snelle mobiele netwerk in Nederland voorlopig nog niet in de lucht is.

OnePlus 8 Pro kopen?

De OnePlus 8 Pro is nog niet officieel aangekondigd. Vermoedelijk gebeurt dat tegelijk met de OnePlus 8, rond half mei 2020. Dat is de tijd dat OnePlus in de voorgaande jaren ook een nieuwe toestellijn introduceerde. Naar de prijzen kunnen we voorlopig alleen nog maar raden. De OnePlus 7 Pro had bij de lancering een adviesprijs vanaf 759 euro.

Lees meer over OnePlus