Dit moet je weten over de Honor 9X

De Honor 9X is de opvolger van de populaire Honor 8X. Het toestel is eind oktober 2019 gepresenteerd en heeft in Nederland een interessante prijs gekregen. De Europese adviesprijs bedraagt 299 euro, maar in Nederland ligt die op 199 euro.

Daarvoor krijg je een toestel met een scherm van 6,59 inch. Dat is niet onderbroken door een inkeping, want de 9X heeft een uitschuifbare selfiecamera. Op de camera zijn drie camera’s aanwezig, de accu is 4000 mAh groot en het toestel draait op Android 9.0 (Pie). Concurreren doet de Honor 9X onder andere met de Xiaomi Mi A3 en Nokia 6.2.

Pluspunten Honor 9X Volledig display zonder inkeping

Accu van 4000 mAh

Adviesprijs van 199 euro

Kwetsbare achterkant van glas

Geen nfc

Betaalbaar en voorzien van alle gemakken

Honor haalt met de 9X allerlei trucs uit de hoge hoed. Zo is het toestel uitgerust met een scherm van 6,59 inch. De resolutie bedraagt 2340 bij 1080 pixels, waardoor alles er prima uitziet. Daarnaast beslaat het display nagenoeg de gehele voorkant. Een inkeping voor de frontcamera is niet aanwezig, want Honor kiest voor een uitschuifbare selfiecamera.

Als je het toestel omdraait zie je drie camera’s en een fysieke vingerafdrukscanner. De blauwe variant is daarnaast voorzien van een gradient, waardoor licht altijd anders breekt. Dat zorgt voor een leuk effect. Een 3,5 millimeter-aansluiting en usb-c-poort zijn ook aanwezig, maar nfc ontbreekt.

Ondanks de scherpe prijs is er 128GB uitbreidbaar geheugen aanwezig, wat behoorlijk ruim is. Dat is ook nog eens uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje. De Kirin 710-chip zorgt voor de nodige processorkracht, bijgestaan door 4GB werkgeheugen. Al met al dus een prima verhouding tussen prijs en prestaties.

Drie camera’s voor elk scenario

De primaire camera van de Honor 9X is een 48 megapixel-variant. Daarmee leg je elk detail zonder moeite vast. De tweede camera legt diepte-informatie vast. Dat wordt weer gebruikt voor het maken van betere portetfoto’s. Daarbij wordt het onderwerp scherp vastgelegd, terwijl de achtergrond juist wazig is.

Ook is er nog een groothoekcamera aanwezig. Daarmee leg je net wat meer vast op de gevoelige plaat. Al met al krijg je voor een toestel in deze prijsklasse veel mogelijkheden op cameragebied. De 9X draait uit de doos op Android 9.0 (Pie), maar een update naar Android 10 is ook beloofd.

Honor 9X beschikbaarheid en prijs

De Honor 9X is verkrijgbaar vanaf 31 oktober voor de Nederlandse adviesprijs van 199 euro. Keuze heb je uit zwart en blauw, waarbij dat laatste model de mooie tekening op de achterkant heeft.

Deze smartphone koop je als je…. op zoek bent naar een betaalbaar toestel met extra focus op de mogelijkheden van de camera.