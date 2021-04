HTC U Ultra: voorzien van extra scherm met Sense Companion

De HTC U Ultra is een smartphone met tal van slimme foefjes. Van software die zich aanpast aan jouw wensen, tot een tweede scherm vol met handige informatie, tot zeer geavanceerde stemherkenning: HTC’s toestel moet zo slim mogelijk zijn.

Met de U Ultra neemt HTC afstand van smartphones als de HTC 10. Waar die toestellen het vooral moesten hebben van een stijlvol design en prima camera’s, zegt HTC ditmaal te innoveren met slimme software. Het design is ijzersterk als vanouds, maar dit keer heeft de fabrikant er alles aan gedaan om zich verder te onderscheiden van de concurrentie. In dezelfde reeks verschijnt ook de HTC U Play.

De HTC U Ultra in vogelvlucht

Deze HTC-smartphone is een beest van een smartphone, met niet alleen een zeer groot scherm, maar ook zeer krachtige hardware. Waar je je toestel ook voor gebruikt, de U Ultra kan het prima aan. De belangrijkste specificaties vind je hieronder.

5,7 inch-scherm met resolutie van 2560 bij 1440 pixels, met tweede scherm voor notificaties

12 megapixel-camera achterop, 16 megapixel-camera voorop

Loopt op Android 7.0 met HTC Sense

Snapdragon 821-chipset, 4GB werkgeheugen

64GB opslagruimte ingebouwd, niet uitbreidbaar

Meer over de HTC U Ultra

De HTC U Ultra heeft een fors 5,7 inch-scherm met daarboven nog een tweede scherm van 2 inch. Het toestel is daardoor vrij fors, maar het tweede scherm biedt wel enkele voordelen. Op de Dual Display kunnen bijvoorbeeld notificaties of snelkoppelingen naar je favoriete apps getoond worden. Zo heb je deze altijd binnen handbereik. Bovendien kunnen ontwikkelaars hun app voorzien van ondersteuning voor het extra scherm. Zo kun je handige tips of relevante info automatisch in beeld krijgen.

Daarnaast is het toestel voorzien van de HTC Sense Companion. Deze slimme stemgestuurde assistent werkt ook als je toestel op stand-by staat en kan op elk moment geactiveerd worden. De Companion leert van je, en vertelt je wanneer je naar je werk moet, wanneer je sneeuw kunt verwachten en of je nog genoeg accu hebt voor een weekendje weg.

Helaas beschikt de U Ultra niet over een koptelefoonaansluiting. Eventuele koptelefoons zul je dus draadloos via bluetooth moeten aansluiten. Je kunt ook kiezen voor de USonic-oordopjes van HTC, die met een soort sonar-pulse het ideale geluid produceert voor je oren. Speciale vibraties zorgen ervoor dat het geluid perfect klinkt voor jou, zonder dat iemand anders er last van heeft.