Dit moet je weten over de HTC U12 Plus

De HTC U12 Plus is het nieuwe vlaggenschip van de Taiwanese fabrikant en de enige high-end smartphone die HTC in 2018 uitbrengt. De smartphone bouwt voort op de basis die met de U11 en U11 Plus is gelegd en beschikt over features die je van een vlaggenschip in 2018 verwacht. Denk aan een voorkantvullend scherm, Snapdragon 845-chip en goede camera, maar ook ondersteuning voor de Google Assistant en Alexa.

Sinds een aantal jaren gaat het niet best met HTC. De fabrikant heeft het moeilijk en de verkopen vallen al geruime tijd tegen. Daarom brengt het bedrijf elk jaar minder toestellen uit, waarbij we er ook van uitgaan dat de U12 Plus het enige vlaggenschip is. Deze smartphone moet de concurrentie aan gaan met andere high-end Androids, zoals de Samsung Galaxy S9 en OnePlus 6.

Pluspunten HTC U12 Plus Groot en goed scherm zonder notch

Prima en dubbele camera’s aan beide kanten

Waterbestendige behuizing is lekker stevig

Drukgevoelige randen Minpunten HTC U12 Plus Matige accuduur Forse adviesprijs Geen oled-scherm aanwezig Knoppen werken matig



Snelle hardware Wat hardware betreft doet de HTC U12 Plus weinig voor deze toestellen onder. De telefoon wordt aangedreven door de Snapdragon 845-chip en beschikt over 6GB RAM en 64GB aan opslagruimte, om zo een vloeiende ervaring te bieden. Het toestel heeft ook een vingerafdrukscanner en een voorkantvullend scherm. Dit meet 6 inch en heeft een resolutie van 2880 bij 1440 pixels, wat zorgt voor een pixeldichtheid van 537 ppi. Hierdoor zijn losse pixels onmogelijk te zien. Aan de achterkant bevindt zich een dubbele camera van 12 en 16 megapixel. Het gaat om een primaire camera voor ‘normale’ shots in het licht en donker, maar met de telelens kun je tot 2x optisch inzoomen. Dat is handig als je iets dichtbij wil halen, maar tegelijk niet inlevert op kwaliteit. Tof is dat aan de voorkant ook een dubbele camera zit (8 + 8 megapixel), waarbij de extra lens wordt ingezet voor portretfoto’s met een fraai bokeh-effect. Ook ondersteunt de U12 Plus gezichtsherkenning. Schone software met HTC Sense Een groot voordeel van HTC-smartphones is HTC Sense, een lichte skin die Android grotendeels intact laat. Het uiterlijk wordt iets aangepast, maar HTC voegt verder weinig functies toe en levert nauwelijks bloatware mee. Hierdoor oogt de software soepel, snel en is het voor HTC in theorie makkelijker om snel Android-updates uit te brengen. Over updates gesproken: de HTC U12 Plus draait op Android 8.0 (Oreo) en wordt volgens HTC sowieso bijgewerkt naar het nieuwe Android P. De verwachting is dat de fabrikant langer blijft updaten. De HTC 10 uit 2016 draaide bij verschijning op Android 6.0 (Marshmallow) en kreeg updates naar zowel Android Nougat als Oreo. Software-ondersteuning van minstens twee jaar lijkt daarom aannemelijk. Verder is de HTC U12 Plus voorzien van een 3500 mAh-accu, waarmee de telefoon het makkelijk een volle dag moet volhouden. Middels de Quick Charge 3.0-oplader vul je de accu in een halfuurtje voor zo’n 50 procent. Dat is fijn wanneer je snel nog even moet bijladen voordat je de deur uit gaat. Conclusie HTC U12 Plus review HTC speelt al jaren een kleine rol op de smartphonemarkt en met de U12 Plus gaat daar geen verandering in komen. In de praktijk weet alleen de camera van het toestel te overtuigen, terwijl ook de prestaties dik in orde zijn. Dit mag je dan ook van een high-end smartphone verwachten. Het scherm is prima maar kan niet helder genoeg, de software is aan een opfrisbeurt toe, de accuduur is erg matig en het gebrek aan fysieke knoppen verpest de gebruikservaring. Hoewel de HTC U12 Plus geen onvoldoende scoort, zijn er simpelweg veel betere alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan de OnePlus 6 of Samsung Galaxy S9. Met 799 euro is de U12 Plus bovendien te duur. We vragen ons af hoe HTC zijn toekomst voor zich ziet, en of het uitbrengen van high-end toestellen nog zin heeft. Geruchten gaan dat een groot gedeelte van de medewerkers nu aan Google Pixel-telefoons werkt, en misschien is dat wel beter. → Lees verder in de uitgebreide HTC U12 Plus review HTC U12 Plus release en prijs De HTC U12 Plus is in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van 799 euro. Het toestel komt in drie kleuren: zwart, transparant blauw en rood.

HTC U12 Plus 6,0 Welke HTC U12 Plus wil je? Wij hebben momenteel geen HTC U12 Plus aanbiedingen voor je. Sim only nodig? Sim only abonnementen vergelijken