Huawei Ascend Y330: budgettoestel met bescheiden specs

De Huawei Ascend Y330 is een budgettoestel dat sinds mei 2014 beschikbaar is. Het toestel weet zich te onderscheiden door de lage prijs en is voorzien van bescheiden specificaties. De Ascend Y330 wordt aangedreven door een 1,3GHz dualcore-processor, die wordt bijgestaan door 512MB aan werkgeheugen. Onderhuids is 4GB opslagruimte aanwezig, wat aan de karige kant is. Wil je veel apps, foto`s en muziek op het toestel kwijt, dan is het zaak om een micro-sd-geheugenkaartje aan te schaffen. Het scherm meet 4 inch en heeft een relatief lage resolutie van 800 bij 480 pixels.

Foto`s schiet de Y330 met de 3 megapixel-camera aan de achterzijde, die verder een autofocus-functie heeft en overweg kan met geotagging. Er ontbreekt echter een frontcamera, waardoor het niet mogelijk is om met het toestel selfies te maken. De batterij heeft een lage capaciteit van 1500 mAh en staat garant voor een stand-by tijd van ongeveer 320 uur.

De Huawei Ascend Y330 in vogelvlucht

De Huawei Ascend Y330 kenmerkt zich door het lage bedrag waarvoor je het toestel in huis haalt. De specificaties van het toestel zijn verder niet heel bijzonder te noemen. De belangrijkste features van de smartphone hebben we hieronder op een rijtje gezet.

4 inch-scherm met resolutie van 800 bij 480 pixels

Bescheiden specificaties

3 megapixel-camera voor het maken van foto’s

1500 mAh-accu voorziet het toestel van energie

Meer over de Huawei Ascend Y330

Als gezegd zijn de specificaties van de Huawei Ascend Y330 niet bijzonder. Desondanks is de smartphone krachtig genoeg om simpele taken uit te voeren. Wel jammer is het feit dat het toestel uit de doos draait op Android 4.2 (Jelly Bean), een al verouderde versie van het mobiele besturingssysteem. Het ziet er niet naar uit dat het toestel in de toekomst nog wordt bijgewerkt.

Over Android 4.2 heeft Huawei een extra laagje software gelegd; de zogenoemde EmotionUI-schil. EmotionUI lijkt op het eerste gezicht een beetje op iOS, wat vooral komt door de vormgeving. Ook worden apps – net als in iOS – in mapjes verzameld en zijn onderaan een aantal applicaties te plaatsen.

