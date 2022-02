De Huawei FreeBuds Pro zijn draadloze oordopjes met actieve ruisonderdrukking. Bovendien koppel je ze aan twee apparaten tegelijk, zodat je niet van verbinding hoeft te wisselen. Op deze pagina lees je alles over de FreeBuds Pro.

Huawei FreeBuds Pro

Met de Huawei FreeBuds Pro luister je tot wel 7 uur naar je favoriete muziek. Omdat de meegeleverde case een hoge accucapaciteit heeft, kun je ze tot wel vijf keer helemaal opladen voordat het doosje aan het stopcontact moet. Dankzij de actieve ruisonderdrukking heb je geen last van vervelende omgevingsgeluiden. Je kiest uit vier verschillende standen, waaronder Voice Mode. Daarmee filter je het geluid van buitenaf, maar blijven stemmen van andere mensen wél hoorbaar.

Nadelen hebben de oordopjes van Huawei uiteraard ook. Zo is het draagcomfort bij lange luistersessies minder goed dan bij verschillende andere oordopjes. Daarnaast zijn ze officieel niet waterdicht. Vermoedelijk overleven ze een milde regenbui best, maar je moet dus wel oppassen.

Goed geluid op twee apparaten tegelijk

Je kunt de Huawei FreeBuds Pro koppelen aan twee apparaten tegelijk. Dat is erg handig, wat als je een video kijkt op je laptop hoef je dus niet van verbinding te wisselen om een handsfree telefoontje aan te nemen.

Daarnaast hebben de oordopjes uitgebreide bedieningsmogelijkheden. Door in de steel te knijpen of over het oppervlak te vegen, kun je allerlei acties uitvoeren. Denk aan het verhogen of verlagen van het volume, nummers overslaan of het pauzeren van je muziek. Je hoeft je telefoon er dus maar zelden bij te pakken.