De Huawei P Smart is verkrijgbaar met abonnement en als los toestel:

De Huawei P Smart is een betaalbare Android-smartphone met dubbele camera, groot scherm en een flinke accu. Het toestel heeft AI Cam-opties ingebouwd om mooie foto’s te maken in alle omstandigheden. Bovendien heeft de P Smart een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding. Je bent eigenlijk verzekerd van alle belangrijke features, zonder dat je daar veel voor moet betalen.

Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen . Alvast bedankt!

Ben voordelig: de Huawei P Smart met gratis extra MB’s!

De Huawei P Smart bij Ben:

✔ 1500 MB data en 100 min/sms

✔ 24 maanden vaste lage prijzen

✔ Nu tot 2000 MB gratis!

Meer informatie Bekijk aanbieding

Onderscheidend: slimme camera voor weinig geld

Achterop de Huawei P Smart vind je een dubbele camera, met twee lenzen van 13 en 2 megapixel. Die extra lens wordt gebruikt als een dieptesensor. Schiet je foto’s in de portretmodus, dan zorgt die lens voor een mooi bokeh-effect. De achtergrond wordt dan wazig gemaakt, zodat de voorgrond er mooier uitspringt.

Huawei zet niet alleen hardware, maar ook software in om je foto’s mooier te maken. De P Smart heeft een zogenaamde ‘AI Cam’. Dat wil zeggen dat Huawei beeldherkenning op basis van kunstmatige intelligentie toepast, terwijl je foto’s maakt. Vervolgens worden je instellingen automatisch aangepast op basis van wat er in beeld is. Staat er een hond druk te kwispelen, dan is de camera voorbereid op snelle beweging. Maak je een foto van je eten, dan zorgt de P Smart dat het eten er extra smakelijk uitziet.

Ook de selfiecamera voorop heeft deze slimme beeldherkenning. De 8 megapixel-camera herkent acht verschillende achtergronden. Op basis daarvan worden je instellingen aangepast. Of je nu in de club staat of met een tropisch zwemparadijs op de achtergrond, de P Smart maakt er een mooie selfie van.

Strak design, vlotte hardware

Het 6,2 inch-scherm van de Huawei P Smart vult vrijwel de hele voorkant. Het heeft bovendien een full hd-resolutie (2340 bij 1080 pixels), dus je kunt rekenen op lekker scherp beeld. Bovenaan het scherm zit een kleine inkeping, waar precies de selfiecamera in past. Ook onderaan zit een kleine zwarte balk. De metalen achterkant van de eerste P Smart is vervangen door een glanzende achterkant van plastic en glas.

Huawei heeft deze telefoon uitgerust met een Kirin 710-chip en 3GB werkgeheugen. Die is behoorlijk vlot, en zorgt ervoor dat al je favoriete apps soepel lopen. Of je nou Google Maps, Instagram, YouTube of Brawl Stars draait, op de P Smart gaat het vlot en fijn.

Bovendien heeft de P Smart een ruime 64GB opslagruimte ingebouwd. Ook de accucapaciteit, van 3400 mAh, is goed: daarmee haal je al gauw probleemloos het einde van de dag, zonder tussentijds opladen.

Dit is de tweede generatie van Huawei’s budgettoestel. Er zijn behoorlijk wat verbeteringen gemaakt ten opzichte van de eerste Huawei P Smart (2018). Zo heeft dit nieuwe model een betere camera, groter scherm en vlottere hardware. Daarnaast is de accu groter en gaat opladen iets sneller. Wat is gebleven, is die lage prijs. Met een P Smart-toestel ben je nog steeds verzekerd van goede specificaties zonder dat je je portemonnee hoeft te plunderen.

Huawei P Smart (2019) review

2018 was een goed jaar voor gebruikers van goedkope Android-smartphones. Iedereen die graag voor een relatieve habbekrats goede hardware wil, heeft inmiddels flink wat toestellen uit te kiezen. De nieuwe Huawei P Smart weet zich echter aardig staande te houden in een veld vol betaalbare alternatieven. Qua kracht, camerawerk en accuduur staat Huawei ijzersterk.

Het gat met de concurrentie is echter een stuk minder groot dan vorig jaar. De smartphones van Nokia of Motorola zijn misschien wat minder krachtig, maar hebben wel weer andere sterke, onderscheidende pluspunten zoals de software. De Huawei P Smart (2019) is nog steeds één van de beste keuzes onder de budgetsmartphones, maar het bedrijf mag de komende maanden met één oog de concurrentie in de gaten te houden, of het raakt die kroon zo weer kwijt.

→ Lees meer in de volledige Huawei P Smart (2019) review