Huawei P Smart met abonnement: dit moet je weten

Zoek je een goede midrange smartphone voor weinig geld, dan kun je eigenlijk niet om de Huawei P Smart heen. Dit toestel werd eind 2017 geïntroduceerd voor een adviesprijs van 259 euro, al kun je de Huawei P Smart los inmiddels voor een aanzienlijk lager bedrag aanschaffen. Ondanks de bescheiden prijs heeft de P Smart veel gemeen met duurdere toestellen van Huawei, denk daarbij aan een randloos scherm en een dubbele camera aan de achterkant.

Het display van de Huawei P Smart meet 5,7 inch en oogt scherp dankzij de resolutie van 2160 bij 1080 pixels. Bovendien is het scherm dankzij de dunne randen prettig hanteerbaar. De smartphone is voorzien van een degelijke aluminium behuizing, vingerafdrukscanner en koptelefoonaansluiting. Verder beschikt hij over adequate hardware en 32GB aan opslagruimte, uitbreidbaar met een geheugenkaartje tot maximaal 256GB. Dankzij de aanwezigheid van twee camera’s aan de achterzijde kun je foto’s voorzien van een fraai scherpte-diepte-effect.

Waar moet je op letten bij het afsluiten van de Huawei P Smart met abonnement?

De betaalbare Huawei P Smart is bij uitstek geschikt om te combineren met een bescheiden abonnement. Dat neemt niet weg dat het een capabele smartphone is, met een groot scherm dat zich uitstekend leent voor het bekijken van films en series. Als je graag video’s onderweg streamt, doe je er goed aan om een ruime databundel te kiezen met een hoge internetsnelheid. De meeste providers in Nederland bieden een landelijk dekkend 4G-netwerk en verschillende (soms zelfs onbeperkte) databundels voor grootverbruikers. Ons advies is om niet een te krappe bundel te kiezen, want internetten buiten de bundel is vaak een stuk duurder.

Bij het afsluiten van een nieuw abonnement is het belangrijk om na te gaan hoeveel belminuten en sms’jes je nodig hebt. Het helpt daarbij de facturen van je huidige abonnement er eens bij te nemen; die geven immers inzicht in je gemiddelde verbruik. Misschien heb je aan een kleine bel- en sms-bundel wel genoeg, omdat je voornamelijk telefoneert en berichten verstuurt via WhatsApp en Skype.

Verder is het goed te weten dat steeds meer providers, waaronder KPN, Vodafone en T-Mobile, combivoordeel bieden. Neem je vast internet of digitale televisie af bij dezelfde provider als je mobiele abonnement, dan kun je korting op je abonnementskosten, extra data of gratis zenderpakketten krijgen. Op jaarbasis kan dat een hoop geld schelen.

Bij welke providers kan ik de Huawei P Smart kopen?

Bij de meeste Nederlandse providers en webshops kun je terecht voor een Huawei P Smart. Gebruik onze vergelijker om een abonnement te vinden dat bij je past. Gebruik de filteropties om de beste aanbiedingen bij de provider van je keuze te vinden. Ook zie je in één oogopslag welke aanbieders combivoordeel of andere kortingsacties hebben.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste Huawei P Smart aanbiedingen?

De prijsvergelijker van Android Planet maakt het simpel om het volledige abonnementen-aanbod te bekijken en vergelijken. Zo kun je filteren op provider, internetsnelheid, contractduur (1, 12 of 24 maanden), toestelbijbetaling en het aantal gewenste MB’s aan data. Geen belminuten of sms’jes nodig? Beperk dan in een handomdraai de selectie tot abonnementen met alleen data.