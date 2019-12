Huawei P Smart los toestel prijzen vergelijken

Huawei P Smart los kopen: dit moet je weten

De Huawei P Smart is een betaalbare smartphone die begin 2018 werd geïntroduceerd in Nederland. Het toestel onderscheidt zich met zijn grote 5,65 inch-display, dunne schermranden en een dubbele camera aan de achterzijde. Verder is er 32GB aan uitbreidbare opslag aan boord, 3GB aan werkgeheugen en een capabele chipset. De Huawei P Smart wint geen prijzen op het gebied van snelheid of onderscheidend design, maar is bij uitstek geschikt voor wie veel Android voor weinig geld zoekt. Zowel met als zonder abonnement haal je hem voor een bijzonder scherpe prijs in huis.

Uitvoeringen van de Huawei P Smart

Huawei levert de P Smart in de kleuren zwart, goud en blauw. Wat opslag betreft is er enkel een 32GB-model, dat ruimte biedt voor uitbreiding middels een micro-sd-kaartje. Voor doorsnee gebruikers zal 32GB echter voldoende zijn. Gebruik je zowel een zakelijk als privételefoonnummer, dan is het goed om te weten dat de P Smart ook verkrijgbaar is met dualsim-ondersteuning.

Prijzen van de Huawei P Smart

De Huawei P Smart kostte bij verschijning 259 euro, maar inmiddels is hij voor een aanzienlijk lager bedrag aan te schaffen. Daardoor word je niet met een BKR-registratie geconfronteerd, mocht je het toestel bij een abonnement nemen in plaats van los kopen.

Waar je op moet letten bij het kopen van een Huawei P Smart

Heb je geen groot budget, maar wil je wel beschikken over een Android-smartphone die overweg kan met de laatste apps en mooie foto’s schiet? Kijk dan niet verder dan de Huawei P Smart. Zoals je kunt lezen in onze Huawei P Smart review is dit een van de beste budgettoestellen van 2018. Dat is niet alleen te danken aan het fraaie design en voortkantvullend scherm, maar ook aan de prima camera en vlotte hardware. Het toestel presteert goed en biedt veel waar voor het geld.

Koop je een losse Huawei P Smart, dan haal je een simlockvrij toestel in huis met twee jaar fabrieksgarantie. Eventueel kun je er een smartphoneverzekering bij nemen, maar dat is geen must als je een hoesje gebruikt en voorzichtig met je telefoon omspringt. Houd er wel rekening mee dat de P Smart niet bestand is tegen stof en water.

Diverse Huawei-toestellen zijn ook refurbished verkrijgbaar. Dat houdt in dat ze zijn gebruikt, maar vervolgens door een professionele partij zijn gecontroleerd, schoongemaakt en - waar nodig - voorzien van nieuwe onderdelen. Zo worden vaak de accu en het scherm vervangen. Op de meeste refurbished smartphones krijg je twee jaar garantie en mocht het toestel niet aan de wensen voldoen, dan kun je het kosteloos retourneren. Benieuwd waar je het goedkoopst uit bent? Met de prijsvergelijker van Android Planet kun je het (refurbished) aanbod vergelijken en in een handomdraai de beste deal vinden. Alle aanbiedingen zijn te sorteren op bijvoorbeeld kleur, levertijd en shopwaardering.

Sim-only of Huawei P Smart met abonnement?

De Huawei P Smart is een interessante optie voor wie zijn mobiele telefoniekosten laag wilt houden. Of je de smartphone nu los of met een abonnement aanschaft, in geen geval krijg je een BKR-registratie. Wil je flexibel blijven, neem er dan een sim only abonnement bij. Veel providers bieden sim only’s aan met veel data voor relatief weinig geld, en de optie om maandelijks op te zeggen. Ideaal als je regelmatig van provider switcht omdat je elders een betere deal hebt gevonden. Op zustersite OnlySim vind je handige (bespaar)tips en een overzicht van de beste sim only aanbiedingen van het moment.