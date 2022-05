Huawei P10 Lite: onbegrensd goed budgettoestel

De Huawei P10 Lite is een smartphone uit de middenklasse die veel weg heeft van zijn grotere broer, de Huawei P10. De P10 Lite lijkt behoorlijk op die smartphone qua uiterlijk, maar wijkt op een paar punten fors af. Zo is het scherm wat groter (5,2 inch vs 5,1 inch) en is de gebruikte Kirin 655-chipset onder de motorkap minder krachtig. Ook de accu, met een capaciteit van 3000 mAh, is wat kleiner dan die van de Huawei P10. Bovendien is de achterkant van glas, waar die van de Huawei P10 juist van metaal is.

De Lite-reeks is behoorlijk populair in Nederland en voorgaande toestellen – de P9 Lite en P8 Lite – werden dan ook goed verkocht. De smartphones bieden veel waar voor hun geld, hebben een mooi design en zijn daarnaast betaalbaar. De Huawei P10 Lite heeft echter een adviesprijs van 349 euro, en is daarmee een stukje duurder dan zijn voorgangers. Huawei heeft ook de P8 Lite (2017) uitgebracht, een herziene uitgave van de P8 Lite. Dat toestel is wat goedkoper dan de P10 Lite, maar ook wat minder krachtig.

De P10 Lite kopen?

De Huawei P10 Lite in vogelvlucht

De Huawei P10 Lite kenmerkt zich voornamelijk door de vlotte specificaties, het mooie design en de relatief lage adviesprijs. Hieronder hebben we de belangrijkste features van de smartphone op een rijtje gezet.

5,2 inch-scherm met resolutie van 1920 bij 1080 pixels

12 megapixel-camera voor het maken van foto’s, 8 megapixel-camera voor selfies

Draait standaard op Android 7.0 (Nougat) met Huawei EmotionUI 5.0

Kirin 655-chip met 4GB aan werkgeheugen

32GB ingebouwde opslagruimte, uitbreidbaar met geheugenkaartje

Vingerafdrukscanner aan de achterkant

Gelanceerd met een adviesprijs van 349 euro in april 2017

Meer over de Huawei P10 Lite

De Huawei P10 Lite draait uit de doos op Android 7.0 (Nougat), met alle features van die Android-versie. Over de software heeft Huawei zijn EMUI-skin gelegd, een nogal drukke schil met allerlei verschillende functies, maar die de afgelopen jaren wel flink is verbeterd. Zo is het uiterlijk op de schop gegaan en zijn overbodige functies geschrapt. Nog steeds probeert EMUI af en toe apps te sluiten die je niet wil sluiten, maar de nadelen die de interface in de afgelopen jaren had zijn drastisch minder vervelend geworden.

Onder de motorkap loopt de P10 Lite op een Kirin 655-processor, die bijgestaan wordt door 4GB aan werkgeheugen. Dit is een chipset met acht kernen, die meer dan genoeg rekenkracht aan boord heeft om je favoriete apps te draaien. Hevige gamers kunnen beter uitwijken naar een iets krachtiger toestel, maar voor apps als Facebook, WhatsApp en Snapchat heb je meer dan genoeg vermogen.

Verder is de Huawei P10 Lite voorzien van een 3000 mAh-accu, al is er helaas geen usb-c-poort aanwezig. De telefoon beschikt over een micro-usb-aansluiting, waardoor opladen langzamer gaat dan gewend. Jammer, want de SuperCharge-snellaadtechniek van Huawei bij andere toestellen werkt enorm goed en zorgt ervoor dat de accu in een mum van tijd volledig is opgeladen.

Conclusie Huawei P10 Lite review

De Huawei P10 Lite biedt behoorlijk wat smartphone voor het geld. Het toestel bouwt voort op zijn voorgangers, maar brengt geen radicale vernieuwingen met zich mee. Of de P10 Lite een betere koop is dan de P8 Lite (2017) is lastig te zeggen: dat toestel lijkt in veel opzichten op de P10 Lite, maar is een stuk goedkoper. Bovendien blijft de software gebreken vertonen, terwijl concurrenten vaak een simpelere skin of stock-Android bieden. De P10 Lite is zeker geen slecht toestel, maar het is de vraag of Huawei niet teveel met zichzelf concurreert door de P8 Lite (2017).

→ Lees meer in de uitgebreide Huawei P10 Lite review