Huawei P10 Lite los toestel prijzen vergelijken

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Huawei P10 Lite los kopen: dit moet je weten

De Huawei P10 Lite verscheen begin 2017 in Nederland. Het is de goedkopere versie van de Huawei P10, die rond dezelfde tijd werd uitgebracht. Hoewel de P10 Lite een budgettoestel is, heeft het toch veel te bieden. Zo is er een capabele Kirin 655-chip met maar liefst 4GB RAM en 32GB aan opslagruimte aan boord. Het scherm meet 5,2 inch en is iets groter dan dat van de normale P10 (5,1). De schermresolutie bedraagt 1920 bij 1080 pixels. Verder is de Huawei P10 Lite voorzien van een 12 megapixel-camera, een flinke 3000 mAh-accu en een vingerafdrukscanner om de smartphone te beveiligen.

Uitvoeringen van de Huawei P10 Lite

Huawei heeft de P10 Lite uitgebracht in slechts één versie, met 32GB aan opslagruimte. Voor de meeste gebruikers zal dat voldoende zijn en de opslag is bovendien uitbreidbaar tot 256GB met een geheugenkaartje. Dat biedt voldoende ruimte voor je favoriete apps, games en multimedia. Daarnaast geeft het je de mogelijkheid om muziek en video’s te downloaden voor offline gebruikt.

Prijzen van de Huawei P10 Lite

De Huawei P10 Lite kostte bij verschijning 349 euro, maar inmiddels kun je de smartphone voor een aanzienlijk lager bedrag aanschaffen. Dat is niet zo gek, want de Lite is al een tijdje op de markt. Het prijsverschil met zijn opvolger, de Huawei P20 Lite, is echter relatief klein. Dat toestel verscheen een jaar later en beschikt zodoende over betere specs, waaronder een krachtigere chipset, scherper display en een vernieuwde camera.

Waar je op moet letten bij het kopen van een Huawei P10 Lite

De Huawei P10 Lite is een betaalbare smartphone die overweg kan met de populairste apps en games. De camera schiet prima plaatjes, de accu heeft een lange adem en het scherm leent zich prima voor het bekijken van foto’s en video’s. Ook heeft de P10 Lite standaard meer opslagruimte dan andere toestellen in deze prijsklasse.

Een losse Huawei P10 Lite is in de regel simlockvrij en voorzien van twee jaar fabrieksgarantie. De smartphone is niet stof- en waterbestendig en ook een val op een harde ondergrond kan schade veroorzaken. Eventueel kun je een smartphoneverzekering afsluiten om het toestel daartegen te beschermen; de meeste providers en webshops bieden deze optie aan.

Heb je je keuze voor de Huawei P10 Lite gemaakt? Gebruik dan de prijsvergelijker van Android Planet voor het vinden van de scherpste (refurbished) deal. Een refurbished Huawei P10 Lite is iets goedkoper dan een nieuw exemplaar. Refurbished houdt in dat de smartphone is gebruikt en vervolgens door een professionele partij is gecontroleerd, schoongemaakt en - waar nodig - voorzien van nieuwe onderdelen. Doorgaans wordt bijvoorbeeld de accu vervangen. De meeste refurbished aanbieders bieden twee tot drie jaar garantie en de mogelijkheid om het toestel kosteloos te retourneren, mocht het niet aan de wensen voldoen.

Sim-only of Huawei P10 Lite met abonnement?

De Huawei P10 Lite is een goede optie voor wie de kosten voor mobiele telefonie graag laag houdt. Omdat de smartphone minder dan 250 euro kost, zul je geen BKR-registratie krijgen als je hem bij een abonnement neemt. Daarnaast kun je het toestel los kopen en er een sim only bij nemen. Je bent dan maandelijks goedkoper uit en de meeste providers bieden grote databundels voor relatief weinig geld. Ook heb je bij sommige aanbieders de optie om een flexibel, maandelijks opzegbaar abonnement af te sluiten. Via zustersite OnlySim vind je gemakkelijk een sim only aanbieding die past bij je budget en wensen.