Huawei P10 los toestel prijzen vergelijken

Een refurbished ('gereviseerde') smartphone is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het toestel. .

Huawei P10 los kopen: dit moet je weten

De Huawei P10 werd op het Mobile World Congress van 2017 gepresenteerd en is sinds maart van dat jaar verkrijgbaar in Nederland. Het toestel is uitgerust met een 5,1 inch-scherm (full-hd) en een luxe, metalen behuizing die waterdicht is. De P10 onderscheidt zich met de dubbele camera aan de achterkant, die in samenwerking met Leica is ontwikkeld en fraaie foto’s schiet. Ook aan de voorkant zit een Leica-camera voor de scherpste selfies. Onder de motorkap bevindt zich een snelle chipset, 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan uitbreidbare opslag. Vind je het scherm van de P10 te klein, dan kun je ook gaan voor de grotere Huawei P10 Plus, die beschikt over een 5,5 inch-display. Beide toestellen zijn zowel met als zonder abonnement aan te schaffen.

Uitvoeringen van de Huawei P10

Hoewel de Huawei P10 alleen met 64GB opslag wordt geleverd, is de interne opslagruimte uit te breiden tot 256GB met een geheugenkaartje. Voor de meeste gebruikers is 64GB echter voldoende voor hun favoriete apps, games en media. Wat kleuren betreft heb je de keuze uit goud, zwart, zilver, groen en blauw.

Prijzen van de Huawei P10

Bij de release in maart 2018 kostte de Huawei P10 599 euro, terwijl voor de P10 Plus 749 euro betaald moest worden. Omdat beide telefoons al een tijdje op de markt zijn, haal je ze echter voor een aanzienlijk lager bedrag in huis. Vind je de P10 toch te duur, dan is de Huawei P10 Lite een goed alternatief. Die smartphone had aanvankelijk een adviesprijs van 349 euro, maar is inmiddels ook stukken goedkoper verkrijgbaar.

Waar je op moet letten bij het kopen van een Huawei P10

Koop je een losse Huawei P10, dan haal je een simlockvrij toestel met twee jaar fabrieksgarantie in huis. Eventueel kun je de garantie uitbreiden met een smartphoneverzekering, al is dat geen must als je voorzichtig met je telefoon omspringt en een hoesje gebruikt. De P10 is bovendien stof- en waterbestendig.

Diverse toestellen van Huawei zijn ook refurbished verkrijgbaar. Dat houdt in dat ze zijn gebruikt, maar vervolgens door een professionele partij zijn gecontroleerd, schoongemaakt en - waar nodig - voorzien van nieuwe onderdelen. Zo worden doorgaans de accu en het scherm vervangen. De meeste refurbished aanbieders geven twee jaar garantie en de optie om de smartphone te retourneren als hij niet aan de verwachtingen voldoet. Ook worden meestal alle accessoires meegeleverd. Dat is wel anders als je een tweedehands toestel koopt via bijvoorbeeld Marktplaats of eBay.

Heb je de keuze voor de Huawei P10 gemaakt? Gebruik dan de prijsvergelijker van Android Planet om de scherpste aanbieding te vinden. De beste deals staan standaard bovenaan en met filteropties kun je het aanbod sorteren op model, kleur, levertijd en shopwaardering. Zo vind je snel wat je zoekt.

Sim-only of Huawei P10 met abonnement?

Geen zin in hoge kosten voor mobiele telefonie of wil je een BKR-registratie vermijden, omdat je bijvoorbeeld binnenkort een huis gaat kopen? Dan is het slim om je smartphone los te kopen en er een apart sim only abonnement bij te nemen. Omdat je het toestel in één afbetaalt, wordt het niet als lening bij het BKR geregistreerd. Een sim only biedt daarnaast diverse voordelen. Denk aan veel data voor weinig geld en een kortere looptijd. Sommige providers bieden maandelijks opzegbare sim only abonnementen. Benieuwd waar je terecht kunt voor de beste sim only deal? Zustersite heeft een handig overzicht met sim only aanbiedingen en laat zien waar je op moet letten.