Huawei P20 Lite met abonnement: dit moet je weten

De Huawei P20 Lite is de goedkopere en iets minder krachtige versie van de Huawei P20. De midrange smartphone werd in maart 2018 geïntroduceerd voor een adviesprijs van 369 euro. Inmiddels is de Huawei P20 Lite los nog voordeliger verkrijgbaar en hij biedt veel waar voor je geld. Zo is de smartphone voorzien van een fraaie behuizing van glas en metaal, en een groot display van 5,84 inch met dunne randen. Zijn voorganger, de Huawei P10 Lite moest het nog doen met een 5,2 inch-scherm.

Net als de reguliere P20 beschikt de Huawei P20 Lite over een dubbele camera. De tweede lens verzamelt extra informatie voor scherpere foto’s en om desgewenst een fraai bokeh-effect te creëren. Verder heeft de P20 Lite standaard 64GB aan opslagruimte, dat met een geheugenkaartje is uit te breiden tot maximaal 256GB. Ook aan boord is een snellere chipset, 4GB aan werkgeheugen en een accu die het met gemak een dag uithoudt. Snelladen en data-overdracht gaan via usb-c.

Waar moet je op letten bij het afsluiten van de Huawei P20 Lite met abonnement?

Heb je de keuze voor de Huawei P20 Lite gemaakt, dan is de volgende stap het vinden van een geschikt abonnement. Gezien het grote scherm van deze smartphone raden we je aan een grote databundel te kiezen, want je wilt natuurlijk van alle mogelijkheden gebruikmaken en onderweg video’s streamen. De meeste providers bieden een landelijk dekkend 4G-netwerk met hoge internetsnelheden en grote bundels. Grootverbruikers kunnen desgewenst voor een onbeperkte databundel gaan. Voorkom in ieder geval een te krappe databundel, want buiten je bundel internetten is vaak een stuk duurder. Sommige providers beperken je internetsnelheid als je data op is, waarna je alleen nog kunt e-mailen en chatten.

Ga voor jezelf na in hoeverre je nog belt en sms’t door de facturen van je huidige abonnement te bekijken. Daar zie je precies je gebruik in de afgelopen maanden. Misschien bel je helemaal niet meer en zijn 100 minuten/sms’jes in geval van nood voldoende.

Steeds meer providers, zoals KPN, T-Mobile en Vodafone bieden combivoordeel. Neem je vast internet of digitale televisie af bij dezelfde provider als je mobiele abonnement, dan levert dat voordelen op. Denk aan een vast kortingsbedrag per maand, extra zenderpakketten of gratis onderling bellen met huisgenoten. Doe er je voordeel mee!

Bij welke providers kan ik de Huawei P20 Lite kopen?

Praktisch alle Nederlandse providers bieden de Huawei P20 Lite met abonnement aan. Benieuwd waar je het goedkoopst uit bent? Gebruik onze vergelijker om de beste aanbiedingen per provider te vinden. Ook laten we je zien bij welke aanbieders je profiteert van combivoordeel en andere specifieke kortingsacties.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste Huawei P20 Lite aanbiedingen?

Met de prijsvergelijker van Android Planet wordt het heel gemakkelijk om een Huawei P20 Lite abonnement te vinden dat bij je past. Filter het aanbod op provider, contractduur (1, 12 of 24 maanden), bijbetaling en databundel. Ook kun je kiezen voor nieuwe abonnementen, verlengaanbiedingen en deals waarbij je combivoordeel krijgt. Wil je een BKR-registratie vermijden, maak dan gebruik van de filteroptie om het aanbod te personaliseren. Alle aanbiedingen en prijzen worden doorlopend geactualiseerd en gecontroleerd, dus je betaalt nooit te veel.