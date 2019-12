Huawei P20 Lite los toestel prijzen vergelijken

Huawei P20 Lite los kopen: dit moet je weten

De Huawei P20 Lite is de goedkoopste telg in de P20-lijn van Huawei. De midranger werd in maart 2018 geïntroduceerd, als goedkoop alternatief voor de Huawei P20 (Pro). De specs van de P20 Lite zijn logischerwijs iets minder, maar toch heeft het toestel veel te bieden. Wat te denken van een groot, voorkantvullend scherm, 64GB opslag en een dubbele camera? Daarnaast is er een flinke accu aan boord en aan de achterzijde bevindt zich een handige vingerafdrukscanner. Het toestel is zowel met als zonder abonnement goedkoop aan te schaffen.

Uitvoeringen van de Huawei P20 Lite

Hoewel de Huawei P20 Lite verkrijgbaar is in verschillende kleuren (zwart, blauw, roze en goud), is er slechts één model (met 64GB aan interne opslag) om uit te kiezen. De opslagruimte is echter uit te breiden met een micro-sd-kaartje en standaard biedt het toestel ruimte voor twee simkaarten. Handig voor wie zowel een zakelijk als privételefoonnummer heeft.

Prijzen van de Huawei P20 Lite

De Huawei P20 Lite kostte bij verschijning (maart 2018) 369 euro. Omdat de smartphone inmiddels al een tijdje op de markt is, kun je hem voor een aanzienlijk lager bedrag in huis halen. Voor wie de smartphone echter nog te duur vindt, is de Huawei P Smart een goed alternatief. Dat toestel verscheen eerder in 2018.

Waar je op moet letten bij het kopen van een Huawei P20 Lite

Koop je de Huawei P20 Lite los, dan haal je een simlockvrij toestel met twee jaar fabrieksgarantie in huis. Dat is in sommige gevallen uit te breiden met een smartphoneverzekering, al is zoiets geen must als je voorzichtig met je telefoon omspringt en een hoesje gebruikt. Houd er wel rekening mee dat de P20 Lite niet stof- en waterbestendig is.

Diverse toestellen van Huawei zijn ook refurbished verkrijgbaar. Dat houdt in dat ze zijn gebruikt, maar vervolgens door een professionele partij zijn gecontroleerd, schoongemaakt en - waar nodig - voorzien van nieuwe onderdelen. Doorgaans wordt bijvoorbeeld de accu vervangen. De meeste refurbished aanbieders leveren alle accessoires mee, bieden twee jaar garantie en de mogelijkheid om het toestel kosteloos te retourneren, mocht het niet aan de wensen voldoen.

Met de prijsvergelijker van Android Planet kun je gemakkelijk het (refurbished) aanbod vergelijken en snel een aanbieding vinden die past bij je wensen en budget. Met filteropties voor kleur, levertijd en shopwaardering vind je snel wat je zoekt.

Sim-only of Huawei P20 Lite met abonnement?

Zit je niet te wachten op een BKR-registratie, omdat je bijvoorbeeld binnenkort een huis gaat kopen? Of houd je je maandelijkse kosten voor mobiele telefonie graag laag? Dan is het slim om de Huawei P20 Lite los te kopen en er een sim only abonnement bij te nemen. Omdat je het toestel direct afbetaalt, wordt het niet als lening bij het BKR geregistreerd. De keuze voor een sim only abonnement heeft bovendien diverse voordelen. Vaak kun je een kortlopende contractduur kiezen (vanaf één maand) en krijg je veel data, minuten en sms’jes voor relatief weinig geld. Meer weten? Check tips en de beste sim only aanbiedingen op zustersite OnlySim.