Huawei P20 Pro met abonnement: dit moet je weten

De Huawei P20 Pro werd in april 2018 uitgebracht en is Huawei’s vlaggenschip voor 2018. De P20 Pro valt op door het grote, randloze oled-scherm van 6,1 inch (1080 bij 2240 pixels) en de driedubbele camera achterop. Die bundelt drie sensoren met behulp van slimme software en stelt je in staat optisch in te zoomen en scherpe foto’s en video’s te schieten, ongeacht (licht)situatie. Aan de voorkant bevindt zich een 24 megapixel-frontcamera voor de beste selfies, al dan niet met mooimaakfilter.

Met een introductieprijs van 899 euro was de Huawei P20 Pro los één van de duurste Android-smartphones van het moment. Inmiddels is de smartphone zowel los als in combinatie met een abonnement voordeliger verkrijgbaar. Naast een prachtig scherm en een uitmuntende camera biedt de P20 Pro zeer snelle hardware, een stof- en waterbestendige behuizing en een accu die het gemiddeld twee á drie dagen uithoudt. Zoek je een iets goedkoper en compacter alternatief, dan is de Huawei P20 of Huawei P20 Lite het overwegen waard.

Waar moet je op letten bij het afsluiten van de Huawei P20 Pro met abonnement?

Heb je je keuze voor een nieuwe smartphone gemaakt, dan is de volgende stap het vinden van het juiste abonnement. De meeste mensen die voor een Huawei P20 Pro gaan, zullen er een uitgebreid abonnement bij nemen. Het toestel biedt dankzij het grote scherm een bioscoopervaring op zakformaat, ideaal als je onderweg graag films of series kijkt. Voor het streamen van video’s heb je echter een snelle internetverbinding nodig en een flinke databundel.

Gelukkig bieden vrijwel alle Nederlandse providers een landelijk dekkend 4G-netwerk en grote (soms zelf onbeperkte) databundels. Geen overbodige luxe als je veel reist. Kies in ieder geval niet een te krappe databundel, want buiten je bundel internetten is vaak een stuk duurder. In sommige gevallen beperkt je provider de internetsnelheid als je data op is, waarna je alleen nog kunt e-mailen en chatten.

Hoe zit het met sms’jes en belminuten? Om erachter te komen hoeveel je nodig hebt, kun je het beste kijken naar de facturen van je huidige provider. Dat zie je precies hoeveel je maandelijks verbruikt. Ga ook na of je mogelijk aanspraak op combivoordeel kunt maken. Steeds meer providers (zoals KPN, Vodafone en T-Mobile) geven korting of leuke extra’s als je niet alleen vast internet of digitale televisie bij ze afneemt, maar ook een telefoonabonnement. Combivoordeel kan komen in de vorm van gratis onderling bellen met huisgenoten, extra zenderpakketten of een vast bedrag per maand aan korting.

Bij welke providers kan ik de Huawei P20 Pro kopen?

Vrijwel alle grote Nederlandse providers bieden de Huawei P20 Pro met abonnement aan. Maak gebruik van onze prijsvergelijker en vind snel de beste aanbiedingen voor specifieke providers. Ook kun je profiteren van bijvoorbeeld combivoordeel en andere aantrekkelijke kortingsacties:

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste Huawei P20 Pro aanbiedingen?

De vergelijker van Android Planet helpt je met het vinden van het Huawei P20 Pro abonnement dat bij je past. De beste aanbiedingen staan standaard al bovenaan. Wil je specifieker zoeken, dan kun je het aanbod filteren op onder meer provider, contractduur (12 of 24 maanden), hoogte van de toestelbijbetaling en data. Daarnaast kun je ervoor kiezen om alleen aanbiedingen te tonen met combivoordeel of abonnementen waarbij geen sprake is van een BKR-registratie. Alle deals en prijzen worden doorlopend geactualiseerd, dus je betaalt nooit te veel!