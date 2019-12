Huawei P20 Pro los toestel prijzen vergelijken

Huawei P20 Pro los kopen: dit moet je weten

De Huawei P20 Pro is Huawei’s vlaggenschip voor 2018. Het toestel werd gelijktijdig met de Huawei P20 geïntroduceerd en biedt het neusje van de zalm wat betreft hardware. Zo heeft de smartphone een fraai 6,1 inch amoled-scherm dat vrijwel de gehele voorkant beslaat, en een 40 megapixel-camera met drie lenzen die in samenwerking met Leica werd ontwikkeld. Mede dankzij kunstmatige intelligentie ziet praktisch elke foto die je met de Huawei P20 Pro schiet er prachtig uit. Verder is de Pro voorzien van een stof- en waterbestendige behuizing, 128GB opslag, 6GB aan werkgeheugen en een krachtige chipset. Het is zonder twijfel een van de beste Huawei-smartphones die je op dit moment kunt aanschaffen.

Uitvoeringen van de Huawei P20 Pro

De P20-lijn is er in drie smaken, waarvan de Huawei P20 Pro de krachtigste en duurste is. In tegenstelling tot de reguliere P20 en de Huawei P20 Lite is de smartphone bestand tegen de elementen en voorzien van een slimme camera met drie lenzen voor perfecte foto’s en video’s. De Pro is alleen verkrijgbaar met 128GB, al is de opslag uitbreidbaar met een geheugenkaartje. Voor de meeste gebruikers zal de standaard opslagruimte echter ruim voldoende zijn. Er zijn drie kleuren om uit te kiezen: Black, Blue en Twilight (turquoise gradiënt).

Prijzen van de Huawei P20 Pro

De Huawei P20 Pro kostte bij de release (april 2018) 899 euro. Een fors bedrag, al is de smartphone in de loop der tijd goedkoper geworden. Vind je de P20 Pro te duur, dan kun je ook gaan voor de reguliere P20 (649 euro bij verschijning) of de P20 Lite (369 euro). Houd er wel rekening mee dat vooral de Lite-versie aanzienlijk mindere specificaties heeft. Deze midrange telefoon is vooral geschikt voor minder veeleisende gebruikers.

Waar je op moet letten bij het kopen van een Huawei P20 Pro

Als je de Huawei P20 als los toestel koopt, haal je een simlockvrije smartphone in huis met twee jaar fabrieksgarantie. Sommige webshops bieden de optie om een toestelverzekering af te sluiten, maar dat is geen must als je een hoesje gebruikt en voorzichtig met je telefoon omspringt. De Pro is bovendien stof- en waterbestendig. Valt hij een keer in de toiletpot, dan is er nog geen man overboord.

Benieuwd waar je het goedkoopst uit bent voor een losse Huawei P20 Pro? Gebruik onze prijsvergelijker om het actuele aanbod te bekijken en snel een scherpe deal te vinden. Je kunt onder meer filteren op kleur, levertijd en shopwaardering. Alle prijzen worden doorlopend geactualiseerd.

Sim-only of Huawei P20 Pro met abonnement?

Wil je je maandelijkse kosten voor mobiele telefonie laag houden? Of ga je binnenkort een huis kopen en zit je niet te wachten op een BKR-registratie? Dan is het aan te raden om je smartphone los te kopen en er een sim only bij te nemen. Omdat je het toestel in één keer afbetaalt, wordt het niet als lening bij het BKR geregistreerd. Een voordeel van een sim only is dat je veel belminuten en data krijgt voor relatief weinig geld. Bovendien bieden veel providers de optie om een kortlopend, maandelijks opzegbaar abonnement af te nemen. Op zustersite OnlySim lees je er alles over en vind je de beste sim only aanbiedingen van dit moment.