Huawei P20 met abonnement: dit moet je weten

De Huawei P20 is een krachtige smartphone met een uitmuntende camera. Achterop vind je een dubbele camera van 20 en 12 megapixel. De beelden van de twee lenzen worden automatisch gecombineerd zodat je onder alle omstandigheden haarscherpe foto’s schiet. Huawei zet kunstmatige intelligentie in, zodat je zelfs als amateur nog haarscherpe foto’s schiet.

Deze opvolger van de Huawei P20 is sinds maart 2018 in Nederland verkrijgbaar. Het toestel beschikt over zeer krachtige hardware die ervoor zorgt dat al je favoriete apps soepel lopen. Ook hier wordt AI ingezet, zodat de accu langer meegaat. Het toestel schakelt automatisch apps in en uit om je accu te sparen.

Uitvoeringen van de Huawei P20

Standaard wordt de Huawei P20 uitgerust met een zeer ruime 128GB aan opslagruimte. Dat is meer dan genoeg om veel apps, foto’s of video’s op kwijt te kunnen. Er is helaas geen variant met meer opslagruimte, maar gelukkig is er wel plek voor een geheugenkaart. Bij zijn release heeft de Huawei P20 een adviesprijs van 649 euro, maar het exacte bedrag kan natuurlijk verschillen van winkel tot winkel. Je hebt de keuze uit twee kleuren: zwart en blauw.

Huawei heeft overigens nog twee andere varianten van zijn vlaggenschip uitgebracht. Je kunt ook kiezen voor de Huawei P20 Pro, die een groter scherm heeft en over drie camera’s achterop beschikt. Of kies voor de Huawei P20 Lite, een goedkopere variant met hetzelfde stijlvolle design.

Bij welke providers kan ik de Huawei P20 kopen?

Wil je de Huawei P20 met abonnement in huis halen, dan kun je eigenlijk terecht bij alle grote providers. Via onze prijsvergelijker helpen we je de beste aanbiedingen voor specifieke providers te vinden, zodat je kunt profiteren van bijvoorbeeld combivoordeel of andere specifieke kortingsacties.

Waar moet je op letten bij het afsluiten van een mobiel abonnement?

Kies je voor een Huawei P20, dan moet je een goed abonnement hebben om daar optimaal gebruik van te maken. Zorg dat je bij een provider zit met een grote databundel of zelfs onbeperkt mobiel internet. Je wil natuurlijk wel overal en altijd kunnen streamen om dat scherm optimaal te gebruiken. De meeste grote providers hebben inmiddels een landelijk dekkend 4G-netwerk, waarmee je overal in Nederland snel mobiel internet hebt.

Steeds meer providers bieden bovendien combivoordeel. Neem je vast internet of digitale televisie af bij dezelfde provider als je mobiele abonnement, dan levert dat extra korting op. Soms krijg je bijvoorbeeld een vast bedrag per maand aan voordeel, soms kwalificeer je voor gratis zenderpakketten of gratis onderling bellen met huisgenoten. Combineren loont!

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste aanbieding?

Met de vergelijker van Android Planet vind je gemakkelijk het Huawei P20 abonnement dat bij je past. Standaard staan de allerbeste deals al bovenaan, zodat je weet waar je de laagste maandprijs met de laagste bijbetaling hebt. Onze filters laten je gerichter zoeken. Kijk bijvoorbeeld naar abonnementen van 12 in plaats van 24 maanden, of zoek specifiek op de provider waar je het beste combivoordeel krijgt.