Huawei P20 los toestel prijzen vergelijken

Huawei P20 los kopen: dit moet je weten

De Huawei P20 is Huawei’s vlaggenschip voor 2018. De smartphone werd gelijktijdig met de Huawei P20 Pro geïntroduceerd in maart van hetzelfde jaar. De reguliere P20 heeft een voorkantvullend scherm van 5,8 inch (2240 bij 1080 pixels), 128GB opslag (uitbreidbaar), een dubbele 12 megapixel-camera en de krachtige Kirin 970-chipset aan boord. Aan de voorzijde bevindt zich een 24 megapixel-camera voor scherpe selfies. De smartphone is werkelijk van alle gemakken voorzien en heeft een accu van 3400 mAh die het de hele dag uithoudt.

Uitvoeringen van de Huawei P20

Overweeg je de Huawei P20 aan te schaffen, dan heb je de keuze uit vier kleuren: Pink Gold, Twilight, zwart en blauw. De varianten zijn wat betreft design en specificaties identiek aan elkaar. De krachtigere en duurdere Huawei P20 Pro, die zich onderscheidt met een stof- en waterbestendige behuizing en een betere camera, is in dezelfde kleuren verkrijgbaar. En dat geldt eveneens voor de Huawei P20 Lite, het budgetmodel uit de serie die ook in 2018 verscheen.

Prijzen van de Huawei P20

Bij verschijning betaalde je voor de Huawei P20 649 euro, al is de smartphone los inmiddels voor een lager bedrag verkrijgbaar. De P20 is aanzienlijk duurder dan de P20 Lite (369 euro bij release), maar weer stukken goedkoper dan de P20 Pro (899 euro). Beide toestellen haal je inmiddels ook goedkoper dan de adviesprijs in huis.

Gebruik je je smartphone vooral voor internetten, bellen en WhatsApp, dan is de goedkopere en minder krachtige Huawei P20 Lite het model om voor te gaan. De Huawei P20 is een uitstekende middenklasser voor het zwaardere werk, zoals gamen en video’s streamen. Wil je geen concessies doen en hecht je veel waarde aan de camera van je smartphone? Dan is de Huawei P20 Pro het overwegen waard. Dit toestel heeft een verbluffende 40 megapixel-camera van Leica en het neusje van de zalm wat betreft hardware.

Waar je op moet letten bij het kopen van een Huawei P20

Als je de Huawei P20 los koopt, haal je een simlockvrije smartphone in huis die optioneel beschikt over dualsim-ondersteuning. De P20 is geschikt voor alle providers en ondersteunt desgewenst twee simkaarten; handig als je de telefoon voor zowel werk als privé wilt gebruiken. Standaard heb je twee jaar fabrieksgarantie, dat bij sommige webshops is uit te breiden met een schadeverzekering. Dat is het overwegen waard, want de P20 is weliswaar stevig, maar niet stof- en waterdicht.

Wil je de Huawei P20 aanschaffen, maar weet je niet waar je het goedkoopst uit bent? Gebruik dan de prijsvergelijker van Android Planet om het actuele aanbod te bekijken en vergelijken. De beste aanbiedingen staan standaard bovenaan en met filteropties voor geheugen, kleur en levertijd vind je snel de deal die bij je past. Je kunt zowel nieuwe als refurbished Huawei P20 aanbiedingen bekijken.

Koop je de smartphone los, dan krijg je niet te maken met een BKR-registratie. Je betaalt het toestel immers in één keer af. Bij een abonnement met een toestel dat goedkoper is dan 250 euro, geldt overigens niet dat je aankoop als lening wordt geregistreerd bij het BKR.

Sim-only of Huawei P20 met abonnement?

Een smartphone los aanschaffen is slim als je overweegt om binnenkort een huis te kopen. Desgewenst kun je er apart een sim only abonnement bij afsluiten. Je hebt dan lagere maandlasten en kunt een flexibele looptijd kiezen van bijvoorbeeld 1 of 12 maanden. Op zoek naar de beste deal? Gebruik de vergelijker van onze zustersite OnlySim om de goedkoopste sim only aanbiedingen te vinden.