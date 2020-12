Huawei P30 Lite: veel camera’s voor weinig geld

Met de Huawei P30 Lite haal je een midrange smartphone in huis die qua ontwerp veel lijkt op de duurdere P30 en P30 Pro. Het toestel valt op met zijn driedubbele camera achterop en heeft vlotte hardware, waaronder een zee aan opslaggeheugen. De drie camera’s hebben verschillende functies en kunnen onder andere portretfoto’s maken. Bij dit zogeheten bokeh-effect wordt de achtergrond van een foto vervaagd. Lees op deze pagina alles over de P30 Lite van Huawei.

De Huawei P30 Lite in vogelvlucht

De P30 Lite is betaalbaar, maar levert weinig in op specificaties en features. Hieronder hebben we de belangrijkste plus- en minpunten van het toestel voor je op een rijtje gezet.

Pluspunten Huawei P30 Lite Fraai design met groot scherm

Drie camera’s met groothoekslens

Lekker vlotte hardware en snelladen

Vingerafdrukscanner ontgrendelt snel Minpunten Huawei P30 Lite EMUI-skin is behoorlijk zwaar en ingewikkeld

Niet de beste software-ondersteuning

Meer over de Huawei P30 Lite

Huawei’s P30 Lite heeft een glazen behuizing met een 6,15 inch-display dat bijna de hele voorkant in beslag neemt. Bovenin het scherm zit een kleine notch voor de 24 megapixel-frontcamera. Achterop vind je naast de driedubbele camera ook een vingerafdrukscanner.

Het toestel draait op een Kirin 710-chip, een processor die ook in de Huawei P Smart (2019) zit en prima prestaties levert. Verwacht echter niet dat je de zwaarste games probleemloos kan spelen. Met 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte heeft de P30 Lite veel geheugen om te multitasken en apps en andere media op te slaan. Ook handig is de dualsim-ondersteuning, wat betekent dat je twee simkaarten tegelijk kan gebruiken. Zo ben je bijvoorbeeld voor werk en privé bereikbaar op één toestel.

Bij zijn release draait de P30 Lite met Android 9.0 (Pie) en EMUI. De EMUI-softwareschil past Android flink aan, zowel visueel als onderhuids. Veel features werken op een Huawei-toestel iets anders dan op een smartphone van een ander merk. Vanaf november 2019 wordt de update naar Android 10.0 voor de P30 Lite uitgerold. Daarbij gaat het wel om een zogenaamde gefaseerde uitrol. Dat betekent dat de update geleidelijk uitrolt en het nog even kan duren, voordat de nieuwe software ook voor jouw toestel klaarstaat.

De nieuwe versie van de door Huawei ontwikkelde EMUI-schil is daarbij ook aanwezig, daarbij gaat het om EMUI 10. Dat laagje over Android heen oogt een stuk strakker en opgeruimder dan zijn voorganger. Wel bevat EMUI een aantal toegevoegde apps van derde partijen, al kun je die gelukkig verwijderen. Android 10 komt met een systeembrede donkere modus en meer privacy-opties. Dankzij de Focus-modus, pauzeer je notificaties van bepaalde apps tijdelijk, waardoor je je volledig kunt focussen op werk of studie. Hoewel EMUI niet per se een minpunt is, vinden veel gebruikers een ‘schonere’ versie van Android fijner. In dat geval kun je beter kiezen voor een smartphone van bijvoorbeeld Nokia.

De P30 Lite heeft drie camera’s aan de achterkant: een reguliere lens van 24 megapixel, een groothoeklens van 8 megapixel en een 2 megapixel-dieptesensor. Die diepte-sensor wordt gebruikt bij het maken van portretfoto’s, terwijl de ultrawijde lens handig is om extra brede beelden vast te leggen. Op de achterkant zit ook de vlotte vingerafdrukscanner.

Huawei belooft dat de P30 Lite om de maand een beveiligingsupdate krijgt voor een periode van twee jaar. Ook ontvangt de smartphone minimaal één grote Android-update, wat in dit geval Android Q is. Het is onduidelijk wanneer de update precies verschijnt, al gebeurt dit waarschijnlijk pas in 2020.

Huawei P30 Lite release en prijs

De Huawei P30 Lite is sinds april 2019 in Nederland verkrijgbaar in vier kleuren: blauw, lichtblauwpaars, wit en zwart. Het toestel is zowel los als in combinatie met een (sim only-)abonnement verkrijgbaar. Gebruik de unieke prijsvergelijkers van Android Planet om uit alle mogelijkheden dé beste deal voor jou te filteren: