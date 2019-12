Huawei P30 Lite met abonnement: dit moet je weten

De Huawei P30 Lite is de betaalbare versie van het nieuwe vlaggenschip, de Huawei P30. Alhoewel de prijs misschien wat lager ligt, mag de P30 Lite zich nog steeds een volwaardige smartphone noemen. Op de voorkant van het toestel vind je een 6 inch-scherm met full HD-resolutie. Het is een vrijwel randloos scherm met alleen een inkeping voor de camera met 24 megapixels. Hiermee maak je de leukste selfies en video’s voor op social media.

Een primeur voor Huawei zijn de drie camera’s aan de achterkant. Dit heeft de fabrikant nog niet eerder gedaan bij zijn goedkopere modellen. De primaire lens beschikt over 20 megapixels, de andere twee zijn lenzen van 16 en 2 megapixel. Die laatste dient als dieptesensor, zodat je het populaire bokeh-effect kunt creëren. Hierbij is de achtergrond vaag en de voorgrond scherp.

Onder de motorkap zit verder 6 GB aan werkgeheugen, 128 GB opslagruimte en Android Pie (9.0). Ook de koptelefoonaansluiting is terug van weggeweest. De vingerafdrukscanner is in het scherm verwerkt. Dit is ook het geval bij de Huawei P30 en de Huawei P30 Pro.

Wanneer kan ik de Huawei P30 Lite met abonnement bestellen?

De verwachting is dat Huawei de P30 Lite eerder gaat aankondigen dan zijn andere smartphones uit de nieuwe lijn. De onthulling staat waarschijnlijk eind februari tijdens het Mobile World Congress in Barcelona op de planning. De Nederlandse release zou dan begin maart plaatsvinden. Pre-orders kunnen vanaf de aankondiging geplaatst worden.

De adviesprijs van de Huawei P30 Lite is nog niet bekend, maar zal naar verwachting zo’n 400 euro gaan kosten. Dit is ietsje duurder dan de Huawei P20 Lite die vorig jaar werd onthuld. Die laatste had toentertijd een adviesprijs van 349 euro. De beste Huawei P30 Lite aanbiedingen met abonnement zijn straks op deze pagina terug te vinden.

Waar moet ik op letten bij het afsluiten van een Huawei P30 Lite met abonnement?

Het prachtige full HD-scherm nodigt uit voor een bioscoopervaring, waar je dan ook bent. Films en series kijken gaat dan ook uitstekend op de P30 Lite. Houd wel in gedachten dat je best wel wat snelheid en data nodig zult hebben. Buiten je bundel data verbruiken, kost enorm veel geld. Kies daarom voor een grote of zelfs onbeperkte databundel. De meeste providers bieden deze standaard aan in combinatie met 4G-dekking.

Ga voor jezelf na hoeveel belminuten je eigenlijk nog nodig hebt. Dit doe je door de facturen van je huidige (zakelijke) abonnement te bekijken. Pak de laatste maanden erbij en bepaal aan de hand daarvan je nieuwe abonnement. Wellicht zijn 100 minuten/sms’jes voor jou al ruim voldoende.

Bij welke providers kan ik de Huawei P30 Lite kopen?

Alle Nederlandse providers en webshops bieden tegenwoordig Huawei-smartphones aan. De Chinese fabrikant heeft flink aan populariteit weten te winnen de afgelopen jaren. Via onze prijsvergelijker kun je gemakkelijk de goedkoopste abonnementen per provider vinden.

Veel providers als KPN en Vodafone bieden combivoordeel aan. Dit betekent dat je korting of extra’s ontvangt als je meerdere abonnementen bij dezelfde provider hebt. Kijk dus even na waar je je internet en digitale televisie hebt afgesloten en ontvang voordeel! Denk daarbij aan een vast kortingsbedrag per maand, extra televisiezenders en zelfs gratis bellen onderling.

Hoe vind ik de beste Huawei P30 Lite aanbiedingen met de prijsvergelijker?

Met de prijsvergelijker van Android Planet is het heel gemakkelijk om een Huawei P30 Lite abonnement te vinden dat geschikt is voor jou. De beste aanbiedingen staan bovenaan, zodat je meteen waar je het goedkoopste uit bent. Wil je zelf kiezen? Filter dan het aanbod op provider, contractduur, bijbetaling en databundel. Je kunt tevens aangeven of je wel of geen BKR-registratie wilt. Alle aanbiedingen en prijzen worden doorlopend geactualiseerd. Wil

Vind je het belangrijker om je maandlasten laag te houden? Dan is een losse Huawei P30 Lite mogelijk iets voor jou. Bekijk onze Huawei P30 Lite los toestel prijsvergelijker zodra de prijzen bekend zijn voor de beste deal.