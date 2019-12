Huawei P30 Lite los toestel prijzen vergelijken

Huawei P30 Lite los kopen: dit moet je weten

Met de Huawei P30 Lite haal je een betaalbare smartphone met veel interessante features in huis. Het goedkopere broertje van de Huawei P30 is uitgerust met een 6 inch-scherm dat vrijwel geen randen heeft. De vingerafdrukscanner is namelijk in het scherm verwerkt. De enige uitsparing zit bovenin het scherm waar de selfiecamera met 24 megapixels zich bevindt. Achterop zitten maar liefst 3 camera’s, waarmee je de mooiste vakantiekiekjes maakt. Een spiegelreflexcamera meenemen is dan ook overbodig.

Ruimte voor al je foto’s is er ook genoeg. Met 128 GB aan opslaggeheugen is er meer dan genoeg voor alle apps, foto’s en video’s. Kom je toch nog tekort? Dan breid je deze uit via microSD. Alles wordt aangestuurd door Android 9.0 (Pie) met Huawei’s eigen EmotionUI-interface.

Uitvoeringen van de Huawei P30 Lite

Zoals we van Huawei gewend zijn, brengt de fabrikant de P30 Lite in meerdere kleuren uit. Dit zal bij deze serie zwart en blauw zijn. Beide varianten hebben een mooi kleurenverloop aan de achterkant zoals je ook al bij de P20 Lite zag. De specificaties zijn met onder andere 128 GB aan opslaggeheugen identiek.

Prijzen van de Huawei P30 Lite

Vanaf maart is de Huawei P30 Lite los te koop. Vanaf de aankondiging op het Mobile World Congress in Barcelona eind februari is de smartphone al te pre-orderen. Je betaalt voor een losse Huawei P30 Lite dan rond de 400 euro.

Wil je nog even doorsparen? Over een paar maanden kun je de P30 Lite een stuk goedkoper aanschaffen. In de zomer komt Huawei doorgaans met cashbackacties. Ook webshops bieden de smartphone dan goedkoper aan. Met onze prijsvergelijker vind je de beste aanbiedingen voor een losse Huawei P30 Lite.

Waar moet je op letten bij het kopen van een losse Huawei P30 Lite?

Wanneer je een P30 Lite los koopt, krijg je standaard twee jaar fabrieksgarantie. De smartphone is tevens simlockvrij; de keuze voor een provider is dus helemaal aan jou. Tijdens de aanschaf via een webshop heb je vaak de optie om een toestelverzekering af te sluiten. Wanneer je echter voorzichtig met je telefoon omgaat, is dit niet nodig. Huawei heeft ervoor gezorgd dat de P30 Lite stof- en waterbestendig is, waardoor hij wel wat kan hebben.

Met onze prijsvergelijker kies je altijd de goedkoopste P30 Lite. De beste aanbiedingen staan namelijk al bovenaan. Lekker makkelijk! Wil je zelf een kleur kiezen of vind de levertijd belangrijk? Ga dan zelf aan de slag met de filters. Onze prijzen worden continu bijgewerkt zodat je altijd de beste deal hebt.

Kiezen: koop je de Huawei P30 Lite met abonnement of los met sim-only?

Het grootste argument om voor een losse Huawei P30 Lite te kiezen is misschien wel dat je dan maandelijks niet zoveel geld kwijt bent aan je abonnement. Je betaalt immers alleen voor je bel- en databundel. Een ander handigheidje is dat je je sim-only abonnementen vaak vrij makkelijk kunt aanpassen of opzeggen. Een paar weken buiten Europa op vakantie met een grotere databundel is dan ook zo geregeld.

Nog een handigheidje is dat je geen lening afsluit voor de smartphone en je deze dus ook niet hoeft aan te melden bij het BKR. Neem eens een kijkje op zustersite OnlySim voor meer informatie en de beste sim only aanbiedingen. Wil je toch liever het toestel met met abonnement? Bekijk dan onze Huawei P30 Lite abonnement vergelijker, waar je de beste deals in combinatie met een abonnement kan vinden. Deze pagina zal ge-update worden zodra de providers prijzen hebben.