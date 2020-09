Dit is de Huawei P30 Pro New Edition

De Huawei P30 Pro New Edition is een nieuwe versie van de P30 Pro uit 2019. De New Edition heeft hierdoor wél Google-apps en -diensten aan boord, in tegenstelling tot andere nieuwe Huawei-smartphones. Ook qua specificaties staat de nieuwe P30 Pro zijn mannetje. Het toestel heeft krachtige specificaties en een viervoudig camerasysteem achterop.

De Huawei P30 Pro New Edition in een notendop:

Scherp 6,47 inch-oled-beeldscherm is ideaal voor films kijken

is ideaal voor films kijken Google-apps en -diensten

Viervoudige camera achterop, 32 megapixel-selfiecamera

achterop, 32 megapixel-selfiecamera Kirin 980 -chip is razendsnel

-chip is razendsnel Android 10 met EMUI 10.1-interface

Wél Google-ondersteuning

Er woedt een handelsoorlog tussen China en Amerika, en daar ondervindt Huawei de gevolgen van. De Chinese fabrikant mag geen zaken meer doen met Google. Hierdoor kan Huawei (voorlopig) geen nieuwe telefoons met Google-ondersteuning uitbrengen. De Huawei P30 Pro New Edition ontspringt deze dans omdat het een variant is op de P30 Pro van vorig jaar. De vernieuwde versie beschikt hierdoor ‘gewoon’ over een Play Store om apps te downloaden, Google Maps voor navigeren en YouTube.

Het toestel draait uit de doos op EMUI 10.1, dat is gebaseerd op Android 10. Huawei’s eigen interface introduceert onder meer Celia, een spraakassistent. De digitale butler moet de Google Assistent vervangen. Verder voegt de nieuwe versie van EMUI Huawei Share, een app om grote bestanden mee te delen, en MeeTime toe. Met laatstgenoemde kun je het thuisscherm van je Huawei delen met anderen.

Lees ook: Waarom Huawei-telefoons geen Google-apps krijgen, en andere Chinese toestellen wel

Gemaakt voor de fotograaf

Huawei blinkt al jaren uit in camerakwaliteit en de P30 Pro New Edition is daarop geen uitzondering. Het toestel heeft achterop maar liefst drie camera’s en een speciale dieptesensor. De 40 megapixel-hoofdcamera wordt bijgestaan door een 8 megapixel-telefotolens. Deze beschikt over 5 keer optische zoom, waarmee je het beeld dichterbij haalt. De 20 megapixel-groothoeklens gebruik je voor het maken van groepsfoto’s.

Het kwartet wordt compleet gemaakt door een speciale 3D-dieptesensor. Deze ondersteunt de andere camera’s bij het inschatten van diepte. Aan de voorkant tref je een 32 megapixel-selfiecamera. Deze sensor beschikt over een relatief grote kijkhoek, waardoor je makkelijk groepselfies kunt maken. Verder kan de Huawei P30 Pro New Edition scherpe 4K-video’s schieten. Hierdoor zien filmpjes er altijd goed uit, zelfs als je op groot scherm kijkt.

Scherp beeldscherm

De vernieuwde Huawei P30 Pro heeft een 6,47 inch-oled-beeldscherm dat vrijwel de gehele voorkant inneemt. Zo’n display leent zich ideaal voor het kijken van films en spelen van games. De resolutie is keurig, kleuren zien er natuurgetrouw uit en ook het contrast is goed.

Aan de onderkant van het scherm is een minimale ‘kin’ zichtbaar en bovenaan precies in het midden zit een inkeping voor de voorste camera. De vingerafdrukscanner zit handig onder het scherm verwerkt. Je legt simpelweg je vinger op een specifieke plek op het scherm om de nieuwe P30 Pro te ontgrendelen. Ook is de behuizing stof- en waterdicht dankzij het IP68-certificaat.

Krachtige specificaties

Qua specificaties kunnen we kort zijn: de Huawei P30 Pro New Edition is met recht een high-end-smartphone. Het toestel wordt aangestuurd door een krachtige Kirin 980-processor, 8GB werkgeheugen en 256GB opslag. Deze forse capaciteit kun je bovendien uitbreiden middels een micro-sd-kaartje, al gaat dat wel ten koste van de dual-sim-mogelijkheid. Je plaatst het kaartje namelijk op de plek waar normaal gesproken een tweede simkaartje zit.

De vernieuwde P30 Pro heeft een 4200 mAh-accu waardoor je het toestel met gemak langer dan 1 dag kunt gebruiken. Ook fijn is de ondersteuning voor snelladen. Hierdoor zit de accu lekker snel weer vol. Verder kun je ook gebruikmaken van draadloos opladen. Leg de P30 Pro New Edition simpelweg op een draadloze oplader om ‘m van stroom te voorzien. Jammer genoeg heeft de krachtpatser geen 3,5mm-ingang, dus muziek luisteren kan alleen met draadloze headsets.

Releasedatum, prijs en alternatieven

De Huawei P30 Pro New Edition kwam op 9 juni 2020 uit in Nederland voor een adviesprijs van 749 euro. Het toestel is verkrijgbaar bij alle bekende verkooppunten en je kunt kiezen uit drie kleuren: groen, zilver en zwart. Je kunt de Huawei P30 Pro New Edition met abonnement aanschaffen, maar ook voor een los toestel gaan. In dat geval kun je bijvoorbeeld zelf een sim-only-abonnement in huis halen.

→ Bestel Huawei P30 Pro New Edition bij Belsimpel

→ Bestel Huawei P30 Pro New Edition bij Mobiel.nl

Alternatieven van de Huawei P30 Pro New Edition zijn bijvoorbeeld de Galaxy S20 van Samsung en Xiaomi Mi 10. Het Samsung-toestel is iets goedkoper, krijgt langer software-updates en heeft een scherper beeldscherm. De Xiaomi Mi 10 valt op dankzij zijn lagere prijskaartje, 5G-ondersteuning en overall scherpe prijs-kwaliteitsverhouding.