Huawei P30 Pro met abonnement: dit moet je weten

De Huawei P30 Pro is de uitgebreidere variant van de P30, het nieuwe vlaggenschip van de Chinese fabrikant. Anders dan de P30 heeft deze smartphone vier camera’s (eentje met 38 MP) aan de achterkant, inclusief groothoeklens en optische zoom. Hierbij maak je ook met minder licht haarscherpe foto’s.

De P30 Pro is de opvolger van de Huawei P20 Pro die Huawei vorig jaar in de markt zette. Opvallend bij beide smartphones is het grote en vrijwel randloze 6 inch-scherm. Deze is uitermate geschikt om video’s te streamen via bijvoorbeeld Netflix of YouTube. Bovenaan het scherm vind je een kleine uitsparing voor de selfiecamera van 24 megapixel. Verder heeft Huawei de P30 Pro voorzien van Android 9.0 (Pie) met daaroverheen zijn eigen EmotionUI-interface.

Wanneer kan ik de Huawei P30 Pro met abonnement bestellen?

Ieder jaar kondigt Huawei haar nieuwe high-end lijn eind maart aan in Parijs. De verwachting is dat dit in 2019 ook het geval gaat zijn. Wanneer de P30 Pro officieel het levenslicht ziet, kun je een pre-order plaatsen. Je hebt de smartphone dan als eerste in huis. De Nederlandse releasedatum staat voor april gepland.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Samsung hebben de smartphones van Huawei een vriendelijker prijsje. Verwacht wordt dat de adviesprijs van de P30 Pro 899 euro zal bedragen. Bekijk de Huawei P30 Pro los toestel prijsvergelijker voor de actuele prijzen nadat het toestel is aangekondigd. De P30 Pro is toch wel wat goedkoper dan de Samsung Galaxy S10. Vind je dit alsnog te veel geld? Kijk dan eens naar de goedkopere uitvoeringen, de Huawei P30 of Huawei P30 Lite. De beste Huawei P30 Pro aanbiedingen met abonnement zijn straks op deze pagina terug te vinden.

Waar moet ik op letten bij het afsluiten van een Huawei P30 Pro met abonnement?

Met de komst van videobellen via apps als WhatsApp en Facebook Messenger zijn belbundels minder belangrijk geworden. Mits je een zakelijk abonnement hebt waarmee je veel naar klanten belt natuurlijk. Om ervoor te zorgen dat je de P30 Pro optimaal kunt gebruiken, is een grote databundel van belang. Je wilt immers geen hoge rekeningen krijgen omdat je lekker aan het Netflixen bent in de trein. De meeste providers bieden daarom zelfs onbeperkte databundels aan.

Let er ook op dat je een 4G-abonnement afsluit. Dan heb je supersnel internet, waar je ook bent. De beste manier om je nieuwe abonnement te bepalen, is door te kijken naar je huidige verbruik. Loop de facturen na van je huidige provider zodat je een goed beeld krijgt.

Bij welke providers kan ik de Huawei P30 Pro kopen?

Vrijwel alle grote Nederlandse providers en webshops bieden de Huawei P30 Pro met abonnement aan. Maak gebruik van onze prijsvergelijker zodat je altijd de beste deal krijgt. Je kunt verschillende providers naast elkaar leggen en abonnementen vergelijken.

Ga ook na of je aanspraak kunt maken op combivoordeel. Steeds meer providers (bijvoorbeeld KPN) geven korting of extra’s als je meerdere abonnementen bij ze afneemt. Heb je dus al een aansluiting voor internet en digitale televisie? Kijk dan of het loont om ook daar je mobiele abonnement af te sluiten. Zo heb je kans op maandelijkse kortingen, extra televisiezenders en gratis onderling bellen met je huisgenoten.

Hoe vind ik de beste Huawei P30 Pro aanbiedingen met de prijsvergelijker?

Samen met de vergelijker van Android Planet vind je het beste Huawei P30 Pro abonnement. We hebben de beste aanbiedingen voor je bovenaan de pagina geplaatst zodat je meteen kunt zien waar je het voordeligste uit bent.

Wil je gerichter zoeken? Gebruik dan de filters aan de zijkant. Zo kun je kiezen welke bundels je wilt, de looptijd van je abonnement en bij welke provider je het abonnement wilt afsluiten. Geen zin in een BKR-registratie? Ook dit is te filteren. De prijsvergelijker wordt continu bijgewerkt, dus je betaalt nooit te veel.