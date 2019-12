Huawei P30 Pro los toestel prijzen vergelijken

Huawei P30 Pro los kopen: dit moet je weten

Met de Huawei P30 Pro laat de Chinese fabrikant zien wat het in huis heeft. De P30 Pro heeft een schitterend 6 inch-scherm dat je bijna laat denken alsof je in de bioscoop zit als je ernaar kijkt. Het scherm beslaat dankzij de megadunne randen vrijwel de hele voorkant. Alleen aan de bovenkant vind je een uitsparing voor de frontcamera. Die heeft 24 megapixel. In tegenstelling tot de P20 Pro is er geen aparte ruimte voor de vingerafdrukscanner. Deze zit dan ook in het scherm verwerkt.

De grootste asset van de P30 Pro zit echter aan de achterkant. Huawei heeft in het topmodel maar liefst vier camera’s verwerkt, waarvan de primaire 38 megapixels bevat. Ook een optische zoom en een groothoeklens zijn aanwezig. De fabrikant staat al bekend met haar uitmuntende cameratechniek, maar heeft bij de P30 Pro de lat nog net wat hoger gelegd. Dit levert ongetwijfeld fantastische beelden op.

Uitvoeringen van de Huawei P30 Pro

De Huawei P30 Pro is in twee verschillende uitvoeringen te koop: 6 GB of 8 GB werkgeheugen. Beide uitvoeringen hebben een opslagruimte van 128 GB wat nodig is om alle apps goed te laten draaien. In de praktijk is er meer dan genoeg ruimte voor alles, maar je kunt het altijd nog uitbreiden met een geheugenkaartje.

Net als bij zijn voorganger heeft Huawei gekozen voor een kleurengradiënt, wat betekent dat de twee blauwtinten in elkaar overlopen. Dit is prachtig doorgevoerd naar de voorkant en het waterdruppel thema op het scherm.

Prijzen van de Huawei P30 Pro

De Nederlandse releasedatum staat voor begin april gepland. Wil je de P30 Pro meteen kopen? Vanaf de aankondiging eind maart kunt je wel al een pre-order plaatsen. De adviesprijs van de P30 Pro zal waarschijnlijk 899 euro bedragen. Dit is evenveel als de P20 Pro die in 2018 werd uitgebracht. Vind je dit te duur? Kijk dan eens naar toestellen uit dezelfde lijn, de Huawei P30 en de Huawei P30 Lite.

Heb je minder haast om de P30 Pro zonder abonnement aan te schaffen? Wacht dan nog een paar maanden. Huawei komt in de zomer zeer waarschijnlijk met cashbackacties. Ook webshops hebben tegen die tijd genoeg aanbiedingen voor de P30 Pro. Met onze prijsvergelijker vind je de beste aanbiedingen voor een losse Huawei P30 Pro.

Waar moet je op letten bij het kopen van een losse Huawei P30 Pro?

Als je de Huawei P30 Pro als los toestel koopt, krijg je standaard een simlockvrije smartphone met twee jaar fabrieksgarantie. Dit betekent dat je vrij bent om te bepalen waar je je abonnement afsluit. Vaak bieden webshops een toestelverzekering aan, maar dit is geen must. Een hoesje om je smartphone en wat voorzichtigheid doen al wonderen. Daarnaast is de Huawei P30 Pro stof- en waterbestendig waardoor hij wel tegen een stootje kan.

Benieuwd waar je een losse Huawei P30 Pro het goedkoopste kunt vinden? Gebruik dan onze prijsvergelijker om de beste aanbiedingen te zoeken. Zo betaal je nooit teveel! Aan de zijkant kun je filteren op onder andere kleur, levertijd en shopwaardering. We actualiseren de prijzen voortdurend. Ook zullen we Huawei P30 Pro met abonnement vergelijker zo snel mogelijk actualiseren als de providers de eerste prijzen bekend maken.

Kiezen: koop je de Huawei P30 Pro met abonnement of los met sim-only?

Door een losse Huawei P30 Pro te kopen, houd je je maandelijkse kosten voor mobiele telefonie lekker laag. Je hoeft immers alleen je sim-only abonnement te betalen. En omdat je de smartphone in één keer betaalt, wordt het niet als lening bij het BKR geregistreerd.

Bij sim-only abonnementen krijg je vaak grote bundels voor relatief weinig geld. Ook zijn je bundels makkelijker aan te passen of op te zeggen. Dit biedt je een hoop meer vrijheid dan bij een abonnement met toestel. Op onze zustersite OnlySim vind je de beste sim only aanbiedingen voor de Huawei P30 Pro.