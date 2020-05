Huawei P30 met abonnement: dit moet je weten

Met de Huawei P30 heb je je spiegelreflexcamera allang niet meer nodig om prachtige foto’s te maken. De opvolger van de P20 heeft namelijk drie camera’s achterop, waarvan eentje met maar liefst 38 megapixels. Ook een optische zoom en groethoeklens zijn aanwezig. Een wandeling in de natuur levert dan ook met gemak een prachtige fotosessie op!

Het resultaat van de kiekjes kun je bewonderen op het 6-inch met full HD-resolutie. Het scherm heeft bijna geen randen, enkel een inkeping aan de bovenkant voor de selfiecamera (24 megapixel). De vingerafdrukscanner is in het scherm verwerkt. Nog een opvallende feature is de koptelefoonaansluiting. Die werd bij de P20 verwijderd, maar is op de P30 wel weer te vinden. Qua software loopt het vlaggenschip op Android 9.0 (Pie) met Huawei’s eigen interface, genaamd EmotionUI. Andere versies uit de nieuwe serie van Huawei zijn de betaalbare P30 Lite en de P30 Pro met vier camera’s achterop.

Wanneer kan ik de Huawei P30 met abonnement bestellen?

De aankondiging van Huawei’s toptoestellen vindt jaarlijks aan het einde van maart plaats in Parijs. Dat zal in 2019 niet anders zijn. Vanaf de officiële aankondiging kun je een pre-order plaatsen zodat je de Huawei P30 als eerste in huis hebt. De Nederlandse releasedatum wordt begin april verwacht

De Chinese fabrikant is dan misschien iets later dan concurrent Samsung, maar de adviesprijs van de Huawei P30 is ook wel wat vriendelijker. Verwacht wordt dat de P30 tussen de 650 en 750 euro gaat kosten. Dit is toch wel een paar honderd euro minder dan de Galaxy S10. De beste Huawei P30 aanbiedingen met abonnement zijn straks op deze pagina terug te vinden. Check na de lancering onze Huawei P30 los toestel prijsvergelijker voor de actuele prijzen.

Waar moet ik op letten bij het afsluiten van een Huawei P30 met abonnement?

Het grote voordeel van smartphones tegenover ‘ouderwetse’ camera’s is dat je je foto’s en video’s meteen naar je vrienden kunt sturen of op social media kunt zetten. Ook voor streamen van muziek en films is een snelle dataverbinding wel zo handig. Kies daarom voor een (zakelijk) 4G-abonnement, af te sluiten bij alle Nederlandse providers.

Wees ook niet te zuinig met je databundel. Om hoge kosten buiten je bundel te voorkomen, sluit je een abonnement af met veel of zelfs onbeperkt internet. Een goede truc bij het bepalen van je nieuwe bundels, is door te kijken naar je huidige abonnement. Bel je vrijwel nooit meer? Ga dan voor weinig belminuten en sms’jes.

Bij welke providers kan ik de Huawei P30 kopen?

Huawei is de afgelopen jaren steeds populairder geworden in Nederland. De P30 wordt dan ook door alle providers en webshops aangeboden. De beste deals vind je in onze prijsvergelijker. Hier vergelijk je gemakkelijk abonnementen van verschillende providers zodat je altijd de juiste keuze maakt.

Kijk ook naar combivoordeel. Zo heb je soms recht op kortingen als je al gebruikmaakt van vaste telefonie en internet bij providers als T-Mobile, KPN en Vodafone. Ook extra zenderpakketten of gratis bellen met je huisgenoten behoort tot de mogelijkheden.

Hoe vind ik de beste Huawei P30 aanbiedingen met de prijsvergelijker?

De prijsvergelijker van Android Planet zorgt ervoor dat je makkelijk het abonnement kiest dat bij je past. De beste aanbiedingen staan al bovenaan, zodat je meteen ziet waar je het goedkoopste abonnement kunt afsluiten.

Met onze filters aan de zijkant zoek je gericht naar bijvoorbeeld looptijd van het abonnement, databundels en providers. Ook ‘zonder BKR-registratie’ is een optie. Onze prijzen worden constant bijgewerkt en zijn actueel.