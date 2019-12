Huawei P30 los toestel prijzen vergelijken

Huawei P30 los kopen: dit moet je weten

De Chinese fabrikant Huawei weet zich al tijden te onderscheiden met smartphones die zijn voorzien van uitstekende camera’s. Ook de P30 is uitgerust met de nieuwste technologie; zo vind je achterop drie lenzen, waarvan eentje met 38 megapixels. Boven aan het 6 inch-scherm zit een uitsparing voor de frontcamera. Deze telt 24 megapixels. Randen naast het scherm zijn er bijna niet, waardoor je een groot en helder scherm hebt met full HD-resolutie.

Onder de motorkap vind 6 GB werkgeheugen en een opslagruimte van 128 GB (uitbreidbaar). De P30 draait op Android 9.0 (Pie) met daaroverheen de EmotionUI-interface van Huawei. De Huawei P30 is het nieuwe vlaggenschip van 2019. Daarnaast is er in dezelfde serie nog een budgetvariant (Huawei P30 Lite) en de Huawei P30 Pro met maar liefst 4 camera’s.

Uitvoeringen van de Huawei P30

Net als bij de P20 heeft de smartphone aan de achterkant een verloop van twee blauwtinten. Deze past helemaal in het waterdruppel thema die je als achtergrond op het scherm ziet. De P30 wordt geleverd in één uitvoering met 128 GB. De opslagruimte is uitbreidbaar tot 256 TB middels een microSD-kaart.

Prijzen van de Huawei P30

Vanaf begin april kun je Huawei P30 waarschijnlijk los kopen. Tijdens de release eind maart is het toestel te pre-orderen voor een bedrag tussen de 650-750 euro. De P30 zal naar verwachting iets duurder zijn dan de P20, de adviesprijs van dat toestel was 649 euro.

Kun je nog wel even wachten, dan schaf je de P30 over een paar maanden pas aan. In de zomer kun je de eerste aanbiedingen waarschijnlijk al verwachten in de webshops. Ook komt Huawei zelf vaak met acties waarbij je na aanschaf geld terugkrijgt. Met onze prijsvergelijker vind je de beste aanbiedingen voor een losse Huawei P30.

Waar moet je op letten bij het kopen van een losse Huawei P30?

Bij de aanschaf van een Huawei P30 zonder abonnement krijg je standaard twee jaar fabrieksgarantie. De smartphone is simlockvrij dus je mag zelf een provider uitkiezen. Ben je doorgaans voorzichtig met je spullen? Dan zal een toestelverzekering voor de P30 niet nodig zijn. Wel raden we altijd een hoesje en een screenprotector aan ter bescherming.

Onze prijsvergelijker toont je de goedkoopste P30 smartphones; deze staan bovenaan. Alle prijzen worden voortdurend bijgewerkt, dus je betaalt nooit teveel. Wil je een andere kleur, uitvoering of wil je de levertijd aanpassen? Dit doe je via de filters aan de zijkant.

Kiezen: koop je de Huawei P30 met abonnement of los met sim-only?

Vind je het belangrijker om je maandlasten zo laag mogelijk te houden? Dan is een losse Huawei P30 wel iets voor jou. Je legt dan één keer wat meer geld neer, maar voor de rest betaal je alleen voor de bundels die je hebt afgesloten. Nog een voordeel is dat je geen lening hoeft af te sluiten voor de smartphone en je dus ook geen BKR-registratie hebt.

Het makkelijke van sim-only abonnementen is dat je deze doorgaans makkelijk kunt aanpassen of opzeggen. Ga je een paar weken op vakantie waar weinig wifi is? Dan gooi je zonder zorgen je databundel wat omhoog, zonder al te veel te hoeven betalen. Ga naar de zustersite OnlySim voor meer informatie en de beste sim only aanbiedingen. Wil je weten wat een Huawei P30 met abonnement kost? Bekijk dan onze Huawei P30 abonnement prijsvergelijker, waar je de kosten voor de hele looptijd van een abonnement kunt bekijken. Zodra de eerste abonnementprijzen bekend zijn zullen de vergelijk live zetten, zodat je de beste deal kan vinden.