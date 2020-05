Huawei P40 met abonnement: dit moet je weten

De Huawei P40 is een high-end smartphone met goede camera’s en uitstekende hardware. Het toestel beschikt niet over de Google-apps, wat voor veel mensen wel belangrijk is. Je hebt dus ook geen Play Store-appwinkel om apps en games te downloaden.

De P40 is de opvolger van de vorig jaar geïntroduceerde Huawei P30. De P40 heeft een grotere broer, de P40 Pro. Daarnaast heeft het toestel ook een kleinere broer, namelijk de goedkopere P40 Lite.

Wanneer kan ik de Huawei P40 met abonnement bestellen?

De Huawei P40 is in maart 2020 gepresenteerd en is vanaf april verkrijgbaar, de adviesprijs bedraagt 799 euro bij aankondiging. Bij dit toestel heb je de keuze uit zwart en grijs. Met de prijsvergelijkers van Android Planet kun je de beste aanbiedingen bekijken voor een Huawei P40 met abonnement. Of ben je toch op zoek naar een losse Huawei P40? Ook hier kun je gemakkelijk de beste prijzen vergelijken.

Waar moet ik op letten bij het afsluiten van een Huawei P40 met abonnement?

Als je houdt van series en films streamen terwijl je onderweg bent, kies dan voor een grote of onbeperkte databundel. Zo kom je nooit met traag internet te zitten en loop je ook geen risico om buitenbundelkosten te moeten betalen.

Geen idee hoeveel MB’s, belminuten en sms’jes je nog hebt? Check de facturen van de afgelopen maanden en kijk hoeveel je gemiddeld verbruikt. Wellicht zijn 100 minuten/sms’jes voor jou voldoende.

Bij welke providers kan ik de Huawei P40 kopen?

De meeste Nederlandse providers en webshops bieden Huawei-smartphones aan. De Chinese fabrikant is een stuk bekender en populairder geworden dan een aantal jaren geleden. Gebruik onze prijsvergelijker om de beste aanbiedingen van alle providers te bekijken.

Hoe vind ik de beste Huawei P40 aanbiedingen met de prijsvergelijker?

Met de prijsvergelijker van Android Planet is het heel gemakkelijk om het meest geschikte Huawei P40 abonnement te vinden. Filter het aanbod op provider, contractduur en databundel om de beste aanbiedingen voor jou te vinden. Alle aanbiedingen en prijzen worden doorlopend geactualiseerd en de beste aanbiedingen staan automatisch bovenaan.

Vind je het belangrijker om je maandlasten laag te houden? Dan is een losse Huawei P40 mogelijk iets voor jou. Bekijk onze Huawei P40 los toestel prijsvergelijker.