Huawei Y6 2017: budgetsmartphone zonder fratsen

Honderden euro’s uitgeven aan een peperdure smartphone? Dat is helemaal niet nodig. Met de Huawei Y6 2017 zit je voor een dubbeltje op de eerste rang. Het toestel is voorzien van een groot 5 inch-scherm en degelijke hardware. Daarmee kun je de populairste apps, van WhatsApp tot Facebook, probleemloos gebruiken.

Huawei heeft jarenlange ervaring in het afleveren van Android-smartphones met een goede prijs-kwaliteitsverhouding. De Y6 2017 is daar een goed voorbeeld van, als opvolger van de razend succesvolle Huawei Y6 II Compact. Dit nieuwe model biedt betere hardware, maar nog altijd dezelfde lage prijs.

De Huawei Y6 2017 in vogelvlucht

Hieronder zetten we de belangrijkste features van de Huawei Y6 2017 op een rijtje. Het toestel klinkt op papier niet heel indrukwekkend, maar dat hoeft ook niet. Je haalt voornamelijk voor een lage prijs een heel degelijke smartphone in huis.

5 inch-scherm met resolutie van 1280 bij 720 pixels

13 megapixel-camera achterop, 5 megapixel-camera voorop

Loopt op Android 6.0 (Marshmallow)

1,4GHz quadcore-processor, 2GB werkgeheugen

16GB aan uitbreidbare opslag

Meer over de Huawei Y6 2017

In deze prijsklasse zien we doorgaans fabrikanten die erg zuinig zijn, met kleine schermen en matige camera’s, of een zeer beperkte hoeveelheid opslagruimte. Huawei doet daar niet aan mee: deze Y6 2017 is goedkoop, maar geen duurkoop.

Zo heeft het 5 inch-scherm wel gewoon een hd-resolutie van 1280 bij 720 pixels. Je kunt dus rekenen op scherp beeld, waarmee je des te meer kunt genieten van films en ander multimediavermaak. De ondersteuning van 4G zorgt dat je overal in Nederland razendsnel mobiel internet hebt om te streamen.

Bovendien heeft de Y6 2017 een relatief grote accu, met een capaciteit van 3000 mAh. Daarmee kun je moeiteloos de hele dag je smartphone gebruiken zonder hem op te laden. Of je nou vooral met WhatsApp bezig bent, of de hele dag naar YouTube of Netflix kijkt: deze Huawei-smartphone zorgt dat je er optimaal van geniet, allemaal voor een bodemprijsje.