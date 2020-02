Huawei Y6: budgetmodel met 4G en dualsim

De Huawei Y6 is een nieuwe budgettelefoon van de Chinese fabrikant die in 2015 is geïntroduceerd. Het toestel valt op door zijn grote 5 inch-scherm (720p) en de aanwezigheid van ondersteuning voor zowel 4G als dualsim. Dit betekent dat je kunt gebruikmaken van snel mobiel internet en twee simkaarten – bijvoorbeeld voor werk en privé – kwijt kunt in het toestel.

Voor de rest is de Huawei Y6 redelijk voorzien. Het toestel draait uit de doos op Android 5.1 en wordt aangedreven door een Qualcomm MSM 8909 Snapdragon-chip en 1GB aan werkgeheugen. Voor de opslag van apps en media is 8GB beschikbaar, dat desgewenst kan worden uitgebreid met een micro-sd-kaartje. Daarnaast is er ondersteuning voor wifi en bluetooth aan boord.

De Huawei Y6 in vogelvlucht

Momenteel is de Huawei Y6 voor minder dan 150 euro simlockvrij verkrijgbaar. Voor dat bedrag krijg je een redelijk capabel toestel dat geen problemen heeft met de laatste apps en games. De belangrijkste features van de Y6 vind je hieronder op een rijtje.

Groot 5 inch-scherm met 1280 bij 720 pixels

Qualcomm MSM 8909 Snapdragon-chip en 1GB aan werkgeheugen

Voorzien van Android 5.1 (Lollipop) en EMUI 3.1

8 en 2 megapixel-camera voor het maken van foto’s en hd-video’s

Meer over de Huawei Y6

De Huawei Y6 is een vrij basic Android-toestel met een ietwat saai design, maar wel redelijke specs. De 1GB aan werkgeheugen is wat aan de lage kant, maar moet genoeg zijn om te kunnen multitasken. Omdat de Y6 is voorzien van een recente Android-versie kun je gebruikmaken van de laatste apps en games. Daarnaast zijn er twee camera’s met 8 en 2 megapixels aan boord waarmee foto’s kunnen worden geschoten en video’s in 720p. Dankzij de ledflitser kun je ook in het donker foto’s maken.

De Y6 meet 143 bij 72 bij 8,5 millimeter en weegt 155 gram. Daarmee is hij relatief dun, maar wel wat aan de zware kant. Het toestel beschikt over een 2200 mAh-accu met een spreektijd van 12 uur en een standby-tijd van 300 uur. In de praktijk kun je ongeveer anderhalve dag met de accu vooruit, alvorens hij weer aan de oplader moet. De accu is tevens verwisselbaar.