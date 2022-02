De Jabra Elite 75t zijn oordopjes die langer meegaan dan andere draadloze oortjes in deze prijsklasse. Lees op deze pagina alles over de Elite 75t .

Jabra Elite 75t specificaties

De Elite 75t van het Deense Jabra zijn spatwaterdichte oordopjes. Hiermee kun je dus een goede workout doen zonder bang te zijn dat ze kapot gaan. De oordopjes hebben ook ruisonderdrukking en kunnen dus het omgevingsgeluid uitschakelen. De opvolger van de Elite 65T is een stuk kleiner en daarom zitten ze net wat fijner in het oor. Op een volgeladen accu gaan de Elite 75t-oordopjes zo’n 7,5 uur mee. Ze kunnen dus een groot deel van de dag opeenvolgend gebruikt worden. In de meegeleverde opbergcase is ook een batterij aanwezig, goed voor nog eens 20,5 uur speelplezier.

Handige opties en de Sound+ app

Met de Jabra Sound+-app is het mogelijk om al jouw geluidwensen aan te passen. Hou je van veel bas? Dan is het met deze app mogelijk om deze harder te zetten via een equalizer. De oordopjes komen ook nog met een functie genaamd ‘HearThrough’. Hierbij kan je de noise canceling aanpassen en sommige omgevingsgeluiden wél door je oordopjes laten komen. Dit gaat via de ingebouwde microfoon aan de buitenkant van de oortjes. Deze functie kan handig zijn op de fiets of tijdens een hardloopsessie. Verbinden met je telefoon, laptop of tablet, werkt makkelijk en snel via Bluetooth.