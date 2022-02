Ben je helemaal fan van ruisonderdrukking en zou je zelfs de mate van deze functie willen aanpassen? Check dan de Jabra Elite 85t. Op deze pagina vertellen we je alles over deze draadloze dopjes.

Jabra Elite 85t specificaties

Jabra Elite 85t

Met de Jabra Elite 85t kan je zelf bepalen op welk niveau de ruisonderdrukking werkt. Je kan kiezen uit vijf verschillende levels. Met deze functie heb zelf in de hand wat je wel, en wat je juist niet hoort om je heen. Dit is veilig voor bijvoorbeeld het gebruik in verkeer, of om die ene collega op kantoor ‘uit te zetten’. Met de Jabra Sound+-app is het mogelijk om je geluidinstellingen helemaal in te stellen naar jouw persoonlijke smaak. Het is bijvoorbeeld mogelijk om via de equalizer de bas wat harder te zetten. De oordopjes komen ook nog met een functie genaamd ‘HearThrough’, waarbij de muziek afkapt als iemand tegen je begint te praten. Handig in het openbaar vervoer op straat of bijvoorbeeld de supermarkt.

Batterij en spatwaterdicht

Deze oortjes van Jabra kunnen zelf zo’n 5,5 uur mee op een acculading, maar kunnen worden bijgeladen als deze zijn opgeborgen in het doosje. Deze zorgt voor een extra accuduur van ongeveer 19.5 uur. Deze oordopjes van Jabra zijn spatwaterdicht. Dat betekent dat je er goed mee kan sporten, maar dat ze niet helemaal waterdicht zijn.