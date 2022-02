De Jabra Elite 75t zijn oordopjes die je na gebruik gewoon kan schoonmaken onder de kraan. Lees op deze pagina alles over de Elite Active 75t .

Jabra Elite Active 75t specificaties

De Elite Active 75t van Jabra zijn IPX7 gecertificeerd en daardoor waterdicht. Hierdoor maakt zweten tijdens een workout dus niet uit en ook in de regen lopen geeft geen problemen. Ze gaan niet kapot. Sterker nog, je kan ze naderhand onder de kraan goed boenen. De oordopjes van Jabra hebben ook ruisonderdrukking en kunnen dus het omgevingsgeluid uitschakelen. Met een volgeladen accu kunnen de Elite Active 75t-oordopjes zo’n 7,5 uur gebruikt worden. In het meegeleverde doosje is ook een batterij aanwezig, goed voor nog eens 20,5 uur extra speelduur. Als we dit optellen kan je in totaal 28 uur onderweg zijn en niet zonder muziek komen zitten.

Sound Trough en de Sound+ app

Met de Jabra Sound+-app is het mogelijk om je eigen perfecte geluidsprofiel te creëren. De equalizer in deze app maakt het mogelijk om bijvoorbeeld aan te geven dat je van dance-muziek houdt. De app mixt dan automatisch het geluid zo goed mogelijk voor het aangegeven genre.

De oordopjes komen ook nog met een functie genaamd ‘HearThrough’. Hierbij kan je de ruisonderdrukking aanpassen en sommige omgevingsgeluiden juist wél hoorbaar maken. Hiermee kan je veiliger het verkeer in omdat je passerende auto’s kan horen. Verbinding leg je ‘gewoon’ via de Bluetooth-instellingen van je telefoon.

Review Jabra Elite 75t

