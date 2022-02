Met de JBL Live Pro Plus geniet je dankzij de actieve ruisonderdrukking ongestoord van je favoriete muziek. Bovendien kun je de oordopjes draadloos opladen. Op deze pagina lees je alles over de JBL Live Pro+.

JBL Live Pro+ specificaties

Met de Live Pro+ TWS-oordopjes van JBL kun je tot 7 uur van je favoriete nummers of podcasts genieten. Als de oordopjes leeg zijn, laad je ze in de meegeleverde case nog eens drie keer helemaal op. In totaal heb je dus 28 uur muziek in je zak. Als het doosje leeg is, kun je de Live Pro Plus gewoon op een draadloze lader leggen.

De Live Pro Plus TWS beschikken daarnaast over JBL’s Adaptive Noise Cancelling. Die werkt volgens gebruikers minder goed dan de actieve ruisonderdrukking van andere merken, maar filtert nog steeds behoorlijk wat omgevingsgeluid weg. Wil je juist al het verkeer aan horen komen? Kies dan voor Smart Ambient, dat geluid van buitenaf versterkt.

JBL Signature Sound

De oordopjes hebben JBL Signature Sound aan boord. Die zorgt voor een diepe bas, maar je kunt het geluid met de speciale Android-app helemaal aan jouw wensen aanpassen. Omdat er verschillende maten opzetstukjes worden meegeleverd, vind je altijd een paar dat precies goed in jouw oren zit.

Over een regenbuitje hoef je je trouwens geen zorgen te maken, want de oordopjes zijn dankzij de IPX4-certificering spatwaterdicht. Ook erg handig is Fast Pair. Daarmee koppelen de Live Pro+ zich automatisch aan het laatst verbonden apparaat.