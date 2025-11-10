Dit zijn 5 slimme Black Friday-aankopen voor jou

Met Black Friday voor de deur kun je maar beter goed voorbereid zijn. Duik daarom alvast in dit overzicht met 5 slimme producten die je met Black Friday voordelig in huis haalt.

1. Slimme stekkers

Heb je nog geen slimme stekker(s) in huis? Dan wordt het tijd, want stroom besparen was nog nooit zo gemakkelijk. Steek de slimme stekker in je stopcontact en maak korte metten met het sluipverbruik van apparaten als je koffiezetapparaat of lampen.

Het ligt aan het type stekker of je extra opties hebt als spraakbesturing of het aflezen van het exacte stroomverbruik. Slimme stekkers zijn ook aanraders voor studenten. Zeker die van IKEA zijn betaalbaar en zullen zichzelf op termijn gaan terugverdienen.

2. Oordopjes met noise cancelling

Studeren doe je natuurlijk het best met volledige concentratie. Laat je daarbij helpen met oordopjes met noise cancelling. Zo studeer je zonder afleiding van buitenaf. Wij hebben de beste noise cancelling oordopjes voor je getest en op een rijtje gezet.

Zijn die toch wat te prijzig voor je? Snappen we. Ga dan eens op zoek in onze koopgids met goede draadloze oordopjes onder de 50 euro. Drie van de vier oordopjes uit die lijst hebben namelijk ook noise cancelling. Goed voor je cijfers, goed voor je portemonnee.

3. Smartphones

Als professional met een drukke baan ben je graag zo efficiënt mogelijk. Goede smartphones helpen je daar enorm bij, want die zijn een kei in productiviteit. In de trein werken, mails beantwoorden, agenda’s beheren en zoveel meer doe je op je toestel.

Dat maakt een smartphone onmisbaar voor veel werkenden. Maar hoe vind je nu de telefoon die echt perfect bij jou past? Nou, daar komt onze uitgebreide vergelijker om de hoek kijken. Kwestie van filteren, vergelijken, een keuze maken én besparen.

4. Activitytrackers

We fitnessen en hardlopen meer dan ooit. Met een activitytracker krijg je daar interessante inzichten in. Sensoren om je hartslag te meten, workouts bij te houden en stappen te tellen, maken van een activitytracker een leuke hulp voor de sportieveling.

Heb je liever wat meer functies tot je beschikking? Ga in dat geval op zoek naar een smartwatch. Daarmee heb je echt een volwaardige uitbreiding van je smartphone compleet met allerlei apps en de optie om te communiceren via berichten of spraak.

5. Tablets

Met niet alleen Black Friday, maar ook de feestdagen voor de deur, ben je vast op zoek naar een mooi cadeau. Wil je in één keer iedereen in je gezin, inclusief jezelf, verrassen? Denk dan eens aan een tablet. Goede tablets zijn tegenwoordig verrassend betaalbaar.

Video’s kijken, spelletjes spelen, e-books lezen, mailtjes versturen, een beetje browsen. De mogelijkheden zijn eindeloos en je neemt een tablet ook nog eens gemakkelijk overal mee naartoe. Dat wordt straks nog vechten wie erop mag!

