Deze 4 oordopjes dagen de AirPods Pro uit

De AirPods van Apple zijn misschien wel één van de populairste draadloze oortjes ter wereld, maar welke Android-alternatieven heb je?

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AirPods en Android: niet optimaal

Voor iPhone-gebruikers zijn de AirPods Pro een logische keuze. Ze zijn gebruiksvriendelijk, de ANC is voor veel situaties in orde en de geluidskwaliteit is goed.

Als Android-gebruiker kun je er natuurlijk ook voor kiezen om AirPods te gebruiken, maar dan mis je veel instellingen die de AirPods bijzonder maken. Gelukkig zijn er genoeg alternatieven die vergelijkbaar of zelfs beter zijn.

Sony WF-1000XM6

Sony is een merk dat met zijn 1000X-serie veel goed doet. Bij veel producten uit deze serie scoren geluidskwaliteit en ANC hoog. Dit geldt ook voor de Sony WF-1000XM6.

De oortjes kwamen eerder dit jaar uit en wat ze vooral interessant maakt voor Android-gebruikers, is de LDAC-ondersteuning. Deze Bluetooth-codec maakt het mogelijk om audio met een hoge bitrate te streamen. Muziekliefhebbers kunnen dus meer uit hun streamingdiensten halen, aangezien veel Android-smartphones ook LDAC ondersteunen.

De ruisonderdrukking van de XM6 behoort tot de topklasse van de industrie. Sony gebruikt acht microfoons voor filtering van hoge en lage frequenties. Vier per oordopjes. Via de Android-app kan je zowel je geluidsinstellingen als je ANC-instellingen tweaken.

Als je de oordoppen van Sony vergelijkt met de AirPods Pro 3, dan zijn de WF-1000XM6 de completere keuze, omdat ze bijna alles goed of beter doen dan de oortjes van Apple. Het enige waarop de AirPods echt beter scoren, is het draagcomfort en de grootte van de oplaadcase. Op alle andere vlakken is Sony de betere keuze, zeker voor Android-gebruikers.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro

Samsung is eigenlijk een groter audiomerk dan veel mensen misschien doorhebben. Het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft de laatste jaren veel gerenommeerde audiomerken overgenomen, zoals JBL, Bowers & Wilkins, AKG en Harman Kardon. Samsung heeft dus in ieder geval genoeg kennis in huis om degelijke draadloze oortjes te maken.

Die kennis zie je terug bij de Samsung Galaxy Buds 4 Pro. Het geluid van de oortjes klinkt helder. De bassen zijn vol, maar niet overdreven aanwezig, en de ruisonderdrukking is vergelijkbaar met die van de AirPods Pro. De oortjes geven gebalanceerd en gedetailleerd geluid.

Als je een Samsung-gebruiker bent, dan haal je het meeste uit de Galaxy Buds. Net als bij Apple zijn bepaalde functies alleen te gebruiken via een Samsung-toestel. Dan moet je vooral denken aan Galaxy AI-functies als realtime vertaling en stemcommando’s. Samsung ondersteunt Bluetooth 6.1 en hi-res audio op Galaxy-toestellen.

Als je de AirPods Pro 3 en de Samsung Galaxy Buds 4 Pro naast elkaar houdt, dan verschillen ze niet heel veel van elkaar. De batterijduur van de AirPods is bijvoorbeeld iets hoger. Je doet ongeveer acht uur met de AirPods en zes à zeven uur met de Galaxy Buds, maar de case van de Buds gaat weer 30 uur mee, terwijl de case van Apple ongeveer 24 uur meegaat.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds

Het woord ‘Quiet’ zit al in de naam en dat is precies waar Bose op inzet: stilte. De ANC op de Bose QuietComfort Ultra Earbuds is net zo goed als die op de WF-1000XM6 en beter dan die op de AirPods Pro 3. Reis je veel met de trein of het vliegtuig, dan zijn de QuietComfort Ultra Earbuds zeker aan te raden.

Samen met de Sony WF-1000XM6 zijn de QuietComfort Ultra Earbuds van Bose de duurste oortjes uit deze lijst. Het verschil met de goedkoopste oortjes uit deze lijst is bijna 150 euro, maar dat zijn de oortjes van Bose zeker waard.

Als je ze verder vergelijkt met de AirPods van Apple, dan klinken de oortjes van Bose krachtiger en warmer. De belkwaliteit is beter op de AirPods. De batterijduur van de oortjes is vergelijkbaar. Ook hier geldt dat dit een betere keuze is voor Android-gebruikers.

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Voor Apple-gebruikers leveren de AirPods Pro 3 wel een betere totaalervaring. Dit komt doordat de AirPods beter werken binnen het Apple-ecosysteem. Maakt je dit niet uit en zet je in op een goede luisterervaring en ANC, dan winnen de Bose QuietComfort Ultra Earbuds het.

Nothing Ear 3

De koning van de prijs-kwaliteitverhouding uit deze lijst zijn de Nothing Ear 3. Voor rond de 150 euro krijg je specificaties die premiumwaardig zijn. En natuurlijk zien ze er weer eigenzinnig uit, zoals we van Nothing gewend zijn.

De Nothing Ear 3 ondersteunt meerdere codecs, waaronder LDAC en LHDC. De oortjes hebben een stevige bas, zonder dat dit de hoge en middentonen overschaduwt. Erg indrukwekkend voor de prijs. Ook de ANC is dik in orde.

Ondanks de prijs moeten de Nothing Ear 3 wel hun meerdere erkennen in de bovengenoemde oortjes. Dit betekent niet dat het slechte oortjes zijn, maar dat de andere merken net iets meer uitblinken.

Als je ze vergelijkt met de AirPods Pro 3, dan wint Apple het op ANC, transparantie en geluidskwaliteit. Waar de Nothing Ear 3 meer in uitblinkt, zijn de prijs, de ondersteuning van hi-res codecs en, als je ervan houdt, het uiterlijk.

Conclusie: voor ieder wat wils

Wat de beste keuze is, hangt echt af van je smartphone en waarvoor je hem wilt gebruiken. Zoek je de meest complete ervaring voor Android in het algemeen, dan zijn de Sony WF-1000XM6 de beste aanbeveling. Ze combineren uitstekende audio, krachtige ANC en brede ondersteuning voor Android-functies.

Heb je een Samsung Galaxy-smartphone, dan bieden de Galaxy Buds 4 Pro de beste integratie met je toestel en de rest van het ecosysteem.Wil je zoveel mogelijk waar voor je geld, dan zijn de Nothing Ear 3 moeilijk te verslaan. Ze leveren verrassend veel premiumfuncties voor een aanzienlijk lagere prijs.

En voor reizigers of gebruikers die maximale rust zoeken, blijven de Bose QuietComfort Ultra Earbuds de maatstaf op het gebied van noise cancelling.

Wat deze vier modellen gemeen hebben, is dat ze beter aansluiten op Android dan de AirPods Pro zelf. Daardoor krijg je niet alleen vergelijkbare prestaties, maar vaak ook meer controle over instellingen, codecs en slimme functies. En dat is vaak precies wat Android-gebruikers waarderen.