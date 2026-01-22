Dit zijn de beste 11 inch tablets die je in 2026 kunt kopen

Met een scherm van 11 inch heb je lekker veel ruimte, maar stop je je tablet nog altijd gemakkelijk in je rugtas. Geen idee welke je moet nemen? Dit zijn de beste 11 inch tablets van dit moment.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste 11 inch tablets

Tablets heb je in veel soorten en maten. Kleintjes die je zelfs in bed makkelijk vasthoudt, zoals de Samsung Galaxy Tab A11, en hele grote die je vooral gebruikt om productief bezig te zijn. Denk aan de OnePlus Pad 3 en de Samsung Galaxy S11 Ultra.

Daartussen zit de populairste categorie: tablets met een scherm van ongeveer 11 inch. Voor veel mensen is dat de ideale tussenweg. Het scherm is groot genoeg om heerlijk op te kunnen Netflixen, maar niet zo groot dat je op de bank een lamme arm krijgt. In dit artikel zetten we de beste 11 inch tablets voor je op een rij. De prijzen lopen van laag naar hoog.

In het kort

Hieronder vind je een kort overzicht met de tablets die we aanraden. We vermelden ook direct de prijs en hun belangrijkste kenmerk. Wil je meer weten over een bepaalde tablet? Gebruik de inhoudsopgave hiernaast of scrol gewoon naar beneden.

#1 – Xiaomi Redmi Pad 2

Dit vinden we goed Vloeiend 90Hz-scherm

Vloeiend 90Hz-scherm Grote accu

Grote accu Modern ontwerp

Modern ontwerp Goed updatebeleid Dit vinden we minder goed Chip is niet zo snel

Chip is niet zo snel Goedkoopste versie heeft slechts 4GB werkgeheugen

Heb je geen razendsnelle chip nodig? Dan koop je voor weinig geld de Xiaomi Redmi Pad 2. Hij heeft een 11 inch-lcd-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz, waardoor beelden behoorlijk vloeiend ogen. Het ontwerp is modern en stevig door de metalen behuizing.

Dankzij de relatief grote accu van 9000 mAh kun je behoorlijk wat uurtjes vooruit met de Redmi Pad 2. Opladen kun je wel het beste ’s nachts doen, want dat gaat met maximaal 18 watt erg langzaam. Je hebt een uur of drie nodig om dit beestje volledig te vullen.

We zeiden het al: de chip in deze tablet, een Mediatek Helio G100 Ultra, is niet al te snel. Je kunt het apparaat dan ook alleen gebruiken voor simpele zaken als browsen, Netflixen en een potje Candy Crush. Wie serieuze werkzaamheden wil verrichten, kan beter naar een duurder model kijken.

Wel heel fijn: Xiaomi brengt vijf nieuwe versies van Android naar de Redmi Pad 2 en belooft zeven jaar beveiligingspatches uit te rollen. Dat is in deze prijsklasse uitstekend. Wie dat wil kan een losse stylus aanschaffen om (aan)tekeningen mee te maken op het scherm. Dat kan handig zijn in bijvoorbeeld de collegezaal.

De allergoedkoopste variant van deze tablet heeft slechts 4GB werkgeheugen. Dat is anno 2026 erg weinig. We raden je dan ook aan om het model met 8GB te kiezen. Daar zul je een stuk langer plezier van hebben.

#2 – Samsung Galaxy Tab A11 Plus

Dit vinden we goed Vlotte chip

Vlotte chip Beeldscherm met verversingsnelheid van 90Hz

Beeldscherm met verversingsnelheid van 90Hz Lange ondersteuning

Lange ondersteuning Ook verkrijgbaar met 5G-ondersteuning Dit vinden we minder goed Accu niet al te groot

Accu niet al te groot Bouwkwaliteit niet geweldig

De Samsung Galaxy Tab A11 Plus is iets duurder dan de Redmi hierboven, maar ook een behoorlijk stukje sneller. Hoewel de MediaTek Dimensity 7300 geen racepaard is, kun je er wel beter mee multitasken. Ook een simpel spelletje of lichte fotobewerking zal geen probleem zijn. Fijn is verder dat de goedkoopste versie 6GB werkgeheugen heeft in plaats van 4GB.

Het 11 inch-lcd-display heeft een verversingssnelheid van 90Hz en is vergelijkbaar met dat van de Redmi. Contrast en kleuren zijn minder mooi dan bij een oled-display, maar je kunt prima met dit scherm uit de voeten. Bovendien belooft Samsung maar liefst zeven jaar volledige ondersteuning (nieuwe versies van Android en beveiligingspatches), waarmee het updatebeleid nóg beter is.

Nadelen zijn er ook. Zo is de accu met 7040 mAh aan de krappe kant. Sterker nog, smartphones als de OnePlus 15 hebben een grotere batterij. Je kunt heus wel wat uurtjes vooruit met tablet, maar de Redmi Pad 2 zal beduidend langer meegaan. Met 25 watt laadt de Samsung wel iets sneller op.

Online zijn enkele klachten te lezen over de bouwkwaliteit van de Galaxy Tab A11 Plus. Hij zal niet uit elkaar vallen als je hem normaal gebruikt, maar dit is wel vooral een tablet voor op de bank. Dag in, dag uit mee rondzeulen lijkt ons geen goed idee. Het apparaat biedt ook geen ondersteuning voor een stylus.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

#3 – Xiaomi Pad 7

Dit vinden we goed Snelle chip

Snelle chip Vloeiend scherm met hoge resolutie

Vloeiend scherm met hoge resolutie Flinke accu die snel oplaadt

Flinke accu die snel oplaadt Stylus-ondersteuning Dit vinden we minder goed Updatebeleid ondergemiddeld

Updatebeleid ondergemiddeld Geen 5G-versie

Heb je nog een paar tientjes extra over voor je volgende tablet? Met de Xiaomi Pad 7 koop je een apparaat dat beduidend beter presteert. Dankzij de Snapdragon 7 Plus Gen 3-chip kun je prima gamen op de Pad 7 en ook wat lichte videobewerking is geen probleem. Met een optionele stylus maak je (aan)tekeningen op het scherm. Er is zelfs een toetsenbordcover beschikbaar, waarmee je hem omtovert in een klein laptopje.

Ook het 11,2 inch-scherm is prima. Het heeft een erg hoge resolutie van 3200 bij 2136 pixels en een verversingssnelheid van maar liefst 144Hz. Daardoor voelt de tablet botersoepel aan. De maximale helderheid van 800 nits is binnenshuis meer dan voldoende. Op je balkon is het mogelijk aan de lage kant als het zonnetje fel schijnt.

Xiaomi stopte een accu van 8850 mAh in de Pad 7, waarmee je flink wat uren vooruit kunt. Hij laadt met 45 watt ook vrij vlot op. Voor een volledige laadbeurt heb je iets meer dan anderhalf uur nodig.

Uit de doos draait de tablet op Android 15 met daaroverheen de HyperOS-schil van Xiaomi. Je krijgt vier grote updates van het besturingssysteem en zes jaar beveiligingspatches. Dat is helaas minder dan bij de Samsung Galaxy Tab A11 Plus en, gek genoeg, ook minder dan bij Xiaomi’s goedkopere Redmi Pad 2.

Een ander nadeel voor mensen die hun tablet onderweg gebruiken: er is geen 5G-versie. Als je in de trein wil internetten, zul je dus de hotspot-functie van je smartphone moeten gebruiken.

#4 – Samsung Galaxy Tab S11

Dit vinden we goed Razendsnelle chip

Razendsnelle chip Erg fel oled-scherm

Erg fel oled-scherm Dun en licht

Dun en licht Uitstekend updatebeleid Dit vinden we minder goed Geen antireflectielaag

Geen antireflectielaag Slechts 128GB opslag in het basismodel

Dus je wil het beste van het beste als op het 11 inch tablets aankomt? Dan heb je eigenlijk maar één keuze: de dunne en lichte Samsung Galaxy Tab S11. Het is de enige in dit lijstje met een oled-scherm, dat voor een superieur contrast zorgt en prachtige kleuren. Met een piekhelderheid van 1600 nits is het ook een erg fijn display voor het bekijken van hdr-films. De speakers klinken bovendien uitstekend.

Samsung levert standaard een S Pen mee, waarmee je (aan)tekeningen maakt op dat fraaie scherm. Deze stylus is ook erg handig als je foto’s of video’s wil bewerken. Dat kan perfect op de Tab S11, want dankzij de MediaTek Dimensity 9400-chip is deze tablet razendsnel. Dat maakt hem ook zeer geschikt voor gamers of voor mensen die gewoon geen zin hebben om te wachten.

Er zit een accu van 8400 mAh in deze tablet. Zoals je in onze review kunt lezen, levert dat een redelijke, maar niet spectaculaire accuduur op. Wie alleen browst of streamt kan makkelijk een dag vooruit, maar bij zwaardere taken zul je tussentijds moeten bijladen. Dat gaat met 45 watt gelukkig redelijk rap.

Uiteraard profiteert ook de Tab S11 van Samsungs uitstekende updatebeleid. Het apparaat draait uit de doos op Android 16 en wordt zeven jaar lang volledig ondersteund. Voor wie dat wil is er ook een 5G-versie beschikbaar met een eigen mobiele internetverbinding.

We vinden het wel jammer dat de S11 de antireflecterende coating van de Tab S11 Ultra moet missen. Ook is de 128GB opslag in de goedkoopste versie aan de karige kant.

Beste 11 inch tablets: conclusie

We zeiden het al: 11 inch tablets zijn voor veel mensen de perfecte middenweg tussen een vrij groot scherm en draagbaarheid. Wie gewoon lekker op de bank wil browsen heeft daarbij echt niet het beste van het beste nodig. Wie het extra geld kan missen, raden we wel aan om minimaal voor de Xiaomi Pad 7 te gaan. Voor 100 euro meer dan de echte budgetmodellen krijg je gewoon een veel fijnere ervaring.

Wil je toch een iets groter scherm én de beste prestaties? In onze uitgebreide tabletgids zetten we de topmodellen van dit moment op een rij.

Veelgestelde vragen