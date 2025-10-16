Beste draadloze oordopjes onder 50 euro: toppers in 2025

Je hoeft geen honderden euro’s uit te geven aan draadloze oordopjes. Ook met een kleiner budget zijn er genoeg opties met lekker geluid en een goede batterijduur. Dus heb jij nieuwe oordopjes nodig, dan vind je hier de beste draadloze oordopjes onder de 50 euro.

Bij Android Planet testen we voortdurend draadloze oordopjes en andere wearables. In deze koopgids vergelijken we de vier best geteste draadloze oortjes onder de 50 euro die je in 2025 kunt kopen. We geven je onze mening en vertellen wat goed is en beter kan. Natuurlijk verwijzen je ook naar de prijsvergelijker(s) voor de scherpste prijzen.

Laatste update: woensdag 15 oktober 2025

Beste draadloze oordopjes onder 50 euro in het kort

In onderstaand overzicht zie je direct welke vier draadloze oordopjes in deze lijst staan. Meer weten? Klik dan op de naam van de oortjes en spring naar de uitgebreide review.

Beste draadloze oordopjes onder 50 euro

Dit vinden we goed Goede ruisonderdrukking

Goede ruisonderdrukking Prima accuduur

Prima accuduur Snel opladen Dit vinden we minder goed Hi-res audio niet ondersteund

Hi-res audio niet ondersteund Kwaliteit van microfoon niet top

#1 – OnePlus Nord Buds 3 Pro

De OnePlus Nord Buds 3 Pro (laagste prijs: € 43,99) zijn de afgelopen tijd onder de 50 euro gezakt, waardoor ze sinds kort in deze lijst thuishoren.

De OnePlus Nord Buds 3 Pro zijn draadloze oordopjes met Bluetooth 5.4, multipoint (optie om oortjes met 2 apparaten tegelijk te verbinden), een uitstekende ruisonderdrukking en prima geluidskwaliteit. We zijn vooral onder de indruk van de noise cancelling, die een groot gedeelte van het omgevingsgeluid weet te blokkeren. Alleen windruis komt nog weleens door deze oortjes heen.

De OnePlus Nord Buds 3 Pro zijn stof- en spatwaterdicht (IP55-certificering), fijn dus als je tijdens lichte regen op de fiets zit. En sport je met deze oortjes in, dan hoef je je geen zorgen te maken over een beetje zweet. Daar kunnen ze tegen!

Over de maximale afspeeltijd van deze budgetlijn oordopjes van OnePlus hoef je je geen zorgen te maken. OnePlus belooft een accuduur van wel 12 uur. De oplaadcase heeft een accuduur van 44 uur. OnePlus stopt drie maten siliconen oortips in het doosje. Zo verbeter je het draagcomfort met de beste maat voor jouw oorgang.

Zoals gezegd haal je de OnePlus Nord Buds 3 in huis vanaf € 43,99.

#2 – Xiaomi Redmi Buds 5

Dit vinden we goed Stof- en spatwaterdicht

Stof- en spatwaterdicht Prima accuduur

Prima accuduur Muziek klinkt uitgebalanceerd Dit vinden we minder goed Soms problemen met de app

Soms problemen met de app Deksel van case is wat fragiel

We gaan verder met heel betaalbare draadloze oordopjes: de Xiaomi Redmi Buds 5. Die zijn momenteel te koop voor € 31,10. Maar wat krijg je voor dit geld?

Nou, verrassend veel. Zo bieden ze een zeer acceptabele luisterervaring met een sterke bas en over het algemeen een helder geluid. Deze oordopjes ondersteunen multipoint. Ook heb je met deze oordopjes actieve ruisonderdrukking. Met de Xiaomi Earbuds-app pas je dat aan, maar die app werkt helaas niet altijd even soepel.

Deze draadloze oordopjes hebben een IP54-certificering. Dit betekent dat ze spatwater- en stofdicht zijn. Regent het heel hard als je op de fiets zit? Doe ze dan wel uit, want helemaal waterdicht zijn de oordopjes niet.

Met een accuduur van zo´n tien uur zit het echt wel snor. Tel daar de capaciteit van het bijbehorende laaddoosje bij op en dan heb je in totaal ongeveer 40 uur afspeelplezier. Met vijf tot tien minuten laden kun je trouwens weer twee uur luisteren. Prestaties die voor oortjes in deze prijsklasse echt behoorlijk zijn.

Kortom: de Xiaomi Redmi Buds 5 (€ 31,10) zijn echt een goede deal als je met een laag budget toch een goede aankoop wil doen.

Weet wel dat je voor een slordige drie tientjes meer (momenteel: € 58,38, maar prijs kan schommelen) de Pro-versie van de Redmi Buds 5 in huis haalt. Verwacht bij de Redmi Buds 5 Pro oortjes die beter tegen water kunnen, beter klinken, een betere noise cancelling en een uitgebreidere EQ hebben. Verder laad je ze draadloos én sneller op.

#3 – Sony WF-C510

Dit vinden we goed Sony-geluidskwaliteit

Sony-geluidskwaliteit Compact en licht ontwerp

Compact en licht ontwerp Batterijduur van 11 uur (alleen oordopjes) Dit vinden we minder goed Geen actieve ruisonderdrukking

Geen actieve ruisonderdrukking Totale batterijduur van 22 uur is niet enorm lang

Sony staat sinds jaar en dag bekend als topper op audiogebied. En de ook de budgetoordopjes Sony WF-C510 (laagste prijs: € 41,68) zijn voorzien van de nodige kwaliteit. Je hebt de keuze uit zwarte en witte, maar kunt ook gaan voor de kleurrijke gele of blauwe uitvoering.

Verwacht uitstekende kwaliteit; de beste van alle oortjes in deze lijst. De compacte oortjes zitten vooral comfortabel als je een wat kleinere oorgang hebt. Maar met de meegeleverde rubberen opzetstukjes kun je kijken met welke maat ze voor jou het best aanvoelen.

Let op: deze oordopjes hebben geen actieve ruisonderdrukking. Wel maken ze gebruik van ‘Ambient Sound Mode’ om omgevingsgeluid te versterken. Zo krijg je toch nog belangrijke verkeersgeluiden mee terwijl je de oortjes in hebt. Dat is wel zo veilig. Ook bij deze oordopjes wordt multipoint ondersteund.

Net al de andere oordopjes in deze lijst kunnen deze Sony WF-C510-oortjes tegen spatwater uit elke richting. Maar ook bij lichte regen of zweet laat je de oortjes gerust in je oren. De certificering die de oortjes hebben gekregen is IPX4.

Naast de audiokwaliteit is ook de batterijduur indrukwekkend. Je haalt tot wel elf uur onafgebroken muziek luisteren. Wat wel tegenvalt, is dat je slechts 22 uur haalt in combinatie met de oplaadcase. Dat had iets langer gemogen. Voor een slordige veertig euro (huidige prijs: € 41,68) zijn de Sony WF-C510-oordopjes van jou. Daarmee heb je kwalitatief sterke draadloze oordopjes te pakken.

#4 – Huawei FreeBuds SE 2

Dit vinden we goed Prettige bediening met de vingers

Prettige bediening met de vingers Met tien minuten laden weer 3 uur vooruit

Met tien minuten laden weer 3 uur vooruit Oordopjes kwijt? Bel en vind ze terug Dit vinden we minder goed App niet te vinden in de Play Store

App niet te vinden in de Play Store Accuduur van 9 uur niet top

Om deze koopgids af te sluiten, een vierde merk oordopjes: Huawei. De Chinese techgigant heeft met de FreeBuds SE 2 prima oordopjes op de markt gezet voor de gebruiker met een kleinere portemonne. Vanaf € 34,- kun jij ze al kopen en ervan genieten.

Muziek klinkt prettig door deze oordopjes. Verwacht niks speciaals, maar wel een gebalanceerd geluid dat de gemiddelde luisteraar zal bevallen. Je hebt helaas geen actieve ruisonderdrukking met deze Huawei-oordopjes, dus in drukkere omgevingen zul je sneller andere geluiden horen en dus minder kunnen genieten van je muziek.

Met een IP54-certificering weet je zeker dat je spatwaterdichte en stofdichte oortjes in huis haalt. Helemaal waterdicht zijn ze niet, maar in deze prijsklasse kun je dat eigenlijk niet verwachten.

De maximale accuduur van negen uur is de minste van de oordopjes in deze koopgids, maar daar staat wel wat tegenover. Zo haal je tot wel 40 uur op een volle lading. Maar de snellaadfunctie is wat er echt bovenuit springt. Laad ze tien minuten op om weer drie uur te kunnen luisteren naar je favoriete muziek.

In de AI Life-app (die wat omslachtig te downloaden is) pas je allerlei instellingen aan en kun je aan de slag met de equalizer. Voor iedereen die bereid is om wat meer moeite te doen om die app te downloaden, zijn de Huawei FreeBuds SE 2 zeker te overwegen als je op zoek bent naar oordopjes onder de 50 euro.

Voor wie is deze beste draadloze oortjes onder 50 euro koopgids gemaakt?

We hebben deze koopgids met zorg samengesteld voor iedereen met een klein(er) budget op zoek naar draadloze oordopjes. Wanneer je op internet zoekt naar de beste draadloze oortjes van maximaal 50 euro, kom je al snel in een audio-oerwoud terecht. De keuze is reuze en je ziet daardoor door de bomen het bos niet meer.

Ook is het verleidelijk te shoppen bij aanbieders zoals AliExpress en de oordopjes uit China over te laten komen. En toegegeven: soms zitten daar verrassende producten tussen.

In deze koopgids hebben we een lijst van draadloze oordopjes samengesteld waarvan wij als Android Planet-redactie vinden dat ze de op dit moment beste draadloze oordopjes onder 50 euro zijn. En door bij een Nederlandse aanbieder te shoppen, weet je dat je kunt terugvallen op garantie en service.

Experts in draadloze oordopjes

Bij Android Planet testen we voortdurend draadloze oordopjes en andere wearables. Doordat we allerlei producten en modellen van vele fabrikanten in handen krijgen, weten we wat goed is en minder goed. Hierdoor weet jij snel bij welke producten je het meeste waar voor je geld krijgt.

Koopgidsen zoals deze stellen we om die reden dan ook met de grootst mogelijke zorg en aandacht samen. Naast onze eigen reviews kunnen lezers voor alle producten die op onze website staan een eigen (gebruikers)review plaatsen – zodat jij als lezer een nog vollediger beeld krijgt van het product.

Heb je vragen of opmerkingen? We horen graag van je! Laat een reactie achter via de reactiemogelijkheid onderaan het bericht.

Meer oordopjes vergelijken

Oor naar meer? Dan verwijzen we je graag naar onze andere draadloze oordopjes koopgidsen. Check ze hieronder:

Wil je liever een totaaloverzicht van alle merken en modellen draadloze oordopjes, dan kun je het best terecht op onze oordopjes hoofdpagina.

Draadloze oordopjes of koptelefoon?

Koptelefoons bieden over het algemeen een betere noise cancelling ervaring dan oordopjes, simpelweg door de vorm. Ook ervaren veel mensen een goede koptelefoon als comfortabelere optie, zeker voor lange luistersessies.

Twijfel je tussen het kopen van draadloze oordopjes of een koptelefoon? Bekijk dan onze koptelefoon koopgidsen.

