Beste draadloze oordopjes onder 50 euro: toppers in 2025

Je hoeft geen honderden euro’s uit te geven aan draadloze oordopjes. Ook met een kleiner budget zijn er genoeg opties met lekker geluid en een goede batterijduur. Dus heb jij nieuwe oordopjes nodig, dan vind je hier de beste draadloze oordopjes onder de 50 euro.
Bij Android Planet testen we voortdurend draadloze oordopjes en andere wearables. In deze koopgids vergelijken we de vier best geteste draadloze oortjes onder de 50 euro die je in 2025 kunt kopen. We geven je onze mening en vertellen wat goed is en beter kan. Natuurlijk verwijzen je ook naar de prijsvergelijker(s) voor de scherpste prijzen.
Laatste update: woensdag 15 oktober 2025
Beste draadloze oordopjes onder 50 euro in het kort
In onderstaand overzicht zie je direct welke vier draadloze oordopjes in deze lijst staan. Meer weten? Klik dan op de naam van de oortjes en spring naar de uitgebreide review.
|Model
|Prijs
|Belangrijkste kenmerk
|1. OnePlus Nord Buds 3 Pro
|€ 43,99
|Beste draadloze oordopjes uit deze koopgids
|2. Xiaomi Redmi Buds 5
|€ 31,10
|Draadloze oordopjes met de beste prijs-kwaliteitverhouding
|3. Sony WF-C510
|€ 41,68
|Draadloze oordopjes met de beste geluidskwaliteit
|4. Huawei FreeBuds SE 2
|€ 34,-
|Draadloze oordopjes die het snelst opladen
Beste draadloze oordopjes onder 50 euro
Dit vinden we goed
Dit vinden we minder goed
#1 – OnePlus Nord Buds 3 Pro
De OnePlus Nord Buds 3 Pro (laagste prijs: € 43,99) zijn de afgelopen tijd onder de 50 euro gezakt, waardoor ze sinds kort in deze lijst thuishoren.
De OnePlus Nord Buds 3 Pro zijn draadloze oordopjes met Bluetooth 5.4, multipoint (optie om oortjes met 2 apparaten tegelijk te verbinden), een uitstekende ruisonderdrukking en prima geluidskwaliteit. We zijn vooral onder de indruk van de noise cancelling, die een groot gedeelte van het omgevingsgeluid weet te blokkeren. Alleen windruis komt nog weleens door deze oortjes heen.
De OnePlus Nord Buds 3 Pro zijn stof- en spatwaterdicht (IP55-certificering), fijn dus als je tijdens lichte regen op de fiets zit. En sport je met deze oortjes in, dan hoef je je geen zorgen te maken over een beetje zweet. Daar kunnen ze tegen!
Over de maximale afspeeltijd van deze budgetlijn oordopjes van OnePlus hoef je je geen zorgen te maken. OnePlus belooft een accuduur van wel 12 uur. De oplaadcase heeft een accuduur van 44 uur. OnePlus stopt drie maten siliconen oortips in het doosje. Zo verbeter je het draagcomfort met de beste maat voor jouw oorgang.
Zoals gezegd haal je de OnePlus Nord Buds 3 in huis vanaf € 43,99.
OnePlus Nord Buds 3 Pro deals
#2 – Xiaomi Redmi Buds 5
Dit vinden we goed
Dit vinden we minder goed
We gaan verder met heel betaalbare draadloze oordopjes: de Xiaomi Redmi Buds 5. Die zijn momenteel te koop voor € 31,10. Maar wat krijg je voor dit geld?
Nou, verrassend veel. Zo bieden ze een zeer acceptabele luisterervaring met een sterke bas en over het algemeen een helder geluid. Deze oordopjes ondersteunen multipoint. Ook heb je met deze oordopjes actieve ruisonderdrukking. Met de Xiaomi Earbuds-app pas je dat aan, maar die app werkt helaas niet altijd even soepel.
Deze draadloze oordopjes hebben een IP54-certificering. Dit betekent dat ze spatwater- en stofdicht zijn. Regent het heel hard als je op de fiets zit? Doe ze dan wel uit, want helemaal waterdicht zijn de oordopjes niet.
Met een accuduur van zo´n tien uur zit het echt wel snor. Tel daar de capaciteit van het bijbehorende laaddoosje bij op en dan heb je in totaal ongeveer 40 uur afspeelplezier. Met vijf tot tien minuten laden kun je trouwens weer twee uur luisteren. Prestaties die voor oortjes in deze prijsklasse echt behoorlijk zijn.
Kortom: de Xiaomi Redmi Buds 5 (€ 31,10) zijn echt een goede deal als je met een laag budget toch een goede aankoop wil doen.
Weet wel dat je voor een slordige drie tientjes meer (momenteel: € 58,38, maar prijs kan schommelen) de Pro-versie van de Redmi Buds 5 in huis haalt. Verwacht bij de Redmi Buds 5 Pro oortjes die beter tegen water kunnen, beter klinken, een betere noise cancelling en een uitgebreidere EQ hebben. Verder laad je ze draadloos én sneller op.
Xiaomi Redmi Buds 5 deals
#3 – Sony WF-C510
Dit vinden we goed
Dit vinden we minder goed
Sony staat sinds jaar en dag bekend als topper op audiogebied. En de ook de budgetoordopjes Sony WF-C510 (laagste prijs: € 41,68) zijn voorzien van de nodige kwaliteit. Je hebt de keuze uit zwarte en witte, maar kunt ook gaan voor de kleurrijke gele of blauwe uitvoering.
Verwacht uitstekende kwaliteit; de beste van alle oortjes in deze lijst. De compacte oortjes zitten vooral comfortabel als je een wat kleinere oorgang hebt. Maar met de meegeleverde rubberen opzetstukjes kun je kijken met welke maat ze voor jou het best aanvoelen.
Let op: deze oordopjes hebben geen actieve ruisonderdrukking. Wel maken ze gebruik van ‘Ambient Sound Mode’ om omgevingsgeluid te versterken. Zo krijg je toch nog belangrijke verkeersgeluiden mee terwijl je de oortjes in hebt. Dat is wel zo veilig. Ook bij deze oordopjes wordt multipoint ondersteund.
Net al de andere oordopjes in deze lijst kunnen deze Sony WF-C510-oortjes tegen spatwater uit elke richting. Maar ook bij lichte regen of zweet laat je de oortjes gerust in je oren. De certificering die de oortjes hebben gekregen is IPX4.
Naast de audiokwaliteit is ook de batterijduur indrukwekkend. Je haalt tot wel elf uur onafgebroken muziek luisteren. Wat wel tegenvalt, is dat je slechts 22 uur haalt in combinatie met de oplaadcase. Dat had iets langer gemogen. Voor een slordige veertig euro (huidige prijs: € 41,68) zijn de Sony WF-C510-oordopjes van jou. Daarmee heb je kwalitatief sterke draadloze oordopjes te pakken.
Sony WF-C510 deals
#4 – Huawei FreeBuds SE 2
Dit vinden we goed
Dit vinden we minder goed
Om deze koopgids af te sluiten, een vierde merk oordopjes: Huawei. De Chinese techgigant heeft met de FreeBuds SE 2 prima oordopjes op de markt gezet voor de gebruiker met een kleinere portemonne. Vanaf € 34,- kun jij ze al kopen en ervan genieten.
Muziek klinkt prettig door deze oordopjes. Verwacht niks speciaals, maar wel een gebalanceerd geluid dat de gemiddelde luisteraar zal bevallen. Je hebt helaas geen actieve ruisonderdrukking met deze Huawei-oordopjes, dus in drukkere omgevingen zul je sneller andere geluiden horen en dus minder kunnen genieten van je muziek.
Met een IP54-certificering weet je zeker dat je spatwaterdichte en stofdichte oortjes in huis haalt. Helemaal waterdicht zijn ze niet, maar in deze prijsklasse kun je dat eigenlijk niet verwachten.
De maximale accuduur van negen uur is de minste van de oordopjes in deze koopgids, maar daar staat wel wat tegenover. Zo haal je tot wel 40 uur op een volle lading. Maar de snellaadfunctie is wat er echt bovenuit springt. Laad ze tien minuten op om weer drie uur te kunnen luisteren naar je favoriete muziek.
In de AI Life-app (die wat omslachtig te downloaden is) pas je allerlei instellingen aan en kun je aan de slag met de equalizer. Voor iedereen die bereid is om wat meer moeite te doen om die app te downloaden, zijn de Huawei FreeBuds SE 2 zeker te overwegen als je op zoek bent naar oordopjes onder de 50 euro.
Huawei Freebuds SE 2 deals
Voor wie is deze beste draadloze oortjes onder 50 euro koopgids gemaakt?
We hebben deze koopgids met zorg samengesteld voor iedereen met een klein(er) budget op zoek naar draadloze oordopjes. Wanneer je op internet zoekt naar de beste draadloze oortjes van maximaal 50 euro, kom je al snel in een audio-oerwoud terecht. De keuze is reuze en je ziet daardoor door de bomen het bos niet meer.
Ook is het verleidelijk te shoppen bij aanbieders zoals AliExpress en de oordopjes uit China over te laten komen. En toegegeven: soms zitten daar verrassende producten tussen.
In deze koopgids hebben we een lijst van draadloze oordopjes samengesteld waarvan wij als Android Planet-redactie vinden dat ze de op dit moment beste draadloze oordopjes onder 50 euro zijn. En door bij een Nederlandse aanbieder te shoppen, weet je dat je kunt terugvallen op garantie en service.
Experts in draadloze oordopjes
Bij Android Planet testen we voortdurend draadloze oordopjes en andere wearables. Doordat we allerlei producten en modellen van vele fabrikanten in handen krijgen, weten we wat goed is en minder goed. Hierdoor weet jij snel bij welke producten je het meeste waar voor je geld krijgt.
Koopgidsen zoals deze stellen we om die reden dan ook met de grootst mogelijke zorg en aandacht samen. Naast onze eigen reviews kunnen lezers voor alle producten die op onze website staan een eigen (gebruikers)review plaatsen – zodat jij als lezer een nog vollediger beeld krijgt van het product.
Heb je vragen of opmerkingen? We horen graag van je! Laat een reactie achter via de reactiemogelijkheid onderaan het bericht.
Veelgestelde vragen
Iedereen heeft een andere mening over de meest belangrijke aspecten van draadloze oordopjes. In onze koopgids lees je welke oordopjes waar in uitblinken en waar ze iets minder goed in zijn. Zo kun jij je eigen mening vormen en de oordopjes onder 50 euro kopen die het best bij jouw wensen passen.
De vier merken uit deze koopgids (OnePlus, Xiaomi, Sony en Huawei) maken allemaal zeer goede budget oordopjes. Ze hebben echter ook allemaal mindere punten, daar zijn we transparant over.
De beste uit onze lijst vinden we de OnePlus Nord Buds 3 Pro.
Bij duurdere draadloze oordopjes kun je meestal een stuk betere audiokwaliteit verwachten. Ook zijn opties als ruisonderdrukking (noise cancelling) meestal standaard (en ook effectiever) dan bij goedkopere oordopjes. Ook is de accuduur vaak wat beperkter bij budget oordopjes.
Een kwaliteitsverschil in materiaal merk je meestal ook bij wat duurdere modellen. Die ogen mooier en degelijker en zijn daarom soms ook beter bestand tegen stof en/of water. Maar we kunnen je geruststellen: alle oortjes uit onze lijst zijn van prima kwaliteit en bieden waar voor je geld.
Je kunt het zo duur maken als dat je zelf wilt. Ook voor maximaal 50 euro scoor je een zeer goed setje draadloze oordopjes. Check onze koopgids voor de beste oordopjes tot maximaal 50 euro.
De meest voordelige keuze in onze koopgids zijn de Xiaomi Redmi Buds 5 draadloze oordopjes. Maar let op: de prijzen van oordopjes willen nog weleens dalen, dus hou deze koopgids in de gaten voor alle actuele aanbiedingen.
Dat verschilt per merk en model, maar de oordopjes in deze lijst halen minimaal een batterijduur van 9 uur:
– Huawei FreeBuds SE 2 –> 9 uur (inclusief oplaadcase 40 uur)
– Xiaomi Redmi Buds 5 –> 10 uur (inclusief oplaadcase 40 uur)
– Sony WF-C510 –> 11 uur (inclusief oplaadcase 22 uur)
– OnePlus Nord Buds 3 Pro –> 12 uur (inclusief oplaadcase 44 uur)
Ja, zeker. Drie oordopjes uit deze koopgids hebben noise cancelling (ook wel ruisonderdrukking genoemd). Dat zijn de OnePlus Nord Buds 3 Pro, de Xiaomi Redmi Buds 5 en de Huawei FreeBuds SE 2.
Dat ligt eraan. Als je gaat sporten, zijn meerdere eigenschappen van oordopjes belangrijk.
Ten eerste wil je dat de oordopjes goed blijven zitten bij beweging en dat ze ook na meerdere uren nog comfortabel zitten. Ten tweede is het een must dat de oortjes tegen zweet kunnen. Ten derde wil je dat de accuduur lang genoeg zodat opladen tijdens een langere sportsessie niet nodig is.
Alle oortjes in onze koopgids voldoen volgens ons in meer of mindere mate aan bovenstaande eisen:
– Sony WF-C510 (lichte en comfortabele oortjes, goede accuduur, spatwaterdicht)
– OnePlus Nord Buds 3 Pro (water- en zweetbestendig, goede accuduur)
– Xiaomi Redmi Buds 5 (stabiele en comfortabele pasvorm, goede accuduur)
– Huawei FreeBuds SE 2 (spatwaterdicht, goede accuduur)