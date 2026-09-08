Dit zijn de beste goedkope Samsung-telefoons van 2026

Zoek je een Samsung-smartphone, maar wil je niet te veel betalen? We zetten vier interessante én betaalbare toestellen voor je op een rijtje. Lees gauw verder!

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De beste goedkope Samsung-telefoons

Dat een goede Android-telefoon niet de hoofdprijs hoeft te kosten, weten we natuurlijk al jaren. Je kan kiezen uit toestellen van allerlei merken, maar veel mensen willen ‘gewoon een Samsung’. Logisch als je al jaren een telefoon van de fabrikant hebt en geen zin hebt om over te stappen op een ander merk.

En eerlijk is eerlijk: de goedkopere smartphones van Samsung zijn degelijk en behoorlijk compleet. Ook krijgen ze jarenlang updates, wat ze extra interessant maakt. In dit artikel zetten we de vier beste, goedkope Samsungs op een rijtje. We gaan van goedkoop naar duur(der), dus laten we snel beginnen!

1. Samsung Galaxy A17

Het absolute instapmodel van Samsung van dit moment is de Galaxy A17. Met een prijs van € 162,99 hoef je niet diep in de buidel te tasten, terwijl je wel een redelijk compleet toestel krijgt. De Samsung A17 is vooral interessant voor de beginnende smartphonegebruiker.

Kijk je puur naar de specificaties, dan is de Galaxy A17 niet zo indrukwekkend. Zo ziet het scherm er door de inkeping een beetje ouderwets uit, is de processor niet de snelste en vallen de camera’s tegen. Voor een simpele foto op WhatsApp voldoet de telefoon echter.

Pluspunten heeft de Galaxy A17 overigens zeker ook. Zo is het updatebeleid van Samsung ronduit uitstekend, want zelfs deze goedkope A17 krijgt de komende zes jaar Android-updates en beveiligingspatches. Daarnaast is de accuduur dik in orde en ziet het toestel er best fraai uit.

→ Lees meer in de Samsung Galaxy A17 review

De Samsung Galaxy A17 (en de andere Samsungs in dit artikel) kun je als los toestel of met abonnement in huis halen. Het voordeel van een abonnement is dat de toestelkosten vaak lager zijn dan als je deze los koopt. Hieronder hebben wij het aanbod alvast voor je op een rijtje gezet, zodat je dit niet meer zelf hoeft uit te zoeken.

2. Samsung Galaxy A27

De Samsung Galaxy A27 is een beetje een vreemde eend in de bijt. Het toestel is duurder dan de A17 (€ 233,-), maar niet eens zoveel beter. Wel heeft het toestel een snellere processor voor betere prestaties en een vloeiender scherm. De telefoon is ook waterdichter dan de A17.

Daar houdt het eigenlijk wel op. De camera’s zijn niet merkbaar beter en de accuduur is vergelijkbaar. Daarom is de Galaxy A27 niet de beste keuze in het budgetsegment, zeker omdat de Galaxy A37 voor een paar euro’s meer véél meer weet te bieden.

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3. Samsung Galaxy A37

De Samsung Galaxy A37 lanceerde met een adviesprijs van 429 euro, maar is in rap tempo enorm in prijs gezakt. Je haalt de smartphone nu voor € 252,- in huis en dat is een mooie prijs voor het toestel. We vinden de Samsung Galaxy A37 in dit prijssegment één van de betere opties, ook als je ‘m vergelijkt met telefoons van andere merken.

De Galaxy A37 heeft redelijk snelle hardware, een lekker fel scherm, betere camera’s en hij laadt sneller op dan de meeste andere Samsungs in dit overzicht. De mooiste foto’s maak je met de 50 megapixel-hoofdcamera, maar je krijgt ook een 8 megapixel-groothoeklens voor ‘uitgezoomde’ foto’s. Dat is altijd een handige functie om te hebben.

Het toestel krijgt de komende zes jaar Android-updates en beveiligingspatches en kun je dus nog een hele tijd veilig blijven gebruiken.

→ Lees meer in de Samsung Galaxy A37 review

4. Samsung Galaxy A57

De Samsung Galaxy A57 is met een prijs van € 323,- duurder de andere toestellen uit dit overzicht, maar wel een erg complete smartphone. Het is de populairste middenklasser van Samsung en de opvolger van de A56, die ook veel is verkocht.

De Samsung Galaxy A57 heeft een luxe design en valt vooral op door de dunne behuizing. Met een dikte van 6,9 millimeter is het toestel een stuk slanker en hij is bovendien lekker licht. Ideaal voor als je wel een groot scherm wil, maar een zware telefoon niet fijn vindt.

Verder is de A57 lekker vlot, heeft ‘ie een mooi scherm met dunne randen, prima camera’s en het fijne updatebeleid van Samsung. Opladen gaat redelijk snel, maar de accuduur valt dan wel iets tegen. De gemiddelde gebruiker zal daar echter weinig van merken.

→ Lees meer in de Samsung Galaxy A57 review