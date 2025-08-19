Dit zijn de beste goedkope tablets die we aanraden

Ben jij op zoek naar de beste tablet, maar heb je niet zo’n groot budget? Het vinden van een goede en goedkope tablet kan vaak een uitdaging zijn. In deze koopgids lees je welke tablets wij aanraden als je niet veel te besteden hebt en waar je ze koopt.

De beste goedkope tablets

In deze koopgids zetten we een aantal goede Android-tablets voor je op een rijtje die niet de wereld kosten. Denk hierbij aan prijzen van rond 300 euro. Iedere tablet heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. We hebben daarom de tablets niet gerangschikt van beste naar slechtste, maar houden een willekeurige volgorde aan.

Laatste update: dinsdag 19 augustus 2025

Beste goedkope tablets in het kort

Geen tijd of zin om de hele koopgids door te lezen? Dat begrijpen wij. Onderstaande lijst is een opsomming van de goedkope tablets die wij je aanraden. Meer weten over de tablets? Scroll verder of gebruik de bovenstaande inhoudsopgave.

Beste goedkope tablets gedetailleerd

#1 – Oppo Pad SE

Dit vinden we goed Enorme batterij

Enorme batterij Lange softwareondersteuning Dit vinden we minder goed Lcd-scherm, in plaats van amoled

Lcd-scherm, in plaats van amoled Chip is niet razendsnel

Chip is niet razendsnel Geen vingerafdrukscanner

Met een adviesprijs van 269 euro, verwachten we doorgaans geen premium behuizing. Toch is de Pad SE van Oppo fraai en degelijk ontworpen. Hij heeft een stevige metalen behuizing en een lcd-scherm van 11 inch. Hij heeft 90Hz voor soepele beelden en de resolutie van 1920 bij 1200 is top voor het kijken van films en andere alledaagse taken.

De chip in de Oppo Pad SE is geen snelheidsmonster, maar werkt tijdens simpele taken lekker vlot. Zo kun je prima multitasken in je browser of simpele games spelen. Met 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte komt je ook niet snel tekort.

De Oppo heeft twee camera’s aan boord: een selfiecamera en een achtercamera van beide 5 megapixel. Hiermee maak je prima plaatjes, maar verwacht niet de hoogste kwaliteit. Ook kun je de tablet ontgrendelen met gezichtsherkenning. Een vingerafdrukscanner ontbreekt helaas.

Met een batterij van 9340 mAh gaat de tablet dagen mee op een lading. Gebruik je het apparaat de hele dag door, dan hoef je ‘m waarschijnlijk pas na twee dagen aan het stroom te leggen. Kijk je af en toe een filmpje en browse je wat, dan gaat de Pad SE veel langer mee. Hij laadt met 33 watt op, maar je moet wel zelf een passende oplader aanschaffen.

De Oppo Pad SE draait uit de doos op Android 15, de nieuwste software van het moment. Met Oppo’s eigen ColorOS-schil krijg je toegang tot handige extra’s, zoals een dock met slimme functies. De tablet krijgt zes jaar aan updates mee, wat betekent dat je hem tot 2031 beschermd kunt gebruiken. Ook wordt ‘ie tot en met Android 19 geüpdatet.

De Oppo Pad SE heeft een adviesprijs van 269 euro. Mogelijk is de prijs al iets gedaald. Je vindt de beste aanbiedingen in de Android Planet-prijsvergelijker, dus neem daar zeker een kijkje als je geïnteresseerd bent in de Oppo Pad SE.

#2 – Xiaomi Pad 7

Dit vinden we goed Vlotte chip

Vlotte chip Grote batterij laadt snel op

Grote batterij laadt snel op Scherm met 144Hz voor soepele beelden Dit vinden we minder goed Een lcd-scherm

Een lcd-scherm Geen hoofdtelefoonaansluiting

De Xiaomi Pad 7 lijkt enorm op Xiaomi’s duurdere smartphones. De matte aluminium behuizing oogt strak en voelt degelijk aan. Het lcd-scherm heeft een grootte van 11,2 inch en kan tot 144Hz tonen. Daarmee ogen beelden extra soepel tijdens het gamen en browsen op internet.

Met de Snapdragon 7 Plus Gen 3 aan boord, is de Pad 7 lekker vlot. Alledaagse taken kan ‘ie makkelijk aan en ook zwaardere games zijn geen partij voor de tablet. Er is ook 8GB aan werkgeheugen aan boord, wat handig is voor multitasking. Met de 128GB aan opslagruimte sla je lekker veel games en bestanden op.

Achterop de Pad 7 vind je een flink camera-eiland. Hierin zit een 13 megapixel-camera verwerkt die prima plaatjes schiet. Ook de selfiecamera van 8 megapixel doet wat ‘ie moet doen, waaronder het ontgrendelen van de tablet. Er is ook een vingerafdrukscanner aan boord. De batterij van 8850 mAh gaat overigens ook makkelijk meerdere dagen mee op een lading en laadt vlot op met 45 watt.

Start je jouw nieuwe Xiaomi Pad 7 op, dan draait meteen op Android 15. Tof, want Xiaomi’s HyperOS-schil is kleurrijk, snel en overzichtelijk. De fabrikant geeft de tablet vervolgens nog vier grote Android-versies, dus tot en met Android 19. Tot aan 2028 wordt de beveiliging ook bijgespijkerd met updates.

De Pad 7 heeft een adviesprijs van 399,99 euro, maar is onderhand al flink in prijs gedaald. Zie jij de Xiaomi Pad 7 wel zitten? Check hem dan zeker even via de prijsvergelijker!

#3 – OnePlus Pad Go

Dit vinden we goed Hoge resolutie

Hoge resolutie Fijne software Dit vinden we minder goed Chip is niet zo vlot

Chip is niet zo vlot Camera’s zijn matig

De Pad Go is overduidelijk een tablet van OnePlus. Hij heeft hetzelfde ontwerp als de originele OnePlus Pad en voelt minstens zo premium aan. Aan de voorkant vind je een scherm van 11,4 inch, met een hoge resolutie van 2408 bij 1720 pixels. Met een ververssnelheid van 90Hz zien beelden er netjes uit.

De Pad Go wordt aangedreven door de Helio G99. Die chip is prima voor alledaags gebruik, maar kan zeker haperen als je hem zwaardere taken voorschotelt. Grafisch intense games kun je dus beter overslaan, al is ‘ie prima voor het kijken van films en series en voor het browsen op het internet. De 8GB RAM en 256GB opslagruimte is ruim voldoende.

Van de camera’s hoef je niet veel te verwachten. Zowel de voor- als achtercamera hebben een resolutie van 8 megapixel en maken gemiddelde kiekjes. Voor een videobelletje is het echter wel voldoende. Met een batterij van 8000 mAh kan de Pad Go prima een paar dagen door, afhankelijk van je gebruik.

Toen de OnePlus Pad Go uitkwam, draaide hij op Android 13. Hij krijgt nog de update naar Android 14, maar dat is gelijk de laatste Android-versie die hij krijgt. Wel wordt de tablet voorzien van beveiligingsupdates tot en met 2027. Met een prijs net boven de 200 euro, is het een prima budget tablet. Hieronder vind je de laagste prijs.

#4 – Samsung Galaxy Tab A9 Plus

Dit vinden we goed Betaalbaar

Betaalbaar Vlotte chip

Vlotte chip 90Hz-scherm Dit vinden we minder goed Niet snel genoeg voor zware games

De betaalbare Samsung Galaxy Tab A9 Plus kan ook niet in dit lijstje met beste goedkope tablets ontbreken. Hij heeft een 11 inch-lcd-scherm met een hoge resolutie. Breid de tablet uit met een toetsenbord en je hebt een simpele laptop in handen. Hij heeft een vloeiender beeld gekregen dan zijn voorganger had. De ververssnelheid ligt namelijk op 90Hz, terwijl dat bij de Tab A8 nog op 60Hz ligt.

Onder de motorkap ligt een Snapdragon 695-chip die ervoor zorgt dat alle taken die je de tablet geeft soepel verlopen. Zware 3D-games zijn echter helaas net een stapje te ver. Daarvoor zal je een duurdere tablet moeten aanschaffen. Standaard taken zoals een serie streamen en de meeste andere spellen gaan prima.

Verder is de tablet voorzien van een 7040 mAh-accu. Daarmee kan je een poosje vooruit, maar is niet overdreven groot. Opladen gaat met 15 Watt en een lader moet je zelf verzorgen. Die zit namelijk niet in de doos. De Tab A9 Plus draait op Android 13 met Samsung’s eigen One UI-schil.

De tablet is uitgerust met op zijn minst 4GB RAM en 64GB opslagruimte die momenteel € 148,99 kost, maar er is ook een duurdere variant met 8GB RAM en 128GB aan geheugen. Wil je de tablet buitenshuis gebruiken zonder verbinding te moeten maken met wifi, dan is er ook een model met 5G. Je hebt de keuze uit grafiet, zilver en blauw.

#5 – Samsung Galaxy Tab A9

Dit vinden we goed Goedkoop

Goedkoop Stereospeakers

Stereospeakers Laag gewicht Dit vinden we minder goed Niet erg snel

Door zijn scherm van 8,7 inch is de Samsung Galaxy Tab A9 één van de kleinste tablets die momenteel te verkrijgen zijn. Het beeld is helaas niet heel soepel, want pixels verversen maar 60 keer per seconde. Daardoor is deze Samsung-tablet het meest geschikt als je op zoek bent naar een simpele tablet voor op de bank.

Dat blijkt ook uit de processor die door Samsung gebruikt is. Het gaat om een MediaTek Helio G99-chip en die is niet erg snel. Wat browsen, streamen en simpele spelletjes gaan prima. Zware games kan het apparaatje echter niet aan.

De accu is niet bijster groot: 5100mAh. Toch zal je met het simpele gebruik flink wat aantal uurtjes vooruit kunnen. Als je van plan bent hier en daar de tablet als laptop in te zetten, dan is het verstandig om te kiezen voor de Tab A9 Plus. Daarvoor verkoopt Samsung een aparte hoes met toetsenbord. Bovendien is het scherm van dit reguliere model net wat te klein om fatsoenlijk op te kunnen werken.

Voor dit alles betaal je dan natuurlijk ook niet de hoofdprijs. De adviesprijs van het model ligt op 179 euro, maar is momenteel te verkrijgen voor € 99,-. Je krijgt daarvoor 4GB RAM met 64GB opslag. Ook is er een duurdere variant met 8GB RAM en 128GB geheugen. Wil je overal toegang tot internet, dan kies je voor de 5G-versie, die wat prijziger is.

#6 – Lenovo Idea Tab Pro

Dit vinden we goed Flinke batterij gaat dagen mee

Flinke batterij gaat dagen mee Groot scherm met hoge ververssnelheid

Groot scherm met hoge ververssnelheid Ondersteuning voor stylus Dit vinden we minder goed Camera’s zijn niet van hoge kwaliteit

Camera’s zijn niet van hoge kwaliteit Software-ondersteuning is niet zo lang als concurrentie

Met de Lenovo Idea Tab Pro haal je een tablet in huis met een dunne behuizing, die degelijk aanvoelt. Hij is gemaakt van metaal en komt met een scherm van 12,7 inch. Dat is relatief groot, dus ideaal voor het kijken van films en series. Het scherm ondersteunt daarnaast tot 144Hz, wat zorgt voor soepele animaties en overgangen tijdens het gebruiken van de tablet.

Met een Dimensity 8300-chip aan boord is de tablet lekker vlot. Zo kun je de meeste apps draaien zonder haperingen en zelfs gamen. Met 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte kan de tablet probleemloos multitasken en sla je lekker veel bestanden op.

Met twee camera’s aan boord schiet je snel plaatjes als het nodig is. Verwacht echter geen prachtplaatjes van de 13 megapixel-achtercamera of de 8 megapixel-selfiecamera. Met een batterij van 10200mAh gaat de tablet dagen mee op een lading. Zeker als je hem weinig gebruikt kan ‘ie nog langer mee. Laden gaat vlot met 45 watt.

De Lenovo Idea Tab Pro verscheen in de winkels met Android 14, een oudere versie van het besturingssysteem. De fabrikant belooft hem te voorzien van twee grote updates, naar Android 15 en Android 16. Daarnaast wordt ‘ie tot en met maart 2029 voorzien van beveiligingsupdates.

De Lenovo Idea Tab Pro heeft een adviesprijs van 449 euro, maar is onderhand al flink in prijs gedaald. Bij de meeste webwinkels krijg je er zelfs een gratis stylus bij om digitaal te schetsen en aantekeningen te maken. Bekijk hem bij webshops via de links hieronder.

#7 – Xiaomi Redmi Pad SE

Dit vinden we goed Groot scherm

Groot scherm Ververssnelheid van 90Hz

Ververssnelheid van 90Hz Stevige behuizing van aluminium Dit vinden we minder goed Geen vingerafdrukscanner

Xiaomi heeft een nieuwe betaalbare tablet uitgebracht en het is de Redmi Pad SE. Hij heeft een adviesprijs van 199 euro, maar door de behuizing doet hij toch wat luxer aan. Bovendien voelt de aluminium-behuizing stevig aan.

Vooral het scherm van de Redmi Pad SE zorgt ervoor dat we niet om het apparaat heen kunnen als we de beste goedkope tablets bespreken. Het display is 11 inch groot en daardoor erg geschikt om films en series op te kijken, en af en toe een spelletje te spelen. De resolutie is vrij gangbaar voor deze prijsklasse, maar beelden flitsen soepel over je scherm dankzij de 90Hz-ververssnelheid.

Dan de binnenkant van de Redmi Pad SE. Daar vinden we de Snapdragon 680-chip. Die is snel genoeg voor alledaagse taken en simpele spelletjes. Voor zware taken is een budgettablet zoals de Redmi Pad SE niet geschikt. Dan is het een beter idee voor een wat duurder exemplaar te gaan. Ook heeft het apparaat 4GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte.

De Redmi Pad SE draait uit de doos op Android 13 met daaroverheen de MIUI Pad 14-schil. Dit is software die speciaal is geoptimaliseerd voor het grotere scherm van de tablet. Tot slot beschikt het apparaat over Dolby Atmos-speakers, een 8 megapixel-camera achterop, 5 megapixel-frontcamera en 8000 mAh-batterij. Een vingerafdrukscanner ontbreekt echter.

Beste goedkope tablets: conclusie

Ook voor een subjectieve habbekrats zijn er goede Android-tablets te vinden die alles doen wat je van ze vraagt. Natuurlijk lever je in op bepaalde aspecten, zoals de prestaties en camerakwaliteit. Enkele goede redenen om een goedkope tablet te shoppen zijn:

Je wil voor weinig geld een vlotte tablet

Je kinderen gaan de tablet veel gebruiken en de kans is aanwezig dat hij kerstmis niet haalt

De tablet ga je enkel gebruiken voor browsen, social media en multimedia

Ben je geen diehard gamer of multitasker, dan voldoen de tablets in deze koopgids waarschijnlijk prima. Voor de gebruiker die net iets meer verlangt, hebben we gelukkig ook een tablet-koopgids waar we puur kijken naar kwaliteit. Daar hebben we een totaaloverzicht voor je klaarstaan van alle (populaire) merken en de beste tablets.

Veelgestelde vragen over goedkope tablets

Hoelang gaat een tablet mee? Afhankelijk van je gebruik gaat een tablet langer mee of niet. Wie hem dagelijks meeneemt naar school of werk, krijgt sneller gebruikssporen dan wanneer hij thuis voornamelijk in de kast ligt. Het is ook belangrijk om te kijken tot wanneer een tablet ondersteund wordt met software-updates. Zo blijven je gegevens goed beveiligd. Wat is het verschil tussen een Windows tablet en een Android tablet? Het verschil tussen een Windows tablet en een Android tablet zit hem in het besturingssysteem. Windows is oorspronkelijk voor laptops en computers ontwikkeld, waar Android gemaakt is om te gebruiken met touchscreen op tablets en smartphones. Hoeveel GB heb je nodig op een tablet? De meeste Android tablets worden geleverd met 128GB aan opslagruimte en sommige met 256GB of meer. Afhankelijk van hoeveel apps, games, foto’s en andere documenten lokaal opslaat heb je meer of minder opslagruimte nodig. Wat is de goedkoopste Samsung tablet? De goedkoopste moderne Samsung tablet is de Galaxy Tab A9. Die staat ook in deze lijst. Hij heeft een adviesprijs van 179 euro, maar is onderhand voor € 99,- verkrijgbaar.