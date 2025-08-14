Beste noise-cancelling koptelefoons voor tijdens het studeren

Het nieuwe studiejaar staat alweer voor de deur! In lawaaiige omgevingen kan het lastig zijn om je te concentreren, maar gelukkig is er een oplossing. In dit artikel zetten we beste noise-cancelling koptelefoons op een rij.

Beste noise-cancelling koptelefoons

Bibliotheken horen stil te zijn, maar het is gemakkelijk om afgeleid te raken door medestudenten die kuchen of opstaan om naar de wc te lopen. En in een studentenhuis komt het regelmatig voor dat sommige mensen moeten blokken terwijl anderen liever een biertje drinken. Gelukkig zijn er noise-cancelling koptelefoons waarmee je je af kunt sluiten van de buitenwereld.

Welke je moet nemen, hangt erg af van je wensen en budget. Daarom zetten we de beste noise-cancelling koptelefoons voor je op een rij in verschillende prijsklassen.

Sony WH-1000XM6

De WH-1000XM6 is Sony’s beste en meest recente koptelefoon. In tegenstelling tot zijn voorganger kun je hem gewoon weer opvouwen, zodat hij gemakkelijk in je rugtas past. Daarnaast heeft Sony de geluidskwaliteit verder verbeterd en, belangrijk voor dit artikel, is ook de noise-cancelling nog effectiever dan voorheen dankzij 12(!) microfoons. Ook erg handig: je kunt deze koptelefoon opladen tijdens het luisteren. Zo zit je nooit meer zonder muziek.

Nadelen heeft de Sony WH-1000XM6 helaas ook. Hij lijkt iets eerder te slijten dan vorige modellen in deze reeks en de prijs is bepaald niet mals. Je kunt overigens ook kijken naar de WH-1000XM4. Die kost grofweg de helft, heeft ook goede ruisonderdrukking en klinkt eveneens prima. Wie de crème de la koptelefoon-crème wil, moet echter bij de XM6 zijn.



Bose QuietComfort Ultra

Bose is misschien wel Sony’s belangrijkste concurrent. Omdat de Bose QuietComfort Ultra inmiddels iets ouder is, haal je hem voor een duidelijk lagere prijs in huis. Daarvoor krijg je een zeer fraai afgewerkt product dat er wat ons betreft mooier uitziet dan de Sony. Ook de actieve ruisonderdrukking is van wereldklasse, zodat je ongestoord kunt studeren. Je kiest uit Quiet Mode, Aware Mode en Immersion Mode, die geluid in meer of mindere mate blokkeren.

Met een accuduur van 24 uur gaat deze Bose minder lang mee dan de Sony hierboven (30 uur), maar dat is alsnog genoeg voor zelfs de langste dagen. Met de Bose-app pas je het geluid bovendien volledig aan jouw wensen aan. De QuietComfort Ultra is een zeer stijlvol studiemaatje.



Sennheiser Momentum 4 Wireless

Als je iets minder te besteden hebt, vinden we de Sennheiser Momentum 4 Wireless een uitstekende opties. Voor minder dan 200 euro krijg je een hoofdtelefoon met goed geluid en prima ruisonderdrukking, die alleen moeite heeft om de allerlaagste tonen van bijvoorbeeld een bus weg te filteren. Het gekakel van medestudenten wordt echter zeer effectief tegengehouden, zodat jij je helemaal op je tentamens kunt richten.

Een groot pluspunt van de Momentum 4 Wireless is de accuduur. Die bedraagt namelijk maximaal 60 uur, waarmee hij zijn veel duurdere conculega’s hierboven het nakijken geeft. Je kunt dagen blokken zonder hem op te hoeven laden. Een nadeel is dat je deze koptelefoon niet op kunt vouwen. Hij neemt dus meer plaats in dan de Sony en Bose, waarmee dat wel kan.



Sony WH-CH720N

Heb je een krap budget, maar wil je toch een koptelefoon met noise-cancelling? Dan sturen we je weer terug naar het merk waarmee we begonnen. De Sony WH-CH720N is een prima keuze voor wie minder dan 100 euro te besteden heeft. Uiteraard dien je je verwachtingen wel bij te stellen. De ruisonderdrukking filtert een flink deel van het omgevingsgeluid weg, maar is niet zo goed als bij duurdere hoofdtelefoons.

Datzelfde geldt voor het geluid en de bouwkwaliteit, maar toch is het opmerkelijk hoeveel waar je voor je geld krijgt. De WH-CH720 kun je bijvoorbeeld aan twee apparaten tegelijk koppelen, waardoor je makkelijk switcht tussen je laptop en smartphone. En met een accuduur van 35 uur gaat hij zelfs langer mee dan de dure WH-1000XM6.