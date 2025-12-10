Dit zijn de beste Samsung smartwatches in 2025

Heb jij je zinnen gezet op een smartwatch van Samsung? Snappen we, want het Zuid-Koreaanse merk staat bekend om zijn sterke smartwatches. We bespreken de beste in 2025 met voor ieder budget wat wils.

De beste smartwatches van Samsung

Smartwatches van Samsung zijn er in allerlei soorten en maten. Welke past het best bij jouw situatie? Dat lees je in deze koopgids. Natuurlijk verwijzen we je ook weer naar de scherpste aanbiedingen via onze prijsvergelijkers.

De Samsung smartwatches staan in willekeurige volgorde. Benieuwd naar de reviews en uitgebreide specificaties? Klik hieronder op de smartwatches of scrol lekker verder.

De beste Samsung smartwatches in 2025

#1 – Samsung Galaxy Watch 8

Dit vinden we goed Modern design

Modern design Software fijn in gebruik

Software fijn in gebruik Comfortabel Dit vinden we minder goed Accuduur van slechts twee dagen

Accuduur van slechts twee dagen Gemiddelde hardware

In juli van 2025 kondigde Samsung zijn achtste generatie smartwatches aan. De Watch 8 is het reguliere model (verkrijgbaar in twee formaten: 40 millimeter en 44 millimeter) en zijn luxere broer, de Watch 8 Classic, nemen we straks nog onder de loep.

Het ontwerp van de Watch 8 is anders dan bij de Watch 7. Zo is het scherm licht gegroeid bij het 40 millimeter-model: dit meet nu 1,34 inch. Ook de dikte verschilt bij beide versies van de smartwatch: 8,6 millimeter in plaats van 9,7 millimeter. Wederom zit er saffierglas over het scherm heen om te beschermen tegen krasjes en deuken.

De Watch 8 heeft net als z’n voorganger (en grote broer Watch 8 Classic) een Exynos W1000-chip aan boord. Die is volgens Samsung drie keer zo snel als de processor in de Watch 6. Jammer dat er geen echte verbetering op chip-gebied is, maar gelukkig kun je behoorlijk snelle prestaties verwachten. Voldoende voor de gemiddelde gebruiker.

Deze Samsung is standaard voorzien van Wear OS 6 (het besturingssysteem van Google). Hierdoor kun je veel apps uit de Play Store downloaden. Je koppelt het horloge gemakkelijk met je smartphone via de overzichtelijke Galaxy Wearable-app.

Zowel bij de 40 millimeter- als de 44 millimeter-variant is de accu groter dan bij de Watch 7-versies. Voor de kleinere uitvoering krijg je een accu van 325 mAh, bij de grotere een 435 mAh-batterij. Beide smartwatches zijn met maximaal 10 watt op te laden, net als bij de vorige generatie.

#2 – Samsung Galaxy Watch 8 Classic

Dit vinden we goed Design met draaibare rand

Design met draaibare rand Fijne software

Fijne software Comfortabel Dit vinden we minder goed Zelfde chip als voorganger

Zelfde chip als voorganger Accuduur een à twee dagen

Het design van de Samsung Galaxy Watch 8 Classic is wat spannender dan van zijn kleine broer. Samsung noemt dit het ‘kussenontwerp’, refererend aan het ronde scherm met vierkantere behuizing. De terugkeer van de fysieke draairing is daarnaast erg welkom. Hiermee navigeer je soepel door menu’s.

Het scherm van de Classic meet 1,34 inch, evenveel als de gewone Watch 8. Qua gewicht (64 gram tegenover 30 gram) merk je dat je met een duurder, meer premium model te maken hebt. Toch is het horloge nog steeds erg comfortabel om te dragen. Het siliconen bandje – dat van een afstandje net leer lijkt – draagt daar zeker aan bij.

De Watch 8 Classic heeft 2 gigabyte aan werkgeheugen en maar liefst 64 gigabyte aan opslagruimte, het meeste van alle smartwatches uit deze koopgids. Zoals gezegd zit er geen nieuwe generatie processor in dit slimme klokje. Dit betekent niet dat-ie langzaam is. Ook de Classic-versie van de Watch 8 voelt vlot aan en levert vloeiende prestaties.

De Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic zijn de eerste smartwatches van Samsung die standaard op Wear OS 6 draaien. Daar legt Samsung zijn verbeterde One UI 8 Watch-software overheen. Zo kun je nu meerdere widgets op één tegel kwijt. Gemini is nu ook aanwezig op de Galaxy Watch 8 Classic. Gebruik de AI bijvoorbeeld om een workout te starten met een spraakcommando of check algemene info via Gemini.

De Watch 8 Classic heeft een accu-capaciteit van 445 mAh, een flinke upgrade als je dat vergelijkt met de 325 mAh van de standaard Watch 8. Doorgaans kun je daar zeker een volle dag mee vooruit. Twee dagen als je alleen je meldingen, bewegingen, hartslag en slaapkwaliteit checkt. Dat is voor de gemiddelde gebruiker voldoende.

Net als de voorgangers krijgen de Galaxy Watch 8 en de Classic vier jaar lang upgrades, waardoor ze tot en met 2029 worden bijgewerkt met de nieuwste features. Je hebt opnieuw twee formaten om uit te kiezen: 40 en 44 millimeter. Neem een kijkje bij de scherpste aanbiedingen.

#3 – Samsung Galaxy Watch 7

Dit vinden we goed Fijne, complete smartwatch

Fijne, complete smartwatch Vlotte chip

Vlotte chip Inmiddels goed geprijsd Dit vinden we minder goed Weinig vernieuwend

Weinig vernieuwend Accuduur niet super

De Samsung Galaxy Watch 7 is niet Samsungs nieuwste smartwatch, want zijn hierboven besproken opvolgers (Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic) zijn later uitgekomen. Toch staat de Watch 7 in ons lijstje vanwege zijn flink gedaalde prijskaartje.

De waarheid mag gezegd worden: de Samsung Galaxy Watch 7 ziet er precies hetzelfde uit als z’n voorganger. Maar waarom zou je deze strak vormgegeven smartwatch een andere look geven? Afhankelijk van welke versie je kiest, krijg je een schermpje van 1,3 inch of 1,5 inch. Wat wel nieuw is, is het bandje met ribbels en gekleurde stiksels. Deze geven het horloge een speelse, maar stoere look.

De Watch 7 heeft een Exynos W1000-chip aan boord. Zoals eerder gezegd claimt Samsung dat die drie keer zo snel is als de processor in de Watch 6. Lastig te beoordelen, maar het horloge werkt in ieder geval vlot. Zo open je snel apps, ga je vlug door de interface en zijn er weinig haperingen. Bovendien is de chip energiezuiniger, gunstig voor de accuduur. De opslagruimte is met 32 gigabyte dubbel zo groot als bij de Watch 6.

De Watch 7 heeft Wear OS 5 uit de doos, maar inmiddels is er een update naar Wear OS 6 beschikbaar. De Galaxy Watch 7 is van allerlei sensoren voorzien om je gezondheid bij te houden. Hij registreert automatisch als je bijvoorbeeld een stukje gaat wandelen of fietsen. Daarnaast is er een verbeterde BioActive-sensor die beter en nauwkeuriger je sportactiviteiten en hartslag registreert.

Op accugebied is er op papier weinig nieuw aan de Samsung Galaxy Watch 7. Het 44 millimeter-model van het horloge heeft opnieuw een 425 mAh-batterij, genoeg voor een volle dag gebruik. De accuduur daalt wel als je het always-on-display aan hebt staan. Gelukkig laadt de Watch 7 lekker vlot op: in iets meer dan een uur zit-ie weer vol.

Zie je deze zeer degelijke smartwatch van Samsung wel zitten en wil je ‘m in huis halen? Het horloge is in twee formaten beschikbaar: 40 en 44 millimeter. Voor de allerbeste prijs kijk je hieronder naar de deals.

Samsung Galaxy Watch 7 deals Samsung Galaxy Watch 7 40 mm Siliconen band Aluminium € 149,00 1 dag Bekijk bij Samsung Samsung Galaxy Watch 7 40 mm Siliconen band Aluminium € 149,95 1 dag Bekijk bij Belsimpel Samsung Galaxy Watch 7 44 mm Siliconen band Aluminium € 169,00 4 dagen Bekijk bij Proshop Vergelijk alle Samsung Galaxy Watch 7 prijzen

#4 – Samsung Galaxy Watch Ultra

Dit vinden we goed Sterke behuizing van titanium

Sterke behuizing van titanium Beste accuduur van alle Wear OS-horloges

Beste accuduur van alle Wear OS-horloges Prachtig scherm Dit vinden we minder goed Sommige functies werken alleen i.c.m. Samsung-telefoon

Sommige functies werken alleen i.c.m. Samsung-telefoon Draadloos laden niet mogelijk

De Samsung Galaxy Watch Ultra is de duurste smartwatch uit de lijst. Bij de lancering betaalde je nog 699 euro, maar inmiddels zit deze gigant voor € 342,- om je pols. Dat was in 2024 eerlijk gezegd wat aan de hoge kant, maar de flinke prijsdaling maakt de Ultra in 2025 ineens een veel interessantere optie.

De Galaxy Watch Ultra (47 mm) focust vol op een robuust ontwerp, uitgebreide sensoren en alles wat de sportieveling nog meer zoekt. Het heldere amoled-scherm van 1.5 inch heeft een resolutie van 480 bij 480 pixels. Dit ronde display zit in een enigszins vierkante behuizing, wat een nogal aparte look is. Pluspunt is dat de grote behuizing meer plek biedt aan interne hardware, zoals de batterij, waarover later meer.

Onder de motorkap zit 2GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte. De processor is de zelfontwikkelde, redelijk krachtige Exynos W1000. Multitasken of het gebruiken van apps is geen probleem en alles werkt vlot. Bij de Watch Ultra heb je standaard esim. Daarbij kun je een digitaal simkaartje activeren om altijd mobiel internet te hebben. Na activatie kun je bellen zonder telefoon in de buurt en ook appjes sturen is zo gepiept.

Het besturingssysteem waarop dit horloge draait als je het horloge voor ’t eerst om je pols hebt, is Wear OS 5. Na een recente update is ook voor de Ultra Wear OS 6 beschikbaar. Daar zit een Samsung-sausje overheen in de vorm van One UI Watch. Dat ziet er allemaal prima uit. Maak via de Galaxy Wearable-app verbinding om de smartwatch in te stellen. Scheelt weer gepriegel op het schermpje van de Ultra zelf.

De accu van de Galaxy Watch Ultra heeft een capaciteit van 590 mAh, de hoogste van alle horloges in onze lijst. Dat zorgt er in de praktijk voor dat het horloge pas na zo’n 50 uur weer aan de lader moet. Samsung zelf zegt dat je de 100 uur kunt halen met de accubesparende modus ingeschakeld, maar dat is wat optimistisch. Volledig opladen kost je een kleine twee uur.

Sport jij veel of werk je veel buiten? En heb je al een Samsung-telefoon? Dan is deze oerdegelijke Galaxy Watch Ultra een geweldige keuze voor jou. Hieronder zie je waar je de beste deals scoort.

Samsung Galaxy Watch Ultra deals Samsung Galaxy Watch Ultra 47 mm Siliconen band Titanium Met mobiel internet € 342,00 1 dag Bekijk bij Phonemarket.nl Samsung Galaxy Watch Ultra 47 mm Siliconen band Titanium Met mobiel internet € 347,00 1 dag Bekijk bij bol.com plaza Samsung Galaxy Watch Ultra 47 mm Siliconen band Titanium Met mobiel internet € 387,59 2 dagen Bekijk bij Amazon Vergelijk alle Samsung Galaxy Watch Ultra prijzen

#5 – Samsung Galaxy Fit 3

Dit vinden we goed Zeer betaalbaar

Zeer betaalbaar Groot scherm

Groot scherm Lange accuduur Dit vinden we minder goed Apps installeren niet mogelijk

Apps installeren niet mogelijk Draait op eenvoudig besturingssysteem

Technisch gezien is de Galaxy Fit 3 geen volwaardige smartwatch. Toch willen we deze gadget benoemen voor iedereen op zoek naar een betaalbare fitnesstracker. Je checkt op de Galaxy Fit 3 gemakkelijk je hartslag en zuurstofgehalte van je bloed. Ook kun je meer dan honderd soorten workouts bijhouden.

Al die gegevens lees je af op een oled-scherm van 1,6 inch met een resolutie van 256 x 402. Personaliseer je display met een van de ruim honderd wijzerplaten met verschillende features. Het gewicht van deze fitnesstracker is slechts 18,5 gram. Je voelt echt nauwelijks dat je ‘m draagt tijdens een intensieve sportsessie. Zweet je daarbij? Geen probleem: deze smartwatch kan daar prima tegen.

De Galaxy Fit 3 heeft aardig wat basisfuncties in petto. Zoals gezegd dus het meten van je hartslag en zuurstofgehalte in het bloed. Ook je slaappatroon wordt in kaart gebracht met deze tracker. Ontvang iedere ochtend je slaapscore en krijg advies over wat nog beter kan. Voor de meest optimale ervaring download je de Samsung Health-app.

Smartphone kwijt? Vraag je Galaxy Fit 3 om je telefoon te bellen en vind hem zo terug. Dat is niet de enige handige functie aan boord. Zo is er valdetectie ingebouwd. Met behulp van de ingebouwde sensoren (waaronder een barometer) kan een val worden geregisteerd. Jouw vooraf geregistreerde medische informatie wordt vervolgens op het vergrendelde scherm getoond aan de hulpverleners.

De echte sportieveling kan zijn lol op, want de Galaxy Fit 3 herkent automatisch populaire work-outs en houdt ze voor je bij. Denk aan hardlopen, baantjes trekken in een sportschool en roeien in de sportschool. Gelukkig hoeft de Galaxy Fit 3 niet na iedere sportsessie aan de lader. Sterker nog, een volle batterij is goed voor ruim 10 dagen. Dat halen smartwatches niet vaak, maar die hebben natuurlijk ook uitgebreidere software.

Je hebt keuze uit drie kleurvarianten. De Samsung Galaxy Fit 3 zit al voor iets meer dan drie tientjes om je pols. Hieronder zie je bij welke webwinkels de Fit 3 te koop is.

Veelgestelde vragen