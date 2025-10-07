Dit zijn de 3 beste slimme luchtreinigers met een Android-app

Een luchtreiniger is een handige manier om ervoor te zorgen dat het klimaat in je huis gezond blijft. Maar wat zijn de beste slimme luchtreinigers die je met een Android-app kunt bedienen? We zetten er drie voor je op een rijtje.

De beste slimme luchtreinigers

Heb je vaak hoofdpijn of word je ’s ochtends soms wakker met een verstopte neus en een hoestje? Dikke kans dat de lucht bij jouw in huis niet zo schoon is. Dat kan komen door vervuiling die van buitenaf naar binnen komt of door een open keuken. Tijdens het koken komt fijnstof vrij, dat zelfs met een afzuigkap vaak niet helemaal verwijderd wordt.

Misschien is het juist een allergie die voor problemen zorgt of heb je viervoeters in huis die continu verharen. In al deze gevallen kan een slimme luchtreiniger uitkomst bieden. Hij zuivert de lucht, waardoor jij minder last hebt van je longen. De drie exemplaren hieronder bedien je gewoon met een Android-app, waardoor je je luie stoel niet eens hoeft te verlaten.

1. AirKing

De luchtreiniger van AirKing is een zeer betaalbare optie die het prima doet in de slaapkamer of een kleinere woonkamer. De CADR-waarde bedraagt 230 m3 per uur. CADR staat voor Clean Air Delivery Rate en geeft aan hoe krachtig een luchtreiniger is. De AirKing is officieel bestemd voor ruimtes tot 45 vierkante meters, maar hij komt het best tot zijn recht op een iets kleiner oppervlakte. Dan weet je zeker dat de lucht binnen korte tijd gezuiverd wordt.

Het apparaat elimineert dankzij het HEPA-filter tot 99 procent van alle stof en bacteriën in huis. Hij is daarmee ideaal tegen huisstofmijt, hooikoorts en allergieën. Er is zelfs een ionisator aanwezig die virussen uit de lucht haalt. Je bedient hem via het touchscreen of natuurlijk via de app, waarin je ook de luchtkwaliteit afleest.

Elke luchtreiniger maakt lawaai. Bij de AirKing is dat op de maximale stand 52 decibel. Je zult hem dan goed horen. Gelukkig is er ook een slaapmodus die het geluid vermindert tot 28 decibel. Uiteraard is de reiniging dan ook minder effectief, maar gedurende de nacht komt er doorgaans ook minder stof vrij.

De AirKing is 40 centimeter hoog en heeft een diameter van 23 centimeter. Afhankelijk van de vervuiling in huis dien je het filter elke 9 tot 12 maanden te vervangen. Die kosten los ongeveer 35 euro.

2. Philips PureProtect Mini 900

De Philips PureProtect Mini 900 is een stijlvolle luchtreiniger met een CADR-waarde van 250 m3 per uur. Hij kan de lucht in een kamer van 20 vierkante meter in 12 minuten volledig reinigen. Volgens Philips is hij geschikt voor een ruimte van maximaal 65 vierkante meter, maar dat vinden we net als bij de AirKing hierboven wat optimistisch. We zouden niet verder gaan dan 35. Dan werkt deze Mini optimaal.

Dankzij het HEPA 13-filter verwijdert het apparaat tot 99,97 procent van alle allergenen en verontreinigende stoffen. Ook virusdeeltjes in je huis worden voor 99,9% tegengegaan, waardoor je minder kans loopt om ziek te worden als je iemand met een verkoudheid over de vloer hebt gehad.

Philips zorgt voor een uitgebreide app, waarin je kunt aflezen hoeveel fijnstof er in de kamer aanwezig is én in de buitenlucht. Uiteraard kun je het apparaat op iedere gewenste stand zetten of hem automatisch het juiste programma laten kiezen. Je kunt hem ook bedienen met spraakcommando’s en toevoegen aan je smart home.

Op de laagste stand komt er slechts 20,5 decibel uit de PureProtect Mini. We spreken uit ervaring als we zeggen dat je hem zelfs op een nachtkastje amper hoort. Op de maximale stand is dat 49,5 decibel.

Let trouwens wel op voor je eventueel tot aanschaf overgaat: er bestaan ook varianten zonder wifi, die je dus niet met een app kunt bedienen. Overigens verkoopt Philips ook de PureProtect 3200. Die heeft een veel hogere CADR-waarde van 520 m3 per uur en reinigt een kamer van 20 vierkante meter in slechts 6 minuten.

3. Vibrix PureFlow 70 Pro

Ga jij je slimme luchtreiniger in een grote woonkamer gebruiken? Dan kun je het best kijken naar een model als de Vibrix PureFlow 70 Pro. Die heeft een CADR-waarde van 468 m3 per uur en is daarmee daadwerkelijk geschikt voor ruimtes tot zo’n 70 vierkante meter.

Het vijflaagse filtersysteem gebruikt een HEPA H14-filter, waarmee het apparaat nog effectiever is dan zijn concurrenten hierboven. Dankzij het aanvullende nanofilter, voorfilter, actieve koolstoffilter en een veilige ionisator worden tot 99,995 procent van alle schadelijke deeltjes uit de lucht gehaald. Zo adem je lekker door zonder zorgen over je gezondheid.

Met zijn krachtige filters is de PureFlow 70 Pro erg geschikt voor astmapatiënten. Ook tabaksrook en schilfers van huisdieren worden effectief verwijderd. Bovendien helpt deze luchtreiniger bij het gezond houden van je huid.

De Vibrix is met een minimaal geluidsniveau van 27 decibel wel iets minder stil dan de Philips PurePotect Mini hierboven. Op de maximale stand brengt hij 50 decibel voort. Filters gaan tot 12 maanden mee en dien je eens per drie maanden schoon te maken. Vervangende exemplaren zijn verkrijgbaar voor zo’n 50 euro.

Vibrix, een Nederlands bedrijf trouwens, zorgt voor een uitgebreide app waarin je allerlei informatie over de luchtkwaliteit afleest. Natuurlijk kun je de luchtreiniger ook vanaf je smartphone bedienen. Je zet hem niet alleen aan of uit, maar stelt ook eenvoudig een timer in. Zo slaat hij na verloop van tijd automatisch af.